Trump wymienił Karola Nawrockiego, wskazując, że to „fantastyczny człowiek, którzy wygrał bardzo ważne wybory”. – Jestem z niego dumny – powiedział.

Na scenie obok Trumpa pojawili się przedstawiciele kilkunastu państw, a państwa pochodziły głównie z Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej. Trumpowi towarzyszyli m.in. prezydent Argentyny Javier Milei, premier Węgier Viktor Orbán i prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew. Dokument założycielski podpisał wspólnie z przywódcami Bahrajnu i Maroka.

Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem

W środę w Davos doszło do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. O stanowisku Polski po spotkaniu prezydentów poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz. – Na jutrzejszym spotkaniu, na które prezydent otrzymał zaproszenie i potwierdził swoją obecność, do złożenia podpisu w sensie prawnym i faktycznym, nie dojdzie. Natomiast jasnym jest, że Polska wyraża pewne zainteresowanie – zadeklarował.

– Wiemy, jak to jest ważne dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. W związku z tym takie poparcie o charakterze politycznym, poprzez obecność na spotkaniu zostanie wyrażone, kierunkowe. Tak też zresztą strona rządowa w Polsce spogląda na tę inicjatywę, bo jak państwo zapewne wiecie, nie tak dawno wystąpiliśmy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o opinię. Opinia trafiła do Kancelarii Prezydenta – dodał.

Rada Pokoju Donalda Trumpa. Nie tylko Strefa Gazy

Donald Trump po raz pierwszy zapowiedział powołanie Rady Pokoju we wrześniu ubiegłego roku, ogłaszając plan zakończenia wojny w Strefie Gazy. Później prezydent USA podkreślił, że mandat nowego gremium ma zostać rozszerzony na inne konflikty na świecie.