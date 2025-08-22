Ławrow mówił o tym w rozmowie z NBC News.

Siergiej Ławrow: Wołodymyr Zełenski nie zgodził się na warunki Rosji

- Putin jest gotów spotkać się z Zełenskim, kiedy agenda szczytu będzie gotowa. Ale obecnie ta agenda nie jest w ogóle gotowa – stwierdził szef MSZ Rosji.

Rosyjski minister stwierdził, że Moskwa „zgodziła się wykazać elastycznością” w punktach wskazanych przez prezydenta Trumpa po szczycie na Alasce. - Prezydent Trump zaproponował kilka punktów po Anchorage i w niektórych z nich zgodziliśmy się wykazać pewną elastyczność - mówił Ławrow. Po szczycie na Alasce, w czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami w Białym Domu Trump ogłosił, że Rosja zgadza się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Ławrow stwierdził następnie, że Wołodymyr Zełenski „odrzucił wszystkie zasadnicze punkty” przedstawione przez Donalda Trumpa w związku z propozycją porozumienia pokojowego ws. Ukrainy. - Gdy Trump podniósł te kwestie na spotkaniu w Waszyngtonie, na którym Zełenski był obecny z europejskim i sponsorami, jasno podkreślił, to było jasne dla wszystkich, że jest kilka zasad, które, według Waszyngtonu, muszą być zaakceptowane. W tym odrzucenie wejścia do NATO, w tym rozmowa o kwestiach terytorialnych. I Zełenski powiedział „nie” - oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji.