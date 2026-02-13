Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób Włodzimierz Czarzasty uzasadnił odmowę poparcia nominacji Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla?

Jaka była reakcja ambasadora USA na decyzję Włodzimierza Czarzastego?

Jak Polacy ocenili zachowanie Włodzimierza Czarzastego w sprawie apelu o poparcie nominacji Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla?

Włodzimierz Czarzasty otrzymał od przewodniczącego Izby Reprezentantów (Mike'a Johnsona) oraz izraelskiego Knesetu (Amira Ochmanna) apel o poparcie nominacji prezydenta USA Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Trump i przedstawiciele jego administracji wielokrotnie podkreślali, iż amerykański prezydent zasługuje na tę nagrodę.

Dlaczego Włodzimierz Czarzasty nie chciał nominować Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla?

Trump podkreśla, że zakończył osiem wojen (część z nich to lokalne konflikty, które nie nosiły znamion pełnowymiarowej wojny) i nie ukrywa, że ma żal do Komitetu Noblowskiego, iż ten nie przyznał mu nagrody w 2025 roku. Media ujawniły treść listu, który prezydent USA napisał do premiera Norwegii Jonasa Gahra Størego. „Drogi Jonasie: zważywszy, że Twój kraj postanowił nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla za powstrzymanie ponad ośmiu wojen, nie czuję się już zobowiązany do myślenia wyłącznie o pokoju, choć zawsze będzie to główny temat, lecz mogę teraz myśleć o tym, co jest dobre i właściwe dla Stanów Zjednoczonych” – miał napisać prezydent USA. W rzeczywistości rząd Norwegii nie ma wpływu na to, kto otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla – decyzję taką podejmuje Norweski Komitet Noblowski wyłaniany przez parlament.

W 2025 roku Pokojowa Nagroda Nobla trafiła do liderki wenezuelskiej opozycji Marii Coriny Machado. Machado, która niedawno odwiedziła Biały Dom, postanowiła podarować Trumpowi medal przyznany jej jako laureatce Pokojowej Nagrody Nobla uzasadniając to „uznaniem dla oddania na rzecz wolności” prezydenta USA (Trump medal przyjął). Z kolei prezydent FIFA, Gianni Infantino, postanowił wręczyć Trumpowi specjalnie ustanowioną Nagrodę Pokoju FIFA.