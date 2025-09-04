Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Francuscy żołnierze we Lwowie? Mgliste ustalenia przywódców Europy w Paryżu

Ponad 20 państw zadeklarowało, że udzieli Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Pozostało tylko przekonać Putina do zawieszenia broni.

Publikacja: 04.09.2025 20:04

Prezydenci Francji i Ukrainy, Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski, podczas zebrania „koalicji chętn

Prezydenci Francji i Ukrainy, Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski, podczas zebrania „koalicji chętnych” w Paryżu

Foto: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Rusłan Szoszyn

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Na czym polegają ustalenia dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy?
  • Które kraje zadeklarowały gotowość do udzielenia Ukrainie wsparcia wojskowego?
  • Jakie role poszczególne państwa zobowiązały się pełnić wspierając Ukrainę?
  • Co proponował Władimir Putin podczas konferencji prasowej w kontekście konfliktu z Ukrainą?
  • Jakie są stanowiska przywódców Ukrainy i Rosji wobec potencjalnych negocjacji pokojowych?
  • Jakie wyzwania stoją przed społecznością międzynarodową w kontekście osiągnięcia zawieszenia broni na Ukrainie?

W czwartek w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Emmanuel Macron gościł prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen oraz sześciu liderów państw Unii Europejskiej: Polski, Belgii, Holandii, Danii, Finlandii i Hiszpanii. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przywódcy kilkunastu innych krajów (m.in. Kanady, Japonii i Australii) łączyli się zdalnie.

Ze wszystkich państw UE spotkanie w ramach koalicji chętnych zignorowały jedynie Węgry, Słowacja i Malta. Do Francji natomiast specjalnie udał się wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff, który w tym roku już pięciokrotnie odwiedzał Kreml. Po zakończeniu spotkania zebrani we francuskiej stolicy połączyli się też z gospodarzem Białego Domu. Jakich gwarancji bezpieczeństwa Zachód udzieli Ukrainie po zakończeniu trwającej czwarty rok wojny z Rosją?

Kto wyśle żołnierzy na Ukrainę? Lista chętnych jest niejawna

– 26 państw jest gotowych skierować swoich wojskowych albo innego rodzaju pomoc dla Ukrainy, w tym również USA – oznajmił francuski prezydent po spotkaniu w Paryżu i rozmowie z prezydentem Donaldem Trumpem. Nie sprecyzował, jakie dokładnie kraje zadeklarowały gotowość wysłania swoich sił pokojowych nad Dniepr. Dotychczas otwarcie mówiono o tym w Paryżu, Londynie, Brukseli, Wilnie i Tallinnie.

– Poszczególne państwa gwarantują obecność lub współudział w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Polska, jak wielokrotnie podkreślaliśmy, nie przewiduje wysyłania żołnierzy na Ukrainę, także po zakończeniu wojny. Jesteśmy za to odpowiedzialni za logistykę – oświadczył obecny w czwartek w Paryżu premier Donald Tusk.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ukraińscy żołnierze w obwodzie zaporoskim
Konflikty zbrojne
Które państwa wyślą żołnierzy na Ukrainę? Waży się los gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił w Paryżu, że głównym trzonem gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy jest „silna armia ukraińska”. Wspominał też o współpracy ukraińskiego i europejskiego przemysłu zbrojeniowego.

– Ustalamy z poszczególnymi krajami, kto jest w stanie pomóc nam na lądzie, kto w powietrzu, na morzu czy w cyberprzestrzeni – oznajmił. Dopytywany przez ukraińską dziennikarkę o szczegóły dotyczące gwarancji bezpieczeństwa stwierdził, że na tym etapie nie może przekazać więcej informacji, również w kwestii amerykańskiego zaangażowania. Według ukraińskiego prezydenta deklaracje poszczególnych państw udzielających Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa będą musiały zostać zaakceptowane przez parlamenty tych krajów.

A prezydent Macron ostrzegał, że jeżeli Rosja będzie unikała rozmów pokojowych, Kreml będzie musiał się liczyć z nowymi sankcjami skoordynowanymi z USA. 

Nie sądzę, by doszło do zawarcia umowy pokojowej z Rosją. Nie wykluczam jednak koreańskiego scenariusza i zamrożenia wojny bez zawarcia jakichkolwiek porozumień.

Wołodymyr Fesenko, czołowy ukraiński politolog

– Wygląda na to, że szczegóły dotyczące gwarancji bezpieczeństwa ze strony poszczególnych państw poznamy dopiero w trakcie zaawansowanych rozmów w sprawie zawieszenia broni. To nie będzie łatwe, bo na wiele rzeczy Rosja w trakcie takich rozmów się nie zgodzi – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Fesenko, znany ukraiński politolog. – Nie sądzę, by doszło do zawarcia umowy pokojowej z Rosją. Nie wykluczam jednak koreańskiego scenariusza i zamrożenia wojny bez zawarcia jakichkolwiek porozumień – dodaje.

Reklama
Reklama

Putin zaprasza Zełenskiego do Moskwy. Ukraina odpowiada

Wygląda na to, że szansa na szybkie zawieszenie broni, do którego prezydent USA Donald Trump namawiał na Alasce Władimira Putina, jest niewielka. Rosyjski dyktator po paradzie wojskowej w Pekinie najwyraźniej postanowił przerwać milczenie. Na konferencji prasowej jednoznacznie zasugerował, że nie zamierza spotykać się z Wołodymyrem Zełenskim. Dyktator, próbując upokorzyć walczącego już czwarty rok z rzędu ukraińskiego przywódcę, zaprosił go na spotkanie do Moskwy i podważał legalność rządów Zełenskiego.

