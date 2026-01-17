Aktualizacja: 17.01.2026 23:55 Publikacja: 17.01.2026 23:04
Prezydent USA Donald Trump
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
Od 1 lutego 2026 r. Dania, Norwegia, Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Finlandia będą obciążane 10-proc. stawką celną na wszystkie towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych – oświadczył w sobotę amerykański prezydent.
Poinformował przy tym, że po czterech miesiącach omawiane cła zostaną podniesione do poziomu 25 proc. „Cło będzie należne i płatne do czasu zawarcia umowy w sprawie całkowitego i pełnego zakupu Grenlandii” – zadeklarował.
We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone przez wiele lat dotowały Danię i inne państwa Unii Europejskiej, nie pobierając ceł, a teraz, „po wiekach, nadszedł czas, aby Dania się odwdzięczyła”. „Stawką jest pokój na świecie!” – napisał. Prezydent USA przekonywał, że Grenlandię chcą mieć Chiny i Rosja, Dania „nie może nic na to poradzić”, ponieważ nie dysponuje odpowiednimi zasobami, a jedynie Stany Zjednoczone „mogą grać w tę grę, i to z dużym powodzeniem!”.
Uzasadniając zapowiedź nowych ceł, Trump napisał, że niedawno „Dania, Norwegia, Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Finlandia udały się na Grenlandię w nieznanych celach”, co, jego zdaniem, zwiększa ryzyko i stwarza bardzo niebezpieczną dla „przetrwania naszej planety” sytuację.
Donald Trump od dłuższego czasu przekonuje, że Stany Zjednoczone powinny kontrolować terytorium Grenlandii z uwagi na swoje bezpieczeństwo narodowe. W sobotę argumentował, że pozyskanie Grenlandii jest dla USA szczególnie ważne ze względu na Złotą Kopułę, czyli nowy amerykański projekt tarczy antyrakietowej.
Na deklarację Trumpa w sprawie nałożenia nowych ceł zareagowali przywódcy wymienionych przez niego państw oraz Unii Europejskiej. Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w serwisie X, że jego kraj opowiada się za zasadą suwerenności i niepodległości narodów, zarówno w Europie, jak i poza nią. Dodał, że Paryż kieruje się tą zasadą, stanowiącą podstawę zobowiązania Francji wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych i Karty Narodów Zjednoczonych.
„Na tej podstawie wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę (...), na tej podstawie zdecydowaliśmy się dołączyć do ćwiczeń zainicjowanych na Grenlandii przez Danię” – napisał. „Podtrzymujemy tę decyzję, także dlatego, że dotyczy ona bezpieczeństwa Arktyki i granic naszej Europy” – podkreślił.
Emmanuel Macron stwierdził też, że Francja nie będzie ulegać „żadnemu zastraszaniu ani groźbom”, zarówno w sprawie Ukrainy, jak i Grenlandii. Według niego, groźby celne są niedopuszczalne, a w tym kontekście nie ma na nie miejsca. „Jeśli zostaną potwierdzone, Europejczycy odpowiedzą na nie w sposób zjednoczony i skoordynowany” – zadeklarował, zapowiadając rozmowy z europejskimi partnerami Francji.
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer również zabrał głos w serwisie X. „Nasze stanowisko w sprawie Grenlandii jest jasne – jest ona częścią Królestwa Danii, a jej przyszłość zależy od Grenlandczyków i Duńczyków” – oświadczył. „Jasno zaznaczyliśmy, że bezpieczeństwo Arktyki ma znaczenie dla całego NATO, a sojusznicy powinni wspólnie podejmować więcej działań, by stawić czoła zagrożeniu ze strony Rosji w różnych częściach Arktyki” – dodał. Szef brytyjskiego rządu ocenił też, że nakładanie ceł na sojuszników w reakcji na ich zabiegi o wspólne bezpieczeństwo NATO jest „całkowicie niewłaściwe”. Starmer zapowiedział rozmowy z amerykańską administracją na temat zapowiedzianych przez Trumpa taryf.
„Nie damy się szantażować. Tylko Dania i Grenlandia decydują o sprawach dotyczących Danii i Grenlandii” – oświadczył z kolei w serwisie X premier Szwecji Ulf Kristersson. „Zawsze będę bronił mojego kraju i naszych sąsiadów” – dodał, zaznaczając, że kwestia ceł Trumpa dotyczy całej Unii Europejskiej, a nie tylko ośmiu państw wymienionych przez amerykańskiego prezydenta.
Prezydent Finlandii Alexander Stubb ocenił w mediach społecznościowych, że sprawy między sojusznikami najlepiej rozwiązywać w drodze dialogu, a nie wywierania presji. Dodał, że celem skoordynowanych działań sojuszniczych w Grenlandii pod kierownictwem Danii jest wspólne wzmacnianie bezpieczeństwa Arktyki. „Dialog ze Stanami Zjednoczonymi trwa. Cła podważyłyby relacje transatlantyckie” – napisał w serwisie X, wyrażając poparcie Finlandii dla Danii i Grenlandii.
Mapa ukazuje Grenlandię oraz bazy wojskowe USA i Rosji w rejonie koła podbiegunowego
Foto: PAP
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła w mediach społecznościowych, że integralność terytorialna i suwerenność to fundamentalne zasady prawa międzynarodowego, kluczowe dla Europy i całej społeczności międzynarodowej. Zapewniła, że duńskie ćwiczenia wojskowe na Grenlandii nie stanowią dla nikogo zagrożenia. „UE w pełni solidaryzuje się z Danią i narodem Grenlandii. Dialog jest niezbędny i chcemy kontynuować proces, rozpoczęty w ubiegłym tygodniu między Królestwem Danii i USA” – napisała w serwisie X. Dodała, że cła negatywnie wpłynęłyby na stosunki transatlantyckie, zadeklarowała też, że Europa „pozostanie zjednoczona” i zaangażowana w utrzymanie swej suwerenności.
Ogłoszenie Donalda Trumpa w sprawie ceł zostało wydane po tym, jak kilka państw europejskich wysłało na Grenlandię wojsko w geście solidarności. Z Francji na wyspę wysłano 15 żołnierzy, z Niemiec 13, a Wielka Brytania wysłała jednego oficera. Niewielkie grupy wojskowych wysłały także Szwecja, Finlandia, Norwegia i Holandia. Prezydent USA zarzucił tym państwom prowadzenie „niebezpiecznej gry”.
W sobotę w Kopenhadze odbył się protest przeciw planom Trumpa ws. Grenlandii. Jak podawała agencja Reutera, jedną z rozważanych przez Amerykanów opcji jest wypłacenie każdemu mieszkańcowi wyspy do 100 tys. dol. w przypadku oderwania się tego terenu od Danii. Liczba mieszkańców Grenlandii, autonomicznego terytorium zależnego Danii, to ok. 56 tys.
Źródło: rp.pl
