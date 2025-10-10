6 października w Sztokholmie rozpoczął się tydzień przyznawania Nagród Nobla. Najpierw poznaliśmy decyzję w dziedzinie fizjologii i medycyny. We wtorek 7 października komitet Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk w swojej willi przy Uniwersytecie Sztokholmskim wskazał noblistów z fizyki, a w środę 8 października – z chemii. Wczoraj Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymał węgierski pisarz László Krasznahorkai.

W piątek poznaliśmy laureata Pokojowej Nagrody Nobla za 2025 r.. Decyzję podjęto w cieniu prowadzonej od miesięcy kampanii prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa mającej na celu zdobycie tej prawdopodobnie najbardziej prestiżowej nagrody na świecie.

Nagroda została przyznana przywódczyni opozycji w Wenezueli. Przewodniczący norweskiego komitetu noblowskiego, Jørgen Watne Frydnes, pochwalił określił Marię Corinę Machado za „odważną i zaangażowaną orędowniczkę pokoju”, która „podtrzymuje płomień demokracji w czasach narastającej ciemności”.

María Corina Machado w 2023 roku była kandydatką na prezydenta wenezuelskiej opozycji z ramienia „Platformy Jedności Demokratycznej”. Została wykluczona ze startu w wyborach przez kontrolowaną przez reżim Krajową Radę Wyborczą.