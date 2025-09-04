Aktualizacja: 04.09.2025 20:39 Publikacja: 04.09.2025 20:04
Prezydenci Francji i Ukrainy, Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski, podczas zebrania „koalicji chętnych” w Paryżu
Foto: Ludovic Marin/Pool via REUTERS
W czwartek w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Emmanuel Macron gościł prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen oraz sześciu liderów państw Unii Europejskiej: Polski, Belgii, Holandii, Danii, Finlandii i Hiszpanii. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przywódcy kilkunastu innych krajów (m.in. Kanady, Japonii i Australii) łączyli się zdalnie.
Ze wszystkich państw UE spotkanie w ramach koalicji chętnych zignorowały jedynie Węgry, Słowacja i Malta. Do Francji natomiast specjalnie udał się wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff, który w tym roku już pięciokrotnie odwiedzał Kreml. Po zakończeniu spotkania zebrani we francuskiej stolicy połączyli się też z gospodarzem Białego Domu. Jakich gwarancji bezpieczeństwa Zachód udzieli Ukrainie po zakończeniu trwającej czwarty rok wojny z Rosją?
– 26 państw jest gotowych skierować swoich wojskowych albo innego rodzaju pomoc dla Ukrainy, w tym również USA – oznajmił francuski prezydent po spotkaniu w Paryżu i rozmowie z prezydentem Donaldem Trumpem. Nie sprecyzował, jakie dokładnie kraje zadeklarowały gotowość wysłania swoich sił pokojowych nad Dniepr. Dotychczas otwarcie mówiono o tym w Paryżu, Londynie, Brukseli, Wilnie i Tallinnie.
– Poszczególne państwa gwarantują obecność lub współudział w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Polska, jak wielokrotnie podkreślaliśmy, nie przewiduje wysyłania żołnierzy na Ukrainę, także po zakończeniu wojny. Jesteśmy za to odpowiedzialni za logistykę – oświadczył obecny w czwartek w Paryżu premier Donald Tusk.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił w Paryżu, że głównym trzonem gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy jest „silna armia ukraińska”. Wspominał też o współpracy ukraińskiego i europejskiego przemysłu zbrojeniowego.
– Ustalamy z poszczególnymi krajami, kto jest w stanie pomóc nam na lądzie, kto w powietrzu, na morzu czy w cyberprzestrzeni – oznajmił. Dopytywany przez ukraińską dziennikarkę o szczegóły dotyczące gwarancji bezpieczeństwa stwierdził, że na tym etapie nie może przekazać więcej informacji, również w kwestii amerykańskiego zaangażowania. Według ukraińskiego prezydenta deklaracje poszczególnych państw udzielających Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa będą musiały zostać zaakceptowane przez parlamenty tych krajów.
A prezydent Macron ostrzegał, że jeżeli Rosja będzie unikała rozmów pokojowych, Kreml będzie musiał się liczyć z nowymi sankcjami skoordynowanymi z USA.
Wołodymyr Fesenko, czołowy ukraiński politolog
– Wygląda na to, że szczegóły dotyczące gwarancji bezpieczeństwa ze strony poszczególnych państw poznamy dopiero w trakcie zaawansowanych rozmów w sprawie zawieszenia broni. To nie będzie łatwe, bo na wiele rzeczy Rosja w trakcie takich rozmów się nie zgodzi – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Fesenko, znany ukraiński politolog. – Nie sądzę, by doszło do zawarcia umowy pokojowej z Rosją. Nie wykluczam jednak koreańskiego scenariusza i zamrożenia wojny bez zawarcia jakichkolwiek porozumień – dodaje.
Wygląda na to, że szansa na szybkie zawieszenie broni, do którego prezydent USA Donald Trump namawiał na Alasce Władimira Putina, jest niewielka. Rosyjski dyktator po paradzie wojskowej w Pekinie najwyraźniej postanowił przerwać milczenie. Na konferencji prasowej jednoznacznie zasugerował, że nie zamierza spotykać się z Wołodymyrem Zełenskim. Dyktator, próbując upokorzyć walczącego już czwarty rok z rzędu ukraińskiego przywódcę, zaprosił go na spotkanie do Moskwy i podważał legalność rządów Zełenskiego.
– Został wybrany na pięć lat, pięć lat minęło, tyle, kadencja się zakończyła – stwierdził gospodarz Kremla. Mówił, że w warunkach stanu wojennego i do kolejnych wyborów prezydenckich władzę nad Dnieprem powinien przejąć przewodniczący Rady Najwyższej. Domagał się też przeprowadzenia w Ukrainie referendum w sprawie uznania rosyjskiej okupacji części terytorium kraju.
– Putin wciąż zawraca nam wszystkim głowę, wysuwając propozycje, które od początku są skazane na niepowodzenie. Tylko zaostrzenie presji może zmusić Rosję do poważnego traktowania procesu pokojowego – odpowiadał szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Przypominał Putinowi, że dotychczas już Austria, Szwajcaria, Turcja, Watykan i trzy państwa Zatoki Perskiej proponowały miejsce do przeprowadzenia spotkania prezydentów Ukrainy i Rosji.
Jewhen Mahda, ukraiński politolog, dyrektor kijowskiego Instytutu Polityki Światowej.
– Oczywiste jest to, że Putin nie chce żadnych porozumień. Równie dobrze mógł zaprosić Zełenskiego na Wyspy Sołowieckie (mieściły się tam łagry w czasach sowieckich – red.). W ten sposób próbuje przekonywać Trumpa, że to jakoby Ukraina nie chce się dogadywać – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Jewhen Mahda, szef Instytutu Polityki Światowej w Kijowie.
– Nie będzie żadnych gwarancji bezpieczeństwa, jeżeli wojna nie ustanie. Nikt nie będzie ryzykował konfliktu z państwem atomowym. Dlatego przed zawieszeniem broni nie dostaniemy oferty od Zachodu. Będą natomiast wyrazy głębokiego zaniepokojenia – uważa.
Donald Trump nie traci jednak nadziei na to, że prędzej czy później uda mu się usadzić Putina do stołu rozmów z Zełenskim. – Obserwuję to, widzę to i omawiam to z prezydentem Putinem i prezydentem Zełenskim. Do czegoś dojdzie, ale oni nie są jeszcze gotowi. Ale do czegoś dojdzie. My to zrobimy – mówił cytowany przez amerykańskie media. Wcześniej nie krył rozczarowania postawą rosyjskiego dyktatora i zapowiadał „pewne działania”, szczegółów jednak nie zdradzał.
– Zachód poprzez presję dyplomatyczną, gospodarczą i militarną musi przekonać Putina, że zawieszenie broni jest dla Rosji najlepszym wyjściem z sytuacji – mówi Fesenko.
