W nocy z 2 na 3 stycznia armia USA przeprowadziła operację wojskową w Wenezueli, atakując cele wojskowe i obiekty władz w Caracas, a także cele wojskowe w innych częściach Wenezueli. Elementem operacji była akcja amerykańskich wojsk specjalnych – żołnierze elitarnej Delta Force w jej trakcie wyeliminowali ochronę przywódcy Wenezueli Nicolása Maduro i pojmali jego oraz jego małżonkę Cilię Flores. Maduro trafił na pokład amerykańskiego okrętu USS Iwo Jima, po czym został przewieziony do USA, gdzie trafił do aresztu w Nowym Jorku i usłyszał zarzuty przed amerykańskim sądem. Przywódcy Wenezueli USA zarzucają: współpracę z ugrupowaniami przestępczymi, uznawanymi przez USA za terrorystyczne, zajmującymi się handlem narkotykami; udział w przemycie kokainy do USA; posiadanie broni maszynowej i materiałów wybuchowych oraz udział w zmowie mającej na celu pozyskanie takiej broni. Maduro grozi nawet dożywotnie więzienie w USA.

Przywódca Wenezueli odpiera zarzuty i przekonuje, że jest urzędującym prezydentem Wenezueli. USA nie uznają go jednak za głowę wenezuelskiego państwa – po wyborach prezydenckich z 2024 roku, po których opozycja oskarżyła Maduro o sfałszowanie wyników, USA za zwycięzcę wyborów uznały Edmundo Gonzáleza Urrutię, kandydata opozycji.

Po ataku USA na Wenezuelę Waszyngton kontroluje władze w Caracas

W wyniku operacji wojskowej USA w Wenezueli głową wenezuelskiego państwa została dotychczasowa wiceprezydent Delcy Rodriguez. U władzy pozostają również inni przedstawiciele administracji Maduro. Prezydent USA Donald Trump twierdzi jednak, że obecne władze Wenezueli spełniają wszystkie żądania USA, w tym zapewniają Amerykanom dostęp do wenezuelskiej ropy (kraj ten dysponuje największymi zasobami ropy na świecie). W mijającym tygodniu Trump ogłosił, że Wenezuela wyeksportuje do USA 30 do 50 mln baryłek ropy, wartej nawet ok. 2 mld dolarów, która pierwotnie prawdopodobnie miała trafić do Chin. USA mają zachować kontrolę nad tym, w jaki sposób władze Wenezueli wydadzą pieniądze uzyskane ze sprzedaży ropy Amerykanom – Trump ogłosił, że cała suma zostanie przeznaczona na import różnego rodzaju towarów z USA.