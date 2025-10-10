Rzeczpospolita
Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. Laureatką opozycjonistka z Wenezueli

Norweski Komitet Noblowski podjął decyzję o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla. Nagroda trafiła do liderki demokratycznej opozycji w Wenezueli, Marii Coriny Machado.

Aktualizacja: 10.10.2025 11:09 Publikacja: 10.10.2025 11:03

Maria Corina Machado

Maria Corina Machado

Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Przemysław Malinowski

6 października w Sztokholmie rozpoczął się tydzień przyznawania Nagród Nobla. Najpierw poznaliśmy decyzję w dziedzinie fizjologii i medycyny. We wtorek 7 października komitet Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk w swojej willi przy Uniwersytecie Sztokholmskim wskazał noblistów z fizyki, a w środę 8 października – z chemii. Wczoraj Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymał węgierski pisarz László Krasznahorkai.

W piątek poznaliśmy laureata Pokojowej Nagrody Nobla za 2025 r.. Decyzję podjęto w cieniu prowadzonej od miesięcy kampanii prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa mającej na celu zdobycie tej prawdopodobnie najbardziej prestiżowej nagrody na świecie.

Nagroda została przyznana przywódczyni opozycji w Wenezueli. Przewodniczący norweskiego komitetu noblowskiego, Jørgen Watne Frydnes, pochwalił określił Marię Corinę Machado za „odważną i zaangażowaną orędowniczkę pokoju”, która „podtrzymuje płomień demokracji w czasach narastającej ciemności”.

María Corina Machado w 2023 roku była kandydatką na prezydenta wenezuelskiej opozycji z ramienia „Platformy Jedności Demokratycznej”. Została wykluczona ze startu w wyborach przez kontrolowaną przez reżim Krajową Radę Wyborczą.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Pokojowa Nagroda Nobla dla Trumpa? „Nie zależy mu na uznaniu, tylko na ratowaniu ludzkich żyć”

Trump otwarcie mówił o swoim pragnieniu zdobycia nagrody, którą otrzymali czterej jego poprzednicy – Barack Obama w 2009 r., Jimmy Carter w 2002 r., Woodrow Wilson w 1919 r. i Theodore Roosevelt w 1906 r. Wszyscy oprócz Cartera zdobyli nagrodę podczas sprawowania urzędu, a Obama został laureatem niecałe osiem miesięcy po pojawieniu się w Białym Domu – czyli w takiej samej sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Trump.

Pokojowa Nagroda Nobla. Dlaczego eksperci nie wskazywali na Donalda Trumpa?

Choć nazwisko Trumpa było najczęściej wymieniane w kontekście przyznania nagrody, jego naciski mogły przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. – Komisja przyznająca nagrodę woli działać niezależnie – powiedział jeden z jej członków agencji Reutera.

Oprócz Trumpa, dziennikarze i obserwatorzy wskazywali, że faworytami do otrzymania nagrody są m.in.: sudańska sieć wolontariuszy Emergency Response Rooms, agencja ONZ ds. uchodźców UNHCR, agencja ONZ ds. dzieci UNICEF, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości lub organizacje pomocowe, takie jak Czerwony Krzyż i Lekarze bez Granic.

Czytaj więcej

Medal noblowski, który otrzymała Rigoberta Menchú Tum, eksponowany w Museo del Templo Mayor w Meksyk
Historia świata
Tajemnice Pokojowej Nagrody Nobla

– Nie ma on żadnych szans na otrzymanie Pokojowej Nagrody Nobla – powiedział Asle Sveen, historyk zajmujący się tą nagrodą, powołując się między innymi na poparcie Trumpa dla Izraela w wojnie w Strefie Gazy oraz jego próby zbliżenia z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, założyciela nagrody, powinna ona trafić do osoby, „która zrobiła najwięcej lub najlepiej, aby promować braterstwo między narodami”. Według Niny Graeger, dyrektor Instytutu Badań nad Pokojem w Oslo, Trump nie robi tego. – Wycofał Stany Zjednoczone z Światowej Organizacji Zdrowia i porozumienia klimatycznego z Paryża, rozpoczął wojnę handlową ze starymi przyjaciółmi i sojusznikami – wskazała.

– Nie jest to dokładnie to, o czym myślimy, gdy myślimy o pokojowo nastawionym prezydencie lub kimś, kto naprawdę jest zainteresowany promowaniem pokoju – dodała.

Pokojowa Nagroda Nobla

Pokojowa Nagroda Nobla

Foto: PAP

Pokojowa Nagroda Nobla 2024 dla organizacji z Japonii

W ubiegłym roku laureatem Pokojowej Nagrody Nobla została japońska organizacja Nihon Hidankyo. Wyróżnienie organizacji jest uhonorowaniem wszystkich ocalałych z ataków z użyciem broni atomowej na Hiroszimę i Nagasaki.

Czytaj więcej

Organizacja Nihon Hidankyo dostała Pokoową Nagrodę Nobla za wysiłki na rzecz świata wolnego od broni
Polityka
Pokojowa Nagroda Nobla dla organizacji z Japonii

Nihon Hidankyo, czyli Japońska Konfederacja Organizacji Ofiar Bomb Atomowej i Wodorowej powstała w 1956 r., została utworzona przez hibakusha (ocalałych po amerykańskich atakach z użyciem broni jądrowej na dwa japońskie miasta) w celu wywierania presji na japoński rząd, by zwiększyć pomoc dla ofiar bomby atomowej oraz lobbować na rzecz rezygnacji z broni nuklearnej. 

Czym jest Nagroda Nobla?

Nagroda Nobla to międzynarodowe wyróżnienie przyznawane corocznie od 1901 r. na mocy testamentu szwedzkiego wynalazcy i przemysłowca, Alfreda Nobla, który pragnął uhonorować tych, którzy „w ciągu minionego roku przynieśli ludzkości największe korzyści”. Przyznawane są one za wybitne zasługi dla ludzkości: naukowe, literackie lub w działaniach na rzecz pokoju.

Choć Nagroda Nobla nie była pierwszym wyróżnieniem tego typu – m.in. w XVIII wieku brytyjskie Towarzystwo Królewskie (ang. Royal Society) ustanowiło Medal Copleya dla naukowców – to jako pierwsza skupiła się na różnych obszarach działalności cywilnej oraz została wyróżnieniem najsłynniejszym i najbardziej prestiżowym, m.in. przez swoją wysokość pieniężną.

Nagroda Nobla

Nagroda Nobla

Foto: PAP

Laureaci Nagrody Nobla oprócz złotego medalu i dyplomu otrzymują także nagrodę pieniężną, która obecnie wynosi 11 milionów koron szwedzkich (około 1,2 miliona dol.).

Nagroda Nobla przyznawana jest corocznie w październiku przez Instytut Karolinska w Szwecji. Ceremonia wręczenia nagród odbywa się zaś 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Większość wyróżnień wręczana jest w Sztokholmie przez króla Szwecji, tylko jedna z nich – Pokojowa Nagroda Nobla – w Oslo.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie