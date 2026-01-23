We wpisie Trump informuje, że Rada Pokoju „wycofuje swoje zaproszenie” dla Carneya o Kanady do organizacji, która – jak zapowiada – będzie „najbardziej prestiżową” organizacją skupiającą światowych przywódców „jaka kiedykolwiek została powołana”.

Reklama Reklama

Kto podpisał dokument powołujący Radę Pokoju? Stany Zjednoczone – prezydent Donald Trump

Argentyna - prezydent Javier Milei

Armenia - premier Nikol Paszynian

Azerbejdżan - prezydent Ilham Alijew

Bahrajn - szejk Isa bin Salman Al Chalifa

Bułgaria - premier Rosen Żeliazkow

Węgry - premier Viktor Orbán

Indonezja - prezydent Prabowo Subianto

Jordania - wicepremier Ayman Safadi

Kazachstan - prezydent Kassym-Żomart Tokajew

Kosowo - prezydent Vjosa Osmani

Mongolia - premier Gombojawyn Zandanszatar

Maroko - minister spraw zagranicznych Nasser Bourita

Pakistan - premier Shehbaz Sharif

Paragwaj - prezydent Santiago Peña

Katar - premier szejk Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani

Arabia Saudyjska - minister spraw zagranicznych Faisal bin Farhan Al-Saud

Turcja - minister spraw zagranicznych Hakan Fidan

Zjednoczone Emiraty Arabskie - przewodniczący Urzędu ds. Spraw Wykonawczych Khaldoon Al Mubarak

Uzbekistan - prezydent Szawkat Miromonowicz Mirzijojew

Co Mark Carney powiedział w Davos?

Mark Carney wygłosił w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos przemówienie, w którym ostrzegał, że „oparty na regułach porządek załamuje się” na rzecz ładu, w którym „silniejsi mogą robić co chcą, a słabi muszą cierpieć, ile muszą”. Mówił też, że w ramach nowego ładu „mocarstwa zaczęły wykorzystywać integrację gospodarczą jako broń, cła jako narzędzie nacisku, infrastrukturę finansową jako narzędzie przymusu” co było nawiązaniem do polityki celnej stosowanej m.in. przez Donalda Trumpa, który z wprowadzania ceł i groźby wprowadzania ceł uczynił narzędzie nacisku na partnerów USA.

Carney ostrzegał, że uległość wobec silnych nie zapewni mniejszym państwom bezpieczeństwa. Dlatego – jak przekonywał - państwa średnie muszą łączyć siły. - Ponieważ jeśli nie ma nas przy stole, to jesteśmy w menu. (...) wielkie mocarstwa mogą sobie na razie pozwolić na działanie w pojedynkę. Mają rozmiar rynku, potencjał militarny i siłę nacisku, by dyktować warunki. Państwa średnie nie. Kiedy negocjujemy tylko dwustronnie z hegemonem, negocjujemy z pozycji słabości. Akceptujemy to, co jest oferowane. Konkurujemy ze sobą, by być jak najbardziej ustępliwymi. To nie jest suwerenność - mówił. - Wielkie mocarstwa mają siłę. Ale my też coś mamy: zdolność do (...) działania razem - mówił też.