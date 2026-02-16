Z tego artykułu się dowiesz: Jak oceniają Polacy sposób, w jaki Włodzimierz Czarzasty sprawuje urząd marszałka Sejmu?

Jakie zmiany wprowadził Włodzimierz Czarzasty po objęciu funkcji marszałka?

Dlaczego ambasador USA Thomas Rose zerwał stosunki z Włodzimierzem Czarzastym?

Jakie kontrowersje dotyczą „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” marszałka Czarzastego?

Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, który po wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku Sejmu przez ówczesnego lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, 18 listopada, po ustąpieniu Hołowni ze stanowiska, został nowym marszałkiem. Czarzasty został wybrany marszałkiem większością 236 głosów – za jego kandydaturą zagłosowali posłowie klubów tworzących koalicję rządzącą, z wyjątkiem posłanki Polski 2050 Agnieszki Buczyńskiej, głosującej przeciw tej kandydaturze (mówiła przed głosowaniem, że jest przeciwna kandydaturze Czarzastego na marszałka ze względu na jego komunistyczną przeszłość) oraz posła KO (Michała Kołodziejczaka) i jednego posła Polski 2050 (Sławomira Ćwika), którzy wstrzymali się od głosu.

Z czego Włodzimierz Czarzasty dał się zapamiętać po objęciu funkcji marszałka?

Czarzasty po objęciu funkcji marszałka ogłosił, że wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu (wszedł w życie kilka dni po objęciu przez Czarzastego funkcji marszałka), wprowadził też nowe zasady rozliczania tzw. kilometrówek przez posłów (obowiązują od 1 stycznia 2026 roku. Będę też zawsze zwracał uwagę, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania oraz czy nie służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli – mówił. Zapowiedź tę odebrano przede wszystkim jako wyzwanie rzucone prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i jego inicjatywom ustawodawczym w odpowiedzi na weta stosowane przez Nawrockiego wobec projektów rządowych. Tzw. marszałkowskie weto to w istocie blokowanie procedowania projektów przez marszałka (w przeszłości nazywano to „sejmową zamrażarką”).

Czarzasty w ostatnich dniach znalazł się w centrum uwagi po tym, jak ambasador USA Thomas Rose ogłosił, że zrywa stosunki z Czarzastym, po tym, jak ten odmówił poparcia wniosku popierającego kandydaturę Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Rose uznał, że Czarzasty obraził prezydenta USA, nie wskazał jednak dokładnie, co w wypowiedzi lidera Nowej Lewicy było, jego zdaniem, obraźliwe dla Trumpa.