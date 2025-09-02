Aktualizacja: 02.09.2025 22:53 Publikacja: 02.09.2025 22:35
Donald Trump
Foto: REUTERS/Brian Snyder
W połowie sierpnia Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem na szczycie na Alasce, a następnie w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz kluczowymi przywódcami europejskimi i sojuszu NATO. Od tamtych spotkań nie zostały podjęte żadne decyzje prowadzące do zawieszenia lub zakończenia wojny na Ukrainie.
Po spotkaniu nie podano, jakie są obecnie warunki Rosji, ale agencja Reuters podała oczekiwania Kremla, po spełnieniu których Putin zdecydowałby się na rozmowy pokojowe z Zełenskim.
Po tych spotkaniach Trump powiedział, że spodziewa się, iż Zełenski i Putin spotkają się dwustronnie przed trójstronnym spotkaniem, w którym również on weźmie udział. Zełenski ocenił, że Rosja robi wszystko, co w jej mocy, aby uniemożliwić spotkanie między nim a Putinem, podczas gdy Rosja twierdzi, że program takiego spotkania nie jest jeszcze gotowy.
– Macie dziecko i inne dziecko na placu zabaw, i one się nienawidzą. Zaczynają się bić, biją się i biją, a wy chcecie, żeby przestały, ale one dalej się biją. Po pewnym czasie same są bardzo zadowolone, że mogą przestać. Rozumiecie? Tu jest trochę tak samo. Czasem muszą walczyć jeszcze trochę, zanim da się je zatrzymać – mówił w ubiegłym tygodniu Trump.
– Jestem bardzo rozczarowany prezydentem Putinem, mogę to powiedzieć, i podejmiemy działania, aby pomóc ludziom żyć – powiedział Trump w wywiadzie dla programu radiowego The Scott Jennings Radio Show.
Trump zapowiedział Zełenskiemu, że Waszyngton pomoże zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainy w ramach umowy. Prezydent USA ponowił również groźbę nałożenia dalszych sankcji na Rosję, jeśli nie nastąpi postęp w kierunku pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie.
Po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę w 2022 roku Rosja okupuje około jednej piątej terytorium Ukrainy, a Trump powiedział, że „wymiana terytoriów” i zmiany terytorialne będą miały kluczowe znaczenie dla ewentualnego porozumienia.
Ukraina sprzeciwia się pomysłowi prawnego uznania jakiegokolwiek terytorium Ukrainy za rosyjskie. Jednak milcząco przyznała, że prawie na pewno będzie musiała zaakceptować pewne faktyczne straty terytorialne.
W wywiadzie Trump został również zapytany, czy obawia się „powstania osi przeciwko Stanom Zjednoczonym z udziałem Chin i Rosji”. Zadeklarował, że nie jest zmartwiony z powodu zacieśnienia stosunków między Rosją a Chinami.
– Mamy zdecydowanie najsilniejsze siły zbrojne na świecie. Nigdy nie użyją przeciwko nam swojej armii. Proszę mi wierzyć – odpowiedział.
Prezydent Chin Xi Jinping gości Putina na szczycie w Chinach, nazywając go swoim „starym przyjacielem”. Xi przeprowadził również rozmowy z premierem Indii Narendrą Modim, którego kraj został celem ataków Trumpa w związku z zakupem rosyjskiej ropy.
