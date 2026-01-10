Aktualizacja: 10.01.2026 08:56 Publikacja: 10.01.2026 08:36
Po operacji wojskowej USA twierdzą, że kontrolują władze Wenezueli
Foto: PAP/EPA
W nocy z 2 na 3 stycznia armia USA przeprowadziła operację wojskową w Wenezueli, atakując cele wojskowe i obiekty władz w Caracas, a także cele wojskowe w innych częściach Wenezueli. Elementem operacji była akcja amerykańskich wojsk specjalnych – żołnierze elitarnej Delta Force w jej trakcie wyeliminowali ochronę przywódcy Wenezueli Nicolása Maduro i pojmali jego oraz jego małżonkę Cilię Flores. Maduro trafił na pokład amerykańskiego okrętu USS Iwo Jima, po czym został przewieziony do USA, gdzie trafił do aresztu w Nowym Jorku i usłyszał zarzuty przed amerykańskim sądem. Przywódcy Wenezueli USA zarzucają: współpracę z ugrupowaniami przestępczymi, uznawanymi przez USA za terrorystyczne, zajmującymi się handlem narkotykami; udział w przemycie kokainy do USA; posiadanie broni maszynowej i materiałów wybuchowych oraz udział w zmowie mającej na celu pozyskanie takiej broni. Maduro grozi nawet dożywotnie więzienie w USA.
Przywódca Wenezueli odpiera zarzuty i przekonuje, że jest urzędującym prezydentem Wenezueli. USA nie uznają go jednak za głowę wenezuelskiego państwa – po wyborach prezydenckich z 2024 roku, po których opozycja oskarżyła Maduro o sfałszowanie wyników, USA za zwycięzcę wyborów uznały Edmundo Gonzáleza Urrutię, kandydata opozycji.
W wyniku operacji wojskowej USA w Wenezueli głową wenezuelskiego państwa została dotychczasowa wiceprezydent Delcy Rodriguez. U władzy pozostają również inni przedstawiciele administracji Maduro. Prezydent USA Donald Trump twierdzi jednak, że obecne władze Wenezueli spełniają wszystkie żądania USA, w tym zapewniają Amerykanom dostęp do wenezuelskiej ropy (kraj ten dysponuje największymi zasobami ropy na świecie). W mijającym tygodniu Trump ogłosił, że Wenezuela wyeksportuje do USA 30 do 50 mln baryłek ropy, wartej nawet ok. 2 mld dolarów, która pierwotnie prawdopodobnie miała trafić do Chin. USA mają zachować kontrolę nad tym, w jaki sposób władze Wenezueli wydadzą pieniądze uzyskane ze sprzedaży ropy Amerykanom – Trump ogłosił, że cała suma zostanie przeznaczona na import różnego rodzaju towarów z USA.
Z wywiadu udzielonego przez Trumpa dziennikowi „New York Times” wynika, że USA zamierzają kontrolować władze Wenezueli przez kilka lat, utrzymując kontrolę nad wydobyciem i sprzedażą wenezuelskiej ropy. Z nieoficjalnych informacji przekazywanych przez amerykańskie media wynika, że Trump dzięki uzyskaniu dostępu do wenezuelskich zasobów ropy chce doprowadzić do trwałego spadku ceny tego surowca do 50 dolarów za baryłkę. Ostatecznie USA chcą doprowadzić do demokratycznych wyborów w Wenezueli, ale na razie nie wskazują perspektywy czasowej, w jakiej do takich wyborów miałoby dojść.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają atak USA na Wenezuelę i pojmanie przez amerykańskich komandosów przywódcy tego kraju, Nicolasa Maduro.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
29,6 proc. badanych oceniło działania USA pozytywnie.
38,6 proc. respondentów negatywnie ocenia działania USA wobec Wenezueli.
26,4 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
5,5 proc. badanych deklaruje, że nie słyszeli o tej sprawie.
– W przypadku blisko czterech na dziesięciu uczestników badania (39 proc.) atak na Wenezuelę i pojmanie przywódcy tego kraju przez USA oceniane są negatywnie. Trzech na dziesięciu respondentów postrzega postępowanie USA pozytywnie, a co czwarty nie ma zdania (26 proc.). Atak na Wenezuelę negatywnie nieco częściej odbierają mężczyźni (41 proc.) niż kobiety (37 proc.). Z uwagi na wiek takie zdanie najczęściej wyrażają osoby po 50 roku życia (42 proc.). Atak na Wenezuelę wraz z pojmaniem prezydenta negatywnie ocenia ponad dwóch na pięciu badanych (42 proc.) z wyższym wykształceniem i nieco wyższy odsetek respondentów (45 proc.), których dochód przekracza 7000 zł netto. Częściej niż pozostali tę opinię podzielają mieszkańcy miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (49 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 6-7 stycznia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