– Został wybrany na pięć lat, pięć lat minęło, tyle, kadencja się zakończyła – stwierdził gospodarz Kremla. Mówił, że w warunkach stanu wojennego i do kolejnych wyborów prezydenckich władzę nad Dnieprem powinien przejąć przewodniczący Rady Najwyższej. Domagał się też przeprowadzenia w Ukrainie referendum w sprawie uznania rosyjskiej okupacji części terytorium kraju.

Czytaj więcej

Władimir Putin, Xi Jinping i Kim Dzong Un
Komentarze
Rusłan Szoszyn: Putin, Xi Jinping i reszta świata. Czy naprawdę rodzi się antyzachodni sojusz?

– Putin wciąż zawraca nam wszystkim głowę, wysuwając propozycje, które od początku są skazane na niepowodzenie. Tylko zaostrzenie presji może zmusić Rosję do poważnego traktowania procesu pokojowego – odpowiadał szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Przypominał Putinowi, że dotychczas już Austria, Szwajcaria, Turcja, Watykan i trzy państwa Zatoki Perskiej proponowały miejsce do przeprowadzenia spotkania prezydentów Ukrainy i Rosji.

Nie będzie żadnych gwarancji bezpieczeństwa, jeżeli wojna nie ustanie. Nikt nie będzie ryzykował konfliktem z państwem atomowym. Dlatego przed zawieszeniem broni nie dostaniemy oferty od Zachodu. Będą natomiast wyrazy głębokiego zaniepokojenia.

Jewhen Mahda, ukraiński politolog, dyrektor kijowskiego Instytutu Polityki Światowej.

– Oczywiste jest to, że Putin nie chce żadnych porozumień. Równie dobrze mógł zaprosić Zełenskiego na Wyspy Sołowieckie (mieściły się tam łagry w czasach sowieckich – red.). W ten sposób próbuje przekonywać Trumpa, że to jakoby Ukraina nie chce się dogadywać – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Jewhen Mahda, szef Instytutu Polityki Światowej w Kijowie.

Reklama
Reklama

– Nie będzie żadnych gwarancji bezpieczeństwa, jeżeli wojna nie ustanie. Nikt nie będzie ryzykował konfliktu z państwem atomowym. Dlatego przed zawieszeniem broni nie dostaniemy oferty od Zachodu. Będą natomiast wyrazy głębokiego zaniepokojenia – uważa.

Czytaj więcej

Donald Trump
Konflikty zbrojne
Trump zabrał głos w sprawie Ukrainy. Mówi o „dużym rozczarowaniu” postawą Putina

Putin testuje cierpliwość Trumpa. Prezydent USA wciąż liczy na przełom

Donald Trump nie traci jednak nadziei na to, że prędzej czy później uda mu się usadzić Putina do stołu rozmów z Zełenskim. – Obserwuję to, widzę to i omawiam to z prezydentem Putinem i prezydentem Zełenskim. Do czegoś dojdzie, ale oni nie są jeszcze gotowi. Ale do czegoś dojdzie. My to zrobimy – mówił cytowany przez amerykańskie media. Wcześniej nie krył rozczarowania postawą rosyjskiego dyktatora i zapowiadał „pewne działania”, szczegółów jednak nie zdradzał.

– Zachód poprzez presję dyplomatyczną, gospodarczą i militarną musi przekonać Putina, że zawieszenie broni jest dla Rosji najlepszym wyjściem z sytuacji – mówi Fesenko.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Francja Paryż Rosja Ukraina Osoby Donald Tusk Władimir Putin Donald Trump Emmanuel Macron Wołodymyr Zełenski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Na czym polegają ustalenia dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy?
  • Które kraje zadeklarowały gotowość do udzielenia Ukrainie wsparcia wojskowego?
  • Jakie role poszczególne państwa zobowiązały się pełnić wspierając Ukrainę?
  • Co proponował Władimir Putin podczas konferencji prasowej w kontekście konfliktu z Ukrainą?
  • Jakie są stanowiska przywódców Ukrainy i Rosji wobec potencjalnych negocjacji pokojowych?
  • Jakie wyzwania stoją przed społecznością międzynarodową w kontekście osiągnięcia zawieszenia broni na Ukrainie?
Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Lawinowy wzrost zapotrzebowania na protezy. Rosja się chwali: Jesteśmy liderem
Konflikty zbrojne
Lawinowy wzrost zapotrzebowania na protezy. Rosja się chwali: Jesteśmy liderem
Żołnierze ukraińskiej 31. Brygady Zmechanizowanej podczas działań w obwodzie zaporoskim
Konflikty zbrojne
Wojna w Ukrainie. Fiasko letniej ofensywy Putina
Dystrybucja wody pitnej w Gazie
Konflikty zbrojne
Strefa Gazy: Milion Palestyńczyków będzie musiało uciekać przed ofensywą Izraela?
Ukraińscy żołnierze w obwodzie zaporoskim
Konflikty zbrojne
Które państwa wyślą żołnierzy na Ukrainę? Waży się los gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa
Putin „jest gotów spotkać się z Zełenskim”. Postawił jednak warunek
Konflikty zbrojne
Putin „jest gotów spotkać się z Zełenskim”. Postawił jednak warunek
Reklama
Reklama
e-Wydanie