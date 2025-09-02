Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Trump zabrał głos w sprawie Ukrainy. Mówi o „dużym rozczarowaniu” postawą Putina

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że jest „bardzo rozczarowany” prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zapowiedział, bez podawania szczegółów, że jego administracja zamierza podjąć pewne działania, aby ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych trwającej wojny.

Publikacja: 02.09.2025 22:35

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Brian Snyder

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są oczekiwania Kremla dotyczące rozmów pokojowych z udziałem Wołodymyra Zełenskiego?
  • Jak postawę Władimira Putina ocenia Donald Trump?
  • Jakie jest stanowisko Ukrainy wobec prawnego uznania rosyjskich zdobyczy terytorialnych?
  • Jak Donald Trump postrzega relacje między Chinami a Rosją?

W połowie sierpnia Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem na szczycie na Alasce, a następnie w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz kluczowymi przywódcami europejskimi i sojuszu NATO. Od tamtych spotkań nie zostały podjęte żadne decyzje prowadzące do zawieszenia lub zakończenia wojny na Ukrainie.

Po spotkaniu nie podano, jakie są obecnie warunki Rosji, ale agencja Reuters podała oczekiwania Kremla, po spełnieniu których Putin zdecydowałby się na rozmowy pokojowe z Zełenskim.

Po tych spotkaniach Trump powiedział, że spodziewa się, iż Zełenski i Putin spotkają się dwustronnie przed trójstronnym spotkaniem, w którym również on weźmie udział. Zełenski ocenił, że Rosja robi wszystko, co w jej mocy, aby uniemożliwić spotkanie między nim a Putinem, podczas gdy Rosja twierdzi, że program takiego spotkania nie jest jeszcze gotowy.

Czytaj więcej

Siergiej Ławrow
Polityka
Siergiej Ławrow studzi nadzieje na szybki koniec wojny i spotkanie Putin-Zełenski
Reklama
Reklama

– Macie dziecko i inne dziecko na placu zabaw, i one się nienawidzą. Zaczynają się bić, biją się i biją, a wy chcecie, żeby przestały, ale one dalej się biją. Po pewnym czasie same są bardzo zadowolone, że mogą przestać. Rozumiecie? Tu jest trochę tak samo. Czasem muszą walczyć jeszcze trochę, zanim da się je zatrzymać – mówił w ubiegłym tygodniu Trump.

Donald Trump rozczarowany Władimirem Putinem w sprawie wojny na Ukrainie

– Jestem bardzo rozczarowany prezydentem Putinem, mogę to powiedzieć, i podejmiemy działania, aby pomóc ludziom żyć – powiedział Trump w wywiadzie dla programu radiowego The Scott Jennings Radio Show.

Trump zapowiedział Zełenskiemu, że Waszyngton pomoże zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainy w ramach umowy. Prezydent USA ponowił również groźbę nałożenia dalszych sankcji na Rosję, jeśli nie nastąpi postęp w kierunku pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie.

Po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę w 2022 roku Rosja okupuje około jednej piątej terytorium Ukrainy, a Trump powiedział, że „wymiana terytoriów” i zmiany terytorialne będą miały kluczowe znaczenie dla ewentualnego porozumienia.

Czytaj więcej

Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Sondaż: Polacy nie wierzą, że Władimir Putin zatrzyma się na Ukrainie

Zełenski sprzeciwia się prawnemu uznaniu rosyjskich zdobyczy terytorialnych

Ukraina sprzeciwia się pomysłowi prawnego uznania jakiegokolwiek terytorium Ukrainy za rosyjskie. Jednak milcząco przyznała, że prawie na pewno będzie musiała zaakceptować pewne faktyczne straty terytorialne.

Reklama
Reklama

W wywiadzie Trump został również zapytany, czy obawia się „powstania osi przeciwko Stanom Zjednoczonym z udziałem Chin i Rosji”. Zadeklarował, że nie jest zmartwiony z powodu zacieśnienia stosunków między Rosją a Chinami.

– Mamy zdecydowanie najsilniejsze siły zbrojne na świecie. Nigdy nie użyją przeciwko nam swojej armii. Proszę mi wierzyć – odpowiedział. 

Prezydent Chin Xi Jinping gości Putina na szczycie w Chinach, nazywając go swoim „starym przyjacielem”. Xi przeprowadził również rozmowy z premierem Indii Narendrą Modim, którego kraj został celem ataków Trumpa w związku z zakupem rosyjskiej ropy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są oczekiwania Kremla dotyczące rozmów pokojowych z udziałem Wołodymyra Zełenskiego?
  • Jak postawę Władimira Putina ocenia Donald Trump?
  • Jakie jest stanowisko Ukrainy wobec prawnego uznania rosyjskich zdobyczy terytorialnych?
  • Jak Donald Trump postrzega relacje między Chinami a Rosją?
Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Propalestyńska demonstracja przed Trump Tower
Konflikty zbrojne
Jerzy Haszczyński: Donald Trump buduje Wielki Izrael. Polska musi to poprzeć?
Walerij Gierasimow
Konflikty zbrojne
Jakie mogą być plany Rosji na Ukrainie? O celach może świadczyć zauważona mapa
Ursula von der Leyen
Konflikty zbrojne
Rosja sabotowała lądowanie szefowej Komisji Europejskiej w Bułgarii
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1285
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1285
Kanclerz Niemiec ostrzega: Wojna na Ukrainie może potrwać jeszcze długo
Konflikty zbrojne
Kanclerz Niemiec ostrzega: Wojna na Ukrainie może potrwać jeszcze długo
Reklama
Reklama
e-Wydanie