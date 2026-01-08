Donald Trump ogłosił w sobotę, że amerykańskie firmy będą mogły otrzymać rekompensatę za znacjonalizowane jeszcze za rządów Hugo Cháveza platformy wiertnicze, rurociągi i inną skonfiskowaną własność, pod warunkiem zainwestowania miliardów dolarów w odbudowę przemysłu paliwowego Wenezueli. Kto wypłaci im odszkodowanie, tego Trump nie podał.

Wenezuelska ropa jest nieopłacalna

Według CNN, w przyszłości Wenezuela może stać się nowym źródłem produkcji i znaczącym eksporterem ropy. Jednak, jak twierdzi ekspert ds. energii Stanisław Mitraczowicz z moskiewskiego Uniwersytetu Finansowego, to scenariusz korzystny jedynie dla Stanów Zjednoczonych i jego zdaniem mało prawdopodobny:

„Obecnie Wenezuela produkuje bardzo mało ropy naftowej, eksportując od 0,6 do 0,9 mln baryłek dziennie. Tymczasem świat zużywa ponad 100 mln baryłek dziennie. Obecność zasobnych złóż nie oznacza, że są one obecnie opłacalne komercyjnie, biorąc pod uwagę poziom technologii i cen. Jest w świecie wiele regionów, gdzie ropę można wydobywać znacznie taniej niż w Wenezueli” – podkreśla ekspert.

Tym, o czym Amerykanie nie mówią, jest bowiem fakt, że wenezuelska ropa to tzw. ciężka ropa – trudna do wydobycia i przerobu, a więc w pozyskaniu droga. Dlatego Wenezuela potrzebuje infrastruktury i musi zakupić dodatkowe produkty naftowe lub ropę do mieszania z ciężką i nadmiernie lepką wenezuelską, by wystarczyło jej nawet na krajowe potrzeby.

Czy BP podkolorowywało dane o ropie?

– Co więcej, istnieje podejrzenie, że specjaliści BP, oceniając te zasoby naftowe Wenezueli, mogli działać we własnym interesie i przeszacować te zasoby. Inaczej Wenezuela nie byłaby aż tak skrajnie biednym krajem; nie da się przypisać wszystkiego wyłącznie amerykańskim sankcjom czy nieudolności (i korupcji – red.) lokalnego kierownictwa. Jednym ze skutków tego, co się teraz tam dzieje, może być zwiększenie działalności Chevronu w Wenezueli, ale pierwotnym motywem (działań USA – red.) było raczej zakończenie obecności Chin w regionie – podkreśla rosyjski ekspert.