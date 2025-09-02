– Macie dziecko i inne dziecko na placu zabaw, i one się nienawidzą. Zaczynają się bić, biją się i biją, a wy chcecie, żeby przestały, ale one dalej się biją. Po pewnym czasie same są bardzo zadowolone, że mogą przestać. Rozumiecie? Tu jest trochę tak samo. Czasem muszą walczyć jeszcze trochę, zanim da się je zatrzymać – mówił w ubiegłym tygodniu Trump.

Donald Trump rozczarowany Władimirem Putinem w sprawie wojny na Ukrainie

– Jestem bardzo rozczarowany prezydentem Putinem, mogę to powiedzieć, i podejmiemy działania, aby pomóc ludziom żyć – powiedział Trump w wywiadzie dla programu radiowego The Scott Jennings Radio Show.

Trump zapowiedział Zełenskiemu, że Waszyngton pomoże zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainy w ramach umowy. Prezydent USA ponowił również groźbę nałożenia dalszych sankcji na Rosję, jeśli nie nastąpi postęp w kierunku pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie.

Po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę w 2022 roku Rosja okupuje około jednej piątej terytorium Ukrainy, a Trump powiedział, że „wymiana terytoriów” i zmiany terytorialne będą miały kluczowe znaczenie dla ewentualnego porozumienia.

Zełenski sprzeciwia się prawnemu uznaniu rosyjskich zdobyczy terytorialnych

Ukraina sprzeciwia się pomysłowi prawnego uznania jakiegokolwiek terytorium Ukrainy za rosyjskie. Jednak milcząco przyznała, że prawie na pewno będzie musiała zaakceptować pewne faktyczne straty terytorialne.