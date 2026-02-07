Włodzimierz Czarzasty wykorzystuje funkcję marszałka Sejmu, by obsadzić się w roli bicza na prawicę

Z takiego efektu Trumpa w Polsce może próbować korzystać Włodzimierz Czarzasty i Nowa Lewica. Marszałek Sejmu od momentu objęcia tej roli pokazuje, że zamierza ją wykorzystać zarówno, co zrozumiałe, do podniesienia swojej wagi na polskiej scenie politycznej (jest w końcu drugą osobą w państwie), jak i do tego, by – będąc w centrum wydarzeń – uczynić z siebie i swojej formacji symbol politycznego „ruchu oporu” przeciwko marszowi po władzę prawicy, rozumianej szerzej niż PiS. Nieprzypadkowo w orędziu wygłoszonym tuż po objęciu fotela marszałka Czarzasty zapowiedział „marszałkowskie weto” wobec ustaw prezydenta Nawrockiego, tym samym rzucając rękawicę prezydentowi i automatycznie ustawiając się w roli nowego rywala głowy państwa (wcześniej rola ta zarezerwowana była dla premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego). Prezydent Nawrocki wszedł zresztą w tę grę, czyniąc Czarzastego „bohaterem” najbliższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, co stworzyło z kolei Czarzastemu możliwość kontrataku i wypomnienia prezydentowi jego przeszłości, która dla wyborców koalicji rządzącej jest poważnym obciążeniem prezydenta. I nagle to Czarzasty stał się wrogiem numer jeden dla prawicy – co jednocześnie jest sygnałem dla wyborców na lewo od centrum, że już nie tylko Tusk jest w stanie stawać w szranki z prezydentem i jego marzeniem o rządzie PiS-u i Konfederacji.

Z tej perspektywy kategoryczna odmowa wsparcia kandydatury Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla (zwłaszcza, jeśli chodzi o wystąpienie Czarzastego na konferencji prasowej, bo ujawniona treść odpowiedzi udzielonej Amerykanom jest już łagodniejsza), a przede wszystkim gwałtowna reakcja ambasadora USA Toma Rose'a, który ogłosił zerwanie relacji Waszyngtonu z Czarzastym, wcale nie jest niekorzystną sytuacją dla marszałka Sejmu, bo tylko umacnia ten obraz Czarzastego jako bicza smagającego prawicę (polską i światową). Atak ambasadora innego państwa na polskiego marszałka Sejmu automatycznie wywołuje odruchy sympatii albo przynajmniej solidarności wśród większości Polaków (nawet Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej sygnalizują, że nie może być zgody na takie zachowanie amerykańskiego dyplomaty), a ponadto jeszcze bardziej podnosi polityczną wagę marszałka Sejmu (jego słowa są na tyle istotne, że USA uznały, iż muszą zareagować).

W koalicji z dominującą Koalicją Obywatelską największym problemem dla jej mniejszych partnerów jest odróżnienie się od KO. Widać, że Włodzimierz Czarzasty próbuje to zrobić odwrotnie, niż w koncepcji nowej liderki Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Pełczyńska-Nałęcz chciałaby nieco zdystansować się od KO, Czarzasty zaś demonstruje, że jest w stanie, jeśli chodzi o konfrontację z prawicą, być czymś w rodzaju Koalicji Obywatelskiej plus. Być bardziej radykalny, bardziej bojowniczy, bardziej zdecydowany. Jest mu o tyle łatwiej, że nie jest członkiem administracji rządowej i w związku z tym może sobie pozwolić na nieco więcej. Ale polityka jest przecież sztuką wykorzystywania szans.