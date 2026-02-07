Aktualizacja: 07.02.2026 18:17 Publikacja: 07.02.2026 12:26
Włodzimierz Czarzasty i Tom Rose
Foto: PAP
O tym, że działania Donalda Trumpa i jego administracji potrafią wzmacniać lewicę i liberałów poza granicami Stanów Zjednoczonych przekonali się najdobitniej Kanadyjczycy.
Mark Carney, premier Kanady, bohater głośnego wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos został premierem po tym, jak Liberalna Partia Kanady, mocno zużyta długimi latami rządów Justina Trudeau nagle odrobiła 20 punktów proc. straty w sondażach do Partii Konserwatywnej i niespodziewanie utrzymała się u władzy. Liberalnej Partii Kanady (można ją porównać z amerykańską Partią Demokratyczną, z perspektywy europejskiej można ją określić partią lewicową) niewątpliwie pomogła zmiana lidera, komentatorzy byli zgodni, że kluczowe było jednak co innego. Co? Otóż Donald Trump uznał, że należy wrzucić do debaty publicznej temat wejścia Kanady w skład Stanów Zjednoczonych jako 51. stanu i jednocześnie zaczął grozić Kanadzie wojną celną. W efekcie kanadyjska prawica, uznana za zbyt bliską amerykańskiej Partii Republikańskiej, zaczęła gwałtownie tracić poparcie, a deklarująca gotowość na konfrontację z administracją USA lewica skupiła wokół siebie oburzonych roszczeniami Trumpa wyborców.
Czytaj więcej
We wpisie w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth Social prezydent USA Donald Trump...
W ostatnich tygodniach podobny efekt widać było w Danii. Tam Mette Frederiksen i jej Socjaldemokracja Danii, po nieudanych wyborach lokalnych z jesieni 2025 roku, nagle na początku roku zaliczyła sondażowe odbicie. W tle znów znalazł się Donald Trump i jego wyjątkowo asertywna, mówiąc eufemistycznie, polityka zagraniczna. Tym razem chodziło oczywiście o Grenlandię i presję Trumpa, by Dania zrzekła się suwerenności nad wyspą na rzecz Stanów Zjednoczonych. Frederiksen i jej rząd zdecydowanie się temu sprzeciwili, resort obrony Danii sygnalizował nawet, że w przypadku próby militarnego przejęcia wyspy przez USA (przez pewien czas spekulowano, że może do tego dojść, co podsyciła zresztą jedną z wypowiedzi rzeczniczki Białego Domu), duńscy żołnierze będą stawiać zbrojny opór. W efekcie – mimo że problemy wewnętrzne, z którymi boryka się rząd Frederiksen nie zniknęły – styczniowe sondaże znów dają jej nadzieję na utrzymanie władzy.
Z takiego efektu Trumpa w Polsce może próbować korzystać Włodzimierz Czarzasty i Nowa Lewica. Marszałek Sejmu od momentu objęcia tej roli pokazuje, że zamierza ją wykorzystać zarówno, co zrozumiałe, do podniesienia swojej wagi na polskiej scenie politycznej (jest w końcu drugą osobą w państwie), jak i do tego, by – będąc w centrum wydarzeń – uczynić z siebie i swojej formacji symbol politycznego „ruchu oporu” przeciwko marszowi po władzę prawicy, rozumianej szerzej niż PiS. Nieprzypadkowo w orędziu wygłoszonym tuż po objęciu fotela marszałka Czarzasty zapowiedział „marszałkowskie weto” wobec ustaw prezydenta Nawrockiego, tym samym rzucając rękawicę prezydentowi i automatycznie ustawiając się w roli nowego rywala głowy państwa (wcześniej rola ta zarezerwowana była dla premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego). Prezydent Nawrocki wszedł zresztą w tę grę, czyniąc Czarzastego „bohaterem” najbliższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, co stworzyło z kolei Czarzastemu możliwość kontrataku i wypomnienia prezydentowi jego przeszłości, która dla wyborców koalicji rządzącej jest poważnym obciążeniem prezydenta. I nagle to Czarzasty stał się wrogiem numer jeden dla prawicy – co jednocześnie jest sygnałem dla wyborców na lewo od centrum, że już nie tylko Tusk jest w stanie stawać w szranki z prezydentem i jego marzeniem o rządzie PiS-u i Konfederacji.
Czytaj więcej
Rozumiem, że panika otoczenia pana prezydenta bierze się stąd, że coś uważa, że coś uważa, że moż...
Z tej perspektywy kategoryczna odmowa wsparcia kandydatury Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla (zwłaszcza, jeśli chodzi o wystąpienie Czarzastego na konferencji prasowej, bo ujawniona treść odpowiedzi udzielonej Amerykanom jest już łagodniejsza), a przede wszystkim gwałtowna reakcja ambasadora USA Toma Rose'a, który ogłosił zerwanie relacji Waszyngtonu z Czarzastym, wcale nie jest niekorzystną sytuacją dla marszałka Sejmu, bo tylko umacnia ten obraz Czarzastego jako bicza smagającego prawicę (polską i światową). Atak ambasadora innego państwa na polskiego marszałka Sejmu automatycznie wywołuje odruchy sympatii albo przynajmniej solidarności wśród większości Polaków (nawet Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej sygnalizują, że nie może być zgody na takie zachowanie amerykańskiego dyplomaty), a ponadto jeszcze bardziej podnosi polityczną wagę marszałka Sejmu (jego słowa są na tyle istotne, że USA uznały, iż muszą zareagować).
W koalicji z dominującą Koalicją Obywatelską największym problemem dla jej mniejszych partnerów jest odróżnienie się od KO. Widać, że Włodzimierz Czarzasty próbuje to zrobić odwrotnie, niż w koncepcji nowej liderki Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Pełczyńska-Nałęcz chciałaby nieco zdystansować się od KO, Czarzasty zaś demonstruje, że jest w stanie, jeśli chodzi o konfrontację z prawicą, być czymś w rodzaju Koalicji Obywatelskiej plus. Być bardziej radykalny, bardziej bojowniczy, bardziej zdecydowany. Jest mu o tyle łatwiej, że nie jest członkiem administracji rządowej i w związku z tym może sobie pozwolić na nieco więcej. Ale polityka jest przecież sztuką wykorzystywania szans.
Foto: Paweł Krupecki
Na co liczy Czarzasty? Po pierwsze zapewne na umocnienie się w rdzennym, lewicowym elektoracie. Po pierwsze chodzi o zmobilizowanie tych, którzy są być może rozczarowani efektami koalicji z KO i wybierają polityczną bierność. Po drugie, chodzi o umocnienie się względem Razem – bo jeśli Lewicy uda się dopchnąć partię Adriana Zandberga i Aleksandry Owcy do ściany stwarzając realne zagrożenie, że nie przekroczy ona 3 proc. poparcia niezbędnych do uzyskania finansowania z budżetu, wówczas politycy Razem, radzi nieradzi, będą musieli wrócić do koncepcji wspólnej lewicowej listy. Po drugie – chodzi też o łowienie w rosnącym elektoracie KO, po jego lewej stronie. Niewątpliwie da się tu urwać 1-2 punkty proc. poparcia. A wszystko to razem mogłoby dać Lewicy upragniony, dwucyfrowy wynik wyborczy w 2027 roku, który z jednej strony oznacza umocnienie się na scenie politycznej, a z drugiej – daje Lewicy nadzieję, że, być może, wraz z KO i PSL-em (bo Polska 2050 na dziś nie wydaje się być w stanie samodzielnie wejść do Sejmu) uda się, wbrew dzisiejszym sondażom, odtworzyć obecną koalicję.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Gest ambasadora USA Toma Rose’a wielu – i słusznie – uznało za ingerencję w polską politykę i suwerenność. Jedna...
Zimowe igrzyska olimpijskie właśnie się zaczynają, ale podniecenia nimi nie widać, jakbyśmy zdawali sobie sprawę...
Ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose odezwał się do Polaków językiem Repnina. Ale i Włodzimierz Czarzasty nie...
Trwająca od czterech lat wojna z Ukrainą wykańcza gospodarkę Rosji. Nowy nuklearny wyścig zbrojeń z USA, możliwy...
W obecnej sytuacji geopolitycznej zmiana Rady Bezpieczeństwa Narodowego w organ wewnętrznej wojny politycznej je...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas