Włodzimierz Czarzasty
Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, który po wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku Sejmu przez ówczesnego lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, 18 listopada, po ustąpieniu Hołowni ze stanowiska, został nowym marszałkiem. Czarzasty został wybrany marszałkiem większością 236 głosów – za jego kandydaturą zagłosowali posłowie klubów tworzących koalicję rządzącą, z wyjątkiem posłanki Polski 2050 Agnieszki Buczyńskiej, głosującej przeciw tej kandydaturze (mówiła przed głosowaniem, że jest przeciwna kandydaturze Czarzastego na marszałka ze względu na jego komunistyczną przeszłość) oraz posła KO (Michała Kołodziejczaka) i jednego posła Polski 2050 (Sławomira Ćwika), którzy wstrzymali się od głosu.
Czarzasty po objęciu funkcji marszałka ogłosił, że wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu (wszedł w życie kilka dni po objęciu przez Czarzastego funkcji marszałka), wprowadził też nowe zasady rozliczania tzw. kilometrówek przez posłów (obowiązują od 1 stycznia 2026 roku. Będę też zawsze zwracał uwagę, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania oraz czy nie służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli – mówił. Zapowiedź tę odebrano przede wszystkim jako wyzwanie rzucone prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i jego inicjatywom ustawodawczym w odpowiedzi na weta stosowane przez Nawrockiego wobec projektów rządowych. Tzw. marszałkowskie weto to w istocie blokowanie procedowania projektów przez marszałka (w przeszłości nazywano to „sejmową zamrażarką”).
Czytaj więcej
Karol Nawrocki zorganizuje kolejne spotkanie w Pałacu Prezydenckim, na które zaprosi ministra koo...
Czarzasty w ostatnich dniach znalazł się w centrum uwagi po tym, jak ambasador USA Thomas Rose ogłosił, że zrywa stosunki z Czarzastym, po tym, jak ten odmówił poparcia wniosku popierającego kandydaturę Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Rose uznał, że Czarzasty obraził prezydenta USA, nie wskazał jednak dokładnie, co w wypowiedzi lidera Nowej Lewicy było, jego zdaniem, obraźliwe dla Trumpa.
Z kolei Karol Nawrocki jednym z punktów niedawnej Rady Bezpieczeństwa Narodowego uczynił kwestię wyjaśnienia działań „podjętych przez organy państwa, mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.
Sprawa „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” Włodzimierza Czarzastego dotyczyła publikacji „Gazety Polskiej”, Telewizji Republika oraz innych mediów kojarzonych z PiS, które opisują relacje biznesowe żony marszałka Sejmu z obywatelką Rosji działającą na rynku sztuki i powiązaną – według tych mediów – z instytucjami finansowymi kontrolowanymi przez państwo rosyjskie.
Czytaj więcej
„Jak ocenia Pani/Pan sposób, w jaki marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odmówił poparcia wniosk...
Autorzy publikacji twierdzą, że kontakty te powinny być przedmiotem zainteresowania służb z uwagi na funkcję Czarzastego i możliwy konflikt interesów. Przewodniczący Nowej Lewicy odrzuca zarzuty, podkreślając, że nie ma żadnych postępowań ani zarzutów ze strony prokuratury czy służb, a sprawa – jego zdaniem – opiera się wyłącznie na publikacjach medialnych i ma charakter polityczny.
Po posiedzeniu RBN rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Nawrocki zorganizuje spotkanie w Pałacu Prezydenckim, na które zaprosi ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka i szefów służb specjalnych, którego tematem będą „wątpliwości związane ze sprawą wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” marszałka Czarzastego.
Ocena marszałka Włodzimierza Czarzastego
Uczestników sondażu SW Research spytaliśmy, jak oceniają sposób, w jaki Czarzasty sprawuje urząd marszałka Sejmu.
Na tak zadane pytanie 7,8 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „celująco” (szkolna „szóstka”).
11,8 proc. badanych ocenia sposób, w jaki Czarzasty pełni funkcję marszałka „bardzo dobrze”.
Dobrze działania Czarzastego jako marszałka Sejmu ocenia 18,2 proc. badanych.
Ocenę dostateczną wystawia Czarzastemu 14,7 proc. respondentów.
11,3 proc. badanych ocenia sposób sprawowania urzędu marszałka Sejmu miernie.
15,8 proc. ankietowanych ocenia sposób, w jaki Czarzasty pełni funkcję marszałka niedostatecznie (szkolna „jedynka”).
20,3 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.
Liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na ich zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku.
Łącznie pozytywną ocenę (od 4 do 6) wystawia Czarzastemu 37,8 proc. badanych. 41,8 proc. badanych wystawia Czarzastemu ocenę negatywną (od 1 do 3).
– Nieco częściej niż pozostali pracę Włodzimierza Czarzastego dobrze oceniają osoby do 24 roku życia (21 proc.) oraz posiadający dochody, które nie przekraczają 3000 zł netto (21 proc.). Grupą, która najczęściej ocenia marszałka celująco są mieszkańcy miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (16 proc.). Ocenę niedostateczną zauważalnie częściej wystawiliby mężczyźni (23 proc.) niż kobiety (10 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 10-11 lutego 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Europa musi zbudować własne zdolności obronne. Razem jesteśmy potęgą gospodarczą i razem możemy być militarnym s...
Europoseł Michał Kobosko w ostrych słowach ocenił sytuację w Polska 2050. W wywiadzie dla TVN24 mówi o narastają...
Władze Koalicji Obywatelskiej zdecydowały już, jak mają zagłosować dzielnicowi radni tej partii w sprawie nocnej...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas