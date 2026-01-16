Trump mówił już w przeszłości, że Kanada mogłaby zostać 51 stanem USA, dzięki czemu uniknęłaby ceł przy wymianie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Władze Kanady odrzuciły jednak taką możliwość, a wypowiedzi Trumpa mogły przyczynić się do tego, że władzę w Kanadzie utrzymała, mimo spadku popularności wieloletniego premiera Justina Trudeau, Partia Liberalna (jej liderem i obecnym premierem Kanady został Mark Carney). Prowadzącej długo w sondażach Partii Konserwatywnej zaszkodziło to, że jej profil ideowy jest zbliżony do profilu amerykańskiej Partii Republikańskiej.

Sondaż: Kanadyjczycy spodziewają się amerykańskich podbojów

Z sondażu, o którym pisze The Canadian Press, przeprowadzonego metodą panelu internetowego (z tego powodu nie podano marginesu błędu) na grupie 1 540 Kanadyjczyków między 9 a 11 stycznia wynika, że 31 proc. Kanadyjczyków obawia się dziś, iż USA mogą podjąć „działania bezpośrednie”, których celem będzie przejęcie kontroli nad Kanadą.

Znacznie więcej – bo 55 proc. Kanadyjczyków – uważa, że USA mogą podjąć takie działania (przez które należy rozumieć m.in. interwencję wojskową) wobec Grenlandii. 51 proc. Kanadyjczyków spodziewa się interwencji USA na Kubie, 47 proc. – w Kolumbii, 47 proc. – w Panamie a 36 proc. uważa, że dojdzie do interwencji USA w Iranie.

Trump w przeszłości mówił, że USA powinny odzyskać kontrolę nad Kanałem Panamskim, sugerował też, że Stany Zjednoczone mogą zdecydować się na wymierzoną w narkobiznes operację wojskową w Kolumbii.