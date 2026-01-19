Rada Pokoju Donalda Trumpa. Emmanuel Macron odrzuca zaproszenie

Aktualizacja: 19.01.2026 22:34 Publikacja: 19.01.2026 21:27
Emmanuel Macron
Foto: Reuters, STEPHANE DE SAKUTIN
Prezydent Emmanuel Macron podjął taką decyzję w związku z wątpliwościami co do szerokich uprawnień rady, której ma przewodzić Donald Trump przez Trumpa, wykraczające daleko poza tymczasowe zarządzanie Gazą i podważają fundamenty Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Początkowo organ ten miał nadzorować odbudowę Strefy Gazy, demilitaryzację Hamasu i zapewnienie stabilności na Bliskim Wschodzie, ale obecnie przybrał on formę globalnego zgromadzenia. Tak wynika z projektu statutu założycielskiego, do którego dostęp miały agencje Reuters i Bloomberg.
Czytaj więcej
Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta potwierdził, że Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do Ra...
„Podobnie jak kilka innych państw, Francja została zaproszona przez Stany Zjednoczone do przystąpienia do »Rady Pokoju«. We współpracy z naszymi bliskimi partnerami analizujemy obecnie postanowienia proponowanego tekstu jako podstawę dla tego nowego organu, którego zakres wykracza poza samą sytuację w Strefie Gazy” – podkreśla Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie.
„Potwierdzamy również nasze zaangażowanie w Kartę Narodów Zjednoczonych. Pozostaje ona kamieniem węgielnym skutecznego multilateralizmu, w którym prawo międzynarodowe, suwerenna równość państw i pokojowe rozstrzyganie sporów mają pierwszeństwo przed arbitralnością, dynamiką sił i wojną” – dodaje ministerstwo.
Zdaniem administracji Macrona statut rady budzi poważne wątpliwości co do poszanowania zasad i struktury ONZ, których w żadnym wypadku nie można kwestionować.
Czytaj więcej
Pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Obrony Aleksiej Żurawlew wezwał do „policzka” wobec USA i at...
Inicjatywa Trumpa, ogłoszona w piątek jako element 20-punktowego planu zakończenia wojny Izrael-Hamas i opisana przez niego jako „najwspanialsza i najbardziej prestiżowa rada wszech czasów”, budzi dodatkowe spory z powodu wymaganego miliarda dolarów opłaty od państw chcących uzyskać stałe członkostwo po trzech latach.
Agencja Bloomberg poinformowała, powołując się na źródło w Białym Domu, że poszczególne zaproszone państwa będą mogły być „za darmo” członkami rady, ale mogą zyskać status członka stałego, jeśli w ciągu pierwszego roku wpłacą miliard dolarów.
Czytaj więcej
Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał Unię Europejską do wdrożenia specjalnego instrumentu prz...
Francję mają także niepokoić szerokie kompetencje przewidziane w statucie rady dla jej przewodniczącego – Donalda Trumpa.
Miałby on bowiem mieć prawo decydować o tym, kto aspiruje do członkostwa w klubie oraz kiedy i gdzie będą odbywać się spotkania i głosowania. Będzie on również miał rozstrzygający głos w decyzjach rady, opisanej w projekcie jako podmiot, którego celem jest „promowanie stabilności, przywracanie niezawodnych i legalnych rządów oraz zapewnienie trwałego pokoju na obszarach dotkniętych lub zagrożonych konfliktem”.
Czytaj więcej
Przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Unii Europejskiej zareagowali na słowa prezydenta...
Na czele komitetu wykonawczego Rady Pokoju stoi Trump; w skład wchodzą sekretarz stanu Marco Rubio, specjalny wysłannik Steve Witkoff, Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa, Tony Blair (były premier Wlk. Brytanii), Ajay Banga (prezes Banku Światowego), Robert Gabriel (zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa), Yakir Gabay (izraelski biznesmen), Hakan Fidan (Turcja), przedstawiciele Kataru, Egiptu i Turcji jako monitorzy rozejmu.
Donald Trump skierował zaproszenie do członkostwa w Radzie Pokoju do liderów blisko 60 państw. Są wśród nich przedstawiciele m.in. władz Niemiec, Polski – zaproszenie zostało skierowane do Karola Nawrockiego, Włoch, Kanady, Turcji, Kazachstanu, Wielkiej Brytanii, Jordanii, Pakistanu czy Węgier.
Wątpliwości jednak budzi zaproszenie liderów państw przez większość krajów Zachodu uważanych za dyktatury – Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki.
O ile Kreml przekazał, że analizuje szczegóły zaproszenia i liczy na wyjaśnienie „niuansów” bezpośrednio ze stroną amerykańską, to Aleksander Łukaszenko od razu zaproszenie przyjął, wyrażając jednocześnie nadzieję, że „rada rozszerzy swój zakres i uprawnienia daleko poza mandat zaproponowany w inicjatywie”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta potwierdził, że Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do Rady Pokoju, orga...
Rosyjski przywódca Władimir Putin został przez prezydenta USA Donalda Trumpa zaproszony do tzw. Rady Pokoju, któ...
W liście do premiera Norwegii prezydent USA Donald Trump miał napisać, że nie dostał Pokojowej Nagrody Nobla i n...
Seria dziwnych zdarzeń na wyspie, do których doszło niedawno, świadczy o narastającym nacisku Kremla na obecne w...
„Biorąc pod uwagę wagę ostatnich wydarzeń oraz w celu dalszej koordynacji działań, postanowiłem zwołać w najbliż...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas