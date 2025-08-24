Z tego artykułu dowiesz się: Jakie stanowisko zajmuje Rosja w kwestii spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim?

Jaki odsetek Polaków wierzy, że po zawarciu pokoju z Ukrainą Rosja nie będzie już dokonywać agresji w Europie?

Które kraje potencjalnie mogą stać się celem rosyjskiej agresji?

Nadzieje na pokój na Ukrainie oddaliły się, po tym, jak Siergiej Ławrow oświadczył w rozmowie z NBC News, że Moskwa nie planuje na razie spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej o takim spotkaniu mówił w czasie szczytu w Białym Domu z udziałem Wołodymyra Zełenskiego i przywódców państw europejskich Donald Trump. W czasie spotkania przywódców Rosji i Ukrainy poruszone miały być m.in. kwestie terytorialne. Dopiero po spotkaniu dwustronnym miałoby dojść do spotkania trójstronnego z udziałem Zełenskiego, Putina i Trumpa. W jego trakcie strony miałyby wypracować kształt porozumienia pokojowego.

Rosja zaatakowała już Gruzję i Ukrainę. W przyszłości zaatakuje Mołdawię, a może państwo NATO?

Ławrow tłumacząc, dlaczego Putin nie spotka się z Zełenskim, wskazał że przywódca Ukrainy odrzucił wszystkie żądania przedstawione przez Władimira Putina w czasie jego spotkania z Trumpem na Alasce. Jak pisał Reuters, warunki te obejmowały wycofanie się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze części Donbasu (chodzi o ok. 12 proc. terytorium obwodu donieckiego), rezygnację Ukrainy z wejścia do NATO oraz odrzucenie możliwości stacjonowania na Ukrainie wojsk państw zachodnich.

Już po słowach Ławrowa Donald Trump dał Zełenskiemu i Putinowi dwa tygodnie na zorganizowanie spotkania. Jeśli do niego nie dojdzie, Trump nie wykluczył nałożenia sankcji lub ceł na Rosję, mówił też jednak, że może wycofać się z prób wynegocjowania pokoju na Ukrainie.