Zamieszanie wokół marszałka zaczęło się od artykułu o jego relacjach biznesowych z Rosjanką Swietłaną Czestnych

Zaczęło się pod koniec stycznia od artykułu w „Gazecie Polskiej”. „Przez dwa lata obecny marszałek Sejmu zasiadał w sejmowej komisji ds. służb specjalnych, mimo że nie poddał się sprawdzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Gdyby to zrobił, służby musiałyby prześwietlić relacje Włodzimierza Czarzastego oraz jego żony z Rosjanką handlującą dziełami sztuki, zatrudnioną w domu aukcyjnym związanym z największym rosyjskim bankiem kontrolowanym przez Kreml” – napisał dziennik. Wyjaśnił, że Rosjanka Swietłana Czestnych posiada udziały w spółce hotelowej, której wiceprezesem jest Małgorzata Czarzasty.

Chodzi o spółkę PDK Hotele, która zarządza Hotelem Mościcki w Spale. Jak pisaliśmy przed tygodniem w „Rzeczpospolitej”, Rosyjski Dom Aukcyjny w Petersburgu, w którym pracuje Swietłana Czestnych, zajmuje się nie tylko dziełami sztuki, ale także sprzedażą majątku Federacji Rosyjskiej. W dodatku Czestnych była współautorką książek publikowanych przez wydawnictwo Muza, związane z Czarzastym, a np. jej wydaną w Polsce publikację „Białowieża – rezydencja carska” sponsorował wspomniany Rosyjski Dom Aukcyjny oraz Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, który uchodzi za przyczółek rosyjskich służb.

Stanisław Żaryn, były zastępca koordynatora służb specjalnych w rządzie PiS, mówił „Rzeczpospolitej”, że Czestnych powinna być wpisana na tzw. listę sankcyjną. Temat powiązań Czarzastego z Rosjanką był też poruszony podczas ostatniej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Zaś równolegle do sprawy Czestnych prawicowe media nagłaśniają kolejną – dotyczącą powiązań Czarzastego z Marianem Kubalicą, byłym dyrektorem w Polkomtelu i TVP, który w przeszłości, podobnie jak Czarzasty, był szefem Stowarzyszenia „Ordynacka”.

Kontrowersje wokół Mariana Kubalicy dotyczą zwłaszcza jego obecnej działalności w mediach społecznościowych

Jako pierwszy o sprawie napisał 9 lutego portal Niezalezna.pl. Jak wyjaśnił, Czarzasty od lat zasiada w radzie Fundacji Wielkiego Błękitu, której prezesem jest Kubalica. I nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że Kubalica regularnie zamieszcza skrajnie proputinowskie treści w mediach społecznościowych.

„Przegląd mediów społecznościowych prezesa fundacji, w radzie której zasiada Czarzasty, to podróż przez odmęty prorosyjskiej dezinformacji” – pisał portal, przywołując wpisy Kubalicy, w których m.in. nazywa Putina „wybitnym rosyjskim przywódcą”, poleca wywiad z rzeczniczką rosyjskiego MSZ i pisze, że „Rosjanie nie są jego wrogiem”. Jak zauważył portal Niezalezna.pl, w dyskusji na temat Andrzeja Poczobuta, polskiego dziennikarza, skazanego w procesie politycznym na Białorusi, Kubalica napisał: „Jest w więzieniu na własne życzenie. Idiota”.