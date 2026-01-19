Rada Pokoju Donalda Trumpa. Emmanuel Macron odrzuca zaproszenie

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Francja odrzuciła zaproszenie do Rady Pokoju powołanej przez Donalda Trumpa?

Jakie wątpliwości zgłasza Emmanuel Macron w związku z zakresem uprawnień Rady Pokoju?

Jakie są zastrzeżenia Francji dotyczące poszanowania zasad ONZ przez nową radę?

Jakie kompetencje ma przewodniczący Rady Pokoju i dlaczego budzą one niepokój Francji?

Kim są kontrowersyjni liderzy zaproszeni do udziału w Radzie Pokoju?

Prezydent Emmanuel Macron podjął taką decyzję w związku z wątpliwościami co do szerokich uprawnień rady, której ma przewodzić Donald Trump przez Trumpa, wykraczające daleko poza tymczasowe zarządzanie Gazą i podważają fundamenty Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Początkowo organ ten miał nadzorować odbudowę Strefy Gazy, demilitaryzację Hamasu i zapewnienie stabilności na Bliskim Wschodzie, ale obecnie przybrał on formę globalnego zgromadzenia. Tak wynika z projektu statutu założycielskiego, do którego dostęp miały agencje Reuters i Bloomberg.

Francja: ONZ „w żadnych okolicznościach” nie może być kwestionowana

„Podobnie jak kilka innych państw, Francja została zaproszona przez Stany Zjednoczone do przystąpienia do »Rady Pokoju«. We współpracy z naszymi bliskimi partnerami analizujemy obecnie postanowienia proponowanego tekstu jako podstawę dla tego nowego organu, którego zakres wykracza poza samą sytuację w Strefie Gazy” – podkreśla Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie.