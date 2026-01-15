Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były okoliczności wręczenia Donaldowi Trumpowi medalu Pokojowej Nagrody Nobla przez Maríę Corinę Machado?

Jak zareagował Norweski Komitet Noblowski na symboliczne przekazanie medalu Trumpowi?

Jakie były polityczne konsekwencje spotkania Trumpa z Machado dla wenezuelskiej opozycji?

W jaki sposób Donald Trump skomentował swoje zaangażowanie w Wenezueli i jego związki z Medalem Pokojowej Nagrody Nobla?

Liderka wenezuelskiej opozycji, María Corina Machado, poinformowała, że wręczyła Donaldowi Trumpowi swój złoty medal Pokojowej Nagrody Nobla podczas spotkania w Białym Domu. Spotkanie to odbyło się prawie dwa tygodnie po tym, jak prezydent USA nakazał specjalnym siłom schwytanie prezydenta Wenezueli, Nicolása Maduro.

Machado, która otrzymała wyróżnienie w zeszłym roku za walkę z autorytarnym reżimem Maduro, wyjaśniła dziennikarzom, że gest ten był podziękowaniem za wyjątkowe zaangażowanie Trumpa w sprawę wolności Wenezuelczyków.

Trump we wpisie w Truth Social potwierdził, że Machado wręczyła mu medal Pokojowej Nagrody Nobla „za pracę, którą wykonał”. „Co za wspaniały gest wzajemnego szacunku. Dziękuję Mario!” - dodał.