Donald Trump i Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty otrzymał od przewodniczącego Izby Reprezentantów (Mike'a Johnsona) oraz izraelskiego Knesetu (Amira Ochmanna) apel o poparcie nominacji prezydenta USA Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Trump i przedstawiciele jego administracji wielokrotnie podkreślali, iż amerykański prezydent zasługuje na tę nagrodę.
Trump podkreśla, że zakończył osiem wojen (część z nich to lokalne konflikty, które nie nosiły znamion pełnowymiarowej wojny) i nie ukrywa, że ma żal do Komitetu Noblowskiego, iż ten nie przyznał mu nagrody w 2025 roku. Media ujawniły treść listu, który prezydent USA napisał do premiera Norwegii Jonasa Gahra Størego. „Drogi Jonasie: zważywszy, że Twój kraj postanowił nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla za powstrzymanie ponad ośmiu wojen, nie czuję się już zobowiązany do myślenia wyłącznie o pokoju, choć zawsze będzie to główny temat, lecz mogę teraz myśleć o tym, co jest dobre i właściwe dla Stanów Zjednoczonych” – miał napisać prezydent USA. W rzeczywistości rząd Norwegii nie ma wpływu na to, kto otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla – decyzję taką podejmuje Norweski Komitet Noblowski wyłaniany przez parlament.
W 2025 roku Pokojowa Nagroda Nobla trafiła do liderki wenezuelskiej opozycji Marii Coriny Machado. Machado, która niedawno odwiedziła Biały Dom, postanowiła podarować Trumpowi medal przyznany jej jako laureatce Pokojowej Nagrody Nobla uzasadniając to „uznaniem dla oddania na rzecz wolności” prezydenta USA (Trump medal przyjął). Z kolei prezydent FIFA, Gianni Infantino, postanowił wręczyć Trumpowi specjalnie ustanowioną Nagrodę Pokoju FIFA.
Czarzasty po kilku dniach od otrzymania pisma od Johnsona i Ochmanna na konferencji prasowej oświadczył, że nie poprze nominacji do Pokojowej Nagrody Nobla dla Donalda Trumpa, ponieważ prezydent USA „na nią nie zasługuje”.
– Budowanie przez Stany Zjednoczone nowych platform, takich jak Rada Pokoju, jest moim zdaniem ułudne. Wzmacniać trzeba UE, NATO, ONZ, WHO. I siebie. W tym tkwi nasze bezpieczeństwo – mówił Czarzasty o instytucji stworzonej formalnie przez Trumpa w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. – Prezydent Trump, moim zdaniem, destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną – dodał. – To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego. Polityka ceł, inna interpretacja historii, np. dotycząca udziału polskich żołnierzy na misjach, instrumentalne traktowanie innych terytoriów, takich jak np. traktowanie Grenlandii – mówił też.
W pisemnej odpowiedzi na otrzymany apel Czarzasty nie wykluczył jednak, że poprze przyznanie Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla, jeśli ten doprowadzi do sprawiedliwego pokoju na Ukrainie.
Po kilku dniach od tej konferencji ambasador USA w Polsce Thomas Rose oświadczył w serwisie X, że USA zrywają relacje z Włodzimierzem Czarzastym. „Zniewagi Włodzimierza Czarzastego” pod adresem Trumpa „stały się poważną przeszkodą w naszych doskonałych relacjach z premierem Tuskiem i jego rządem”. „Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego” – napisał ambasador. Rose nie wskazał, co dokładnie uważa za znieważenie Donalda Trumpa przez Czarzastego. W wywiadzie, jakiego udzielił Jędrzejowi Bieleckiemu z „Rzeczpospolitej” mówi tylko, że każdy może jeszcze raz wysłuchać odpowiedzi marszałka Sejmu.
„Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose’a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach” – napisał Czarzasty po tym, jak Rose poinformował o zerwaniu z nim relacji przez ambasadora USA.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, jak oceniają sposób, w jaki marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odmówił poparcia wniosku o Pokojową Nagrodę Nobla dla Donalda Trumpa, co wywołało zdecydowaną reakcję ambasadora USA.
Na tak zadane pytanie 43,6 proc. badanych odpowiedziało „pozytywnie”.
23,4 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi „negatywnie”.
17,2 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
15,8 proc. uczestników sondażu nie słyszało o sprawie.
– Pozytywnie zachowanie Włodzimierza Czarzastego częściej oceniają mężczyźni (47 proc.) niż kobiety (41 proc.). Zachowanie marszałka za właściwe uważa ponad połowa respondentów, którzy przekroczyli 50. rok życia (53 proc.) i zbliżony odsetek badanych posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe (52 proc.). Częściej niż pozostali to zdanie podzielają respondenci zarabiający powyżej 7000 zł netto (49 proc.) oraz z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 10-11 lutego 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
