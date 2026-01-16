Aktualizacja: 16.01.2026 14:53 Publikacja: 16.01.2026 14:30
Mark Carney
Trump mówił już w przeszłości, że Kanada mogłaby zostać 51 stanem USA, dzięki czemu uniknęłaby ceł przy wymianie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Władze Kanady odrzuciły jednak taką możliwość, a wypowiedzi Trumpa mogły przyczynić się do tego, że władzę w Kanadzie utrzymała, mimo spadku popularności wieloletniego premiera Justina Trudeau, Partia Liberalna (jej liderem i obecnym premierem Kanady został Mark Carney). Prowadzącej długo w sondażach Partii Konserwatywnej zaszkodziło to, że jej profil ideowy jest zbliżony do profilu amerykańskiej Partii Republikańskiej.
Z sondażu, o którym pisze The Canadian Press, przeprowadzonego metodą panelu internetowego (z tego powodu nie podano marginesu błędu) na grupie 1 540 Kanadyjczyków między 9 a 11 stycznia wynika, że 31 proc. Kanadyjczyków obawia się dziś, iż USA mogą podjąć „działania bezpośrednie”, których celem będzie przejęcie kontroli nad Kanadą.
Znacznie więcej – bo 55 proc. Kanadyjczyków – uważa, że USA mogą podjąć takie działania (przez które należy rozumieć m.in. interwencję wojskową) wobec Grenlandii. 51 proc. Kanadyjczyków spodziewa się interwencji USA na Kubie, 47 proc. – w Kolumbii, 47 proc. – w Panamie a 36 proc. uważa, że dojdzie do interwencji USA w Iranie.
Trump w przeszłości mówił, że USA powinny odzyskać kontrolę nad Kanałem Panamskim, sugerował też, że Stany Zjednoczone mogą zdecydować się na wymierzoną w narkobiznes operację wojskową w Kolumbii.
53 proc. Kanadyjczyków uważa, że interwencja wojskowa USA w Wenezueli była czymś negatywnym, ponieważ stanowiła naruszenie suwerenności państwa ustanawiające precedens dla innych krajów, które mogą zdecydować się na podobne kroki. Interwencję USA w Wenezueli za coś pozytywnego uważa 23 proc. Kanadyjczyków. 56 proc. badanych przyznało, że interwencja USA w Wenezueli wpłynęła negatywnie na postrzeganie przez nich Stanów Zjednoczonych. 9 proc. badanych postrzega po tej interwencji USA pozytywniej.
Niemal 2/3 Kanadyjczyków uważają, że interwencja USA miała na celu przede wszystkim przejęcie kontroli nad wenezuelskimi rezerwami ropy, podczas gdy 13 proc. ocenia, że Stanom Zjednoczonym chodziło przede wszystkim o pociągnięcie uprowadzonego z Wenezueli Nicolása Maduro do odpowiedzialności za jego zbrodnie. 7 proc. Kanadyjczyków uważa, że celem interwencji było przede wszystkim przywrócenie demokracji w Kanadzie.
W tym samym sondażu o opinię zapytano 1 011 Amerykanów. 20 proc. z nich uważa, iż USA mogą podjąć działania bezpośrednie zmierzające do przejęcia kontroli nad Kanadą.
