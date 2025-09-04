Z tego artykułu się dowiesz: Na czym polegają ustalenia dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy?

Które kraje zadeklarowały gotowość do udzielenia Ukrainie wsparcia wojskowego?

Jakie role poszczególne państwa zobowiązały się pełnić wspierając Ukrainę?

Co proponował Władimir Putin podczas konferencji prasowej w kontekście konfliktu z Ukrainą?

Jakie są stanowiska przywódców Ukrainy i Rosji wobec potencjalnych negocjacji pokojowych?

Jakie wyzwania stoją przed społecznością międzynarodową w kontekście osiągnięcia zawieszenia broni na Ukrainie?

W czwartek w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Emmanuel Macron gościł prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen oraz sześciu liderów państw Unii Europejskiej: Polski, Belgii, Holandii, Danii, Finlandii i Hiszpanii. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przywódcy kilkunastu innych krajów (m.in. Kanady, Japonii i Australii) łączyli się zdalnie.

Ze wszystkich państw UE spotkanie w ramach koalicji chętnych zignorowały jedynie Węgry, Słowacja i Malta. Do Francji natomiast specjalnie udał się wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff, który w tym roku już pięciokrotnie odwiedzał Kreml. Po zakończeniu spotkania zebrani we francuskiej stolicy połączyli się też z gospodarzem Białego Domu. Jakich gwarancji bezpieczeństwa Zachód udzieli Ukrainie po zakończeniu trwającej czwarty rok wojny z Rosją?

Kto wyśle żołnierzy na Ukrainę? Lista chętnych jest niejawna

– 26 państw jest gotowych skierować swoich wojskowych albo innego rodzaju pomoc dla Ukrainy, w tym również USA – oznajmił francuski prezydent po spotkaniu w Paryżu i rozmowie z prezydentem Donaldem Trumpem. Nie sprecyzował, jakie dokładnie kraje zadeklarowały gotowość wysłania swoich sił pokojowych nad Dniepr. Dotychczas otwarcie mówiono o tym w Paryżu, Londynie, Brukseli, Wilnie i Tallinnie.

– Poszczególne państwa gwarantują obecność lub współudział w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Polska, jak wielokrotnie podkreślaliśmy, nie przewiduje wysyłania żołnierzy na Ukrainę, także po zakończeniu wojny. Jesteśmy za to odpowiedzialni za logistykę – oświadczył obecny w czwartek w Paryżu premier Donald Tusk.