Spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim nie będzie

- W tym momencie spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy, Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego, nie jest planowane - oświadczył szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow.

Aktualizacja: 22.08.2025 14:46 Publikacja: 22.08.2025 14:34

Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Ławrow mówił o tym w rozmowie z NBC News.

Siergiej Ławrow: Wołodymyr Zełenski nie zgodził się na warunki Rosji

- Putin jest gotów spotkać się z Zełenskim, kiedy agenda szczytu będzie gotowa. Ale obecnie ta agenda nie jest w ogóle gotowa – stwierdził szef MSZ Rosji. 

Władimir Putin
Dyplomacja
Szefowa dyplomacji UE: Władimir Putin dostał to, czego chciał, zastawia pułapkę

Rosyjski minister stwierdził, że Moskwa „zgodziła się wykazać elastycznością” w punktach wskazanych przez prezydenta Trumpa po szczycie na Alasce. - Prezydent Trump zaproponował kilka punktów po Anchorage i w niektórych z nich zgodziliśmy się wykazać pewną elastyczność - mówił Ławrow. Po szczycie na Alasce, w czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami w Białym Domu Trump ogłosił, że Rosja zgadza się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. 

Ławrow stwierdził następnie, że Wołodymyr Zełenski „odrzucił wszystkie zasadnicze punkty” przedstawione przez Donalda Trumpa w związku z propozycją porozumienia pokojowego ws. Ukrainy. - Gdy Trump podniósł te kwestie na spotkaniu w Waszyngtonie, na którym Zełenski był obecny z europejskim i sponsorami, jasno podkreślił, to było jasne dla wszystkich, że jest kilka zasad, które, według Waszyngtonu, muszą być zaakceptowane. W tym odrzucenie wejścia do NATO, w tym rozmowa o kwestiach terytorialnych. I Zełenski powiedział „nie” - oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji. 

Rosyjska aneksja ukraińskich terytoriów okupowanych

Foto: Infografika PAP

- Powiedział nie nawet w kwestii odrzucenia przepisów zakazujących (użycia) języka rosyjskiego – dodał Ławrow. - Jak możemy się spotkać z kimś, kto udaje, że jest przywódcą? - pytał.

Jakie żądania przedstawił Władimir Putin na Alasce?

Reuters poinformował w czwartek, że Putin przedstawił na Alasce trzy podstawowe żądania wobec Ukrainy. Po pierwsze – ukraińska armia miałaby wycofać się z kontrolowanej jeszcze przez siebie części Donbasu (chodzi o kilkanaście procent powierzchni obwodu donieckiego). Po drugie – przyszłe członkostwo Ukrainy w NATO miało zostać wykluczone. Po trzecie – po zakończeniu działań wojennych na Ukrainie miały nie stacjonować żadne wojska państw NATO. 

