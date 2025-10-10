Aktualizacja: 10.10.2025 11:09 Publikacja: 10.10.2025 11:03
Maria Corina Machado
Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
6 października w Sztokholmie rozpoczął się tydzień przyznawania Nagród Nobla. Najpierw poznaliśmy decyzję w dziedzinie fizjologii i medycyny. We wtorek 7 października komitet Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk w swojej willi przy Uniwersytecie Sztokholmskim wskazał noblistów z fizyki, a w środę 8 października – z chemii. Wczoraj Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymał węgierski pisarz László Krasznahorkai.
W piątek poznaliśmy laureata Pokojowej Nagrody Nobla za 2025 r.. Decyzję podjęto w cieniu prowadzonej od miesięcy kampanii prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa mającej na celu zdobycie tej prawdopodobnie najbardziej prestiżowej nagrody na świecie.
Nagroda została przyznana przywódczyni opozycji w Wenezueli. Przewodniczący norweskiego komitetu noblowskiego, Jørgen Watne Frydnes, pochwalił określił Marię Corinę Machado za „odważną i zaangażowaną orędowniczkę pokoju”, która „podtrzymuje płomień demokracji w czasach narastającej ciemności”.
María Corina Machado w 2023 roku była kandydatką na prezydenta wenezuelskiej opozycji z ramienia „Platformy Jedności Demokratycznej”. Została wykluczona ze startu w wyborach przez kontrolowaną przez reżim Krajową Radę Wyborczą.
Trump otwarcie mówił o swoim pragnieniu zdobycia nagrody, którą otrzymali czterej jego poprzednicy – Barack Obama w 2009 r., Jimmy Carter w 2002 r., Woodrow Wilson w 1919 r. i Theodore Roosevelt w 1906 r. Wszyscy oprócz Cartera zdobyli nagrodę podczas sprawowania urzędu, a Obama został laureatem niecałe osiem miesięcy po pojawieniu się w Białym Domu – czyli w takiej samej sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Trump.
Choć nazwisko Trumpa było najczęściej wymieniane w kontekście przyznania nagrody, jego naciski mogły przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. – Komisja przyznająca nagrodę woli działać niezależnie – powiedział jeden z jej członków agencji Reutera.
Oprócz Trumpa, dziennikarze i obserwatorzy wskazywali, że faworytami do otrzymania nagrody są m.in.: sudańska sieć wolontariuszy Emergency Response Rooms, agencja ONZ ds. uchodźców UNHCR, agencja ONZ ds. dzieci UNICEF, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości lub organizacje pomocowe, takie jak Czerwony Krzyż i Lekarze bez Granic.
– Nie ma on żadnych szans na otrzymanie Pokojowej Nagrody Nobla – powiedział Asle Sveen, historyk zajmujący się tą nagrodą, powołując się między innymi na poparcie Trumpa dla Izraela w wojnie w Strefie Gazy oraz jego próby zbliżenia z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.
Zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, założyciela nagrody, powinna ona trafić do osoby, „która zrobiła najwięcej lub najlepiej, aby promować braterstwo między narodami”. Według Niny Graeger, dyrektor Instytutu Badań nad Pokojem w Oslo, Trump nie robi tego. – Wycofał Stany Zjednoczone z Światowej Organizacji Zdrowia i porozumienia klimatycznego z Paryża, rozpoczął wojnę handlową ze starymi przyjaciółmi i sojusznikami – wskazała.
– Nie jest to dokładnie to, o czym myślimy, gdy myślimy o pokojowo nastawionym prezydencie lub kimś, kto naprawdę jest zainteresowany promowaniem pokoju – dodała.
Pokojowa Nagroda Nobla
Foto: PAP
W ubiegłym roku laureatem Pokojowej Nagrody Nobla została japońska organizacja Nihon Hidankyo. Wyróżnienie organizacji jest uhonorowaniem wszystkich ocalałych z ataków z użyciem broni atomowej na Hiroszimę i Nagasaki.
Nihon Hidankyo, czyli Japońska Konfederacja Organizacji Ofiar Bomb Atomowej i Wodorowej powstała w 1956 r., została utworzona przez hibakusha (ocalałych po amerykańskich atakach z użyciem broni jądrowej na dwa japońskie miasta) w celu wywierania presji na japoński rząd, by zwiększyć pomoc dla ofiar bomby atomowej oraz lobbować na rzecz rezygnacji z broni nuklearnej.
Nagroda Nobla to międzynarodowe wyróżnienie przyznawane corocznie od 1901 r. na mocy testamentu szwedzkiego wynalazcy i przemysłowca, Alfreda Nobla, który pragnął uhonorować tych, którzy „w ciągu minionego roku przynieśli ludzkości największe korzyści”. Przyznawane są one za wybitne zasługi dla ludzkości: naukowe, literackie lub w działaniach na rzecz pokoju.
Choć Nagroda Nobla nie była pierwszym wyróżnieniem tego typu – m.in. w XVIII wieku brytyjskie Towarzystwo Królewskie (ang. Royal Society) ustanowiło Medal Copleya dla naukowców – to jako pierwsza skupiła się na różnych obszarach działalności cywilnej oraz została wyróżnieniem najsłynniejszym i najbardziej prestiżowym, m.in. przez swoją wysokość pieniężną.
Nagroda Nobla
Foto: PAP
Laureaci Nagrody Nobla oprócz złotego medalu i dyplomu otrzymują także nagrodę pieniężną, która obecnie wynosi 11 milionów koron szwedzkich (około 1,2 miliona dol.).
Nagroda Nobla przyznawana jest corocznie w październiku przez Instytut Karolinska w Szwecji. Ceremonia wręczenia nagród odbywa się zaś 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Większość wyróżnień wręczana jest w Sztokholmie przez króla Szwecji, tylko jedna z nich – Pokojowa Nagroda Nobla – w Oslo.
