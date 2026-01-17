Od 1 lutego 2026 r. Dania, Norwegia, Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Finlandia będą obciążane 10-proc. stawką celną na wszystkie towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych – oświadczył w sobotę amerykański prezydent.

Poinformował przy tym, że po czterech miesiącach omawiane cła zostaną podniesione do poziomu 25 proc. „Cło będzie należne i płatne do czasu zawarcia umowy w sprawie całkowitego i pełnego zakupu Grenlandii” – zadeklarował.

Donald Trump chce Grenlandii dla USA. Wskazuje m.in. na Złotą Kopułę

We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone przez wiele lat dotowały Danię i inne państwa Unii Europejskiej, nie pobierając ceł, a teraz, „po wiekach, nadszedł czas, aby Dania się odwdzięczyła”. „Stawką jest pokój na świecie!” – napisał. Prezydent USA przekonywał, że Grenlandię chcą mieć Chiny i Rosja, Dania „nie może nic na to poradzić”, ponieważ nie dysponuje odpowiednimi zasobami, a jedynie Stany Zjednoczone „mogą grać w tę grę, i to z dużym powodzeniem!”.

Uzasadniając zapowiedź nowych ceł, Trump napisał, że niedawno „Dania, Norwegia, Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Finlandia udały się na Grenlandię w nieznanych celach”, co, jego zdaniem, zwiększa ryzyko i stwarza bardzo niebezpieczną dla „przetrwania naszej planety” sytuację.