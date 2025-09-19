Trump na początku 2020 roku mówił, że zasłużył na pokojowego Nobla, bo „powstrzymał wielką wojnę” egipsko-etiopską. Nobla chwilę wcześniej dostał premier Etiopii Abiy Ahmed Ali. Nagroda nie miała nic wspólnego z Egiptem, lecz przede wszystkim – uzasadniał Komitet – z „kluczową inicjatywą rozwiązania konfliktu granicznego z sąsiednią Erytreą”. Abiy Ahmed Ali niedługo zresztą znalazł się na niechlubnej liście tych, którzy po wyróżnieniu za pokój zabrali się za prowadzenie wojen. W jego wypadku była to wojna domowa o szczególnym okrucieństwie.

Co z wojnami, które Donald Trump miał zakończyć od momentu objęcia urzędu w styczniu 2025 roku? Niektóre wskazane przez Biały Dom konflikty można nazwać krótkimi wojnami. Choć raczej używa się wobec nich określenia „konflikt zbrojny”. Dotyczy to Tajlandii i Kambodży (rozpoczął się pod koniec lipca) oraz Indii i Pakistanu (w maju).

Armenii i Azerbejdżanowi, które nie toczyły za jego obecnej kadencji wojny, Trump pomógł wynegocjować porozumienie mające prowadzić do normalizacji i utworzenia szlaku transportowego. O prawdziwej wojnie można mówić w kontekście Rwandy i Demokratycznej Republiki Konga, tylko między listopadem 2024 roku a marcem 2025 zginęło w niej co najmniej 7 tys. ludzi. Pod koniec czerwca przywódcy obu państw podpisali w Białym Domu wstępne porozumienie pokojowe. Czyli sukces Trumpa. Choć są sceptycy, którzy wskazują, że walki przygasły w marcu, bo obu przywódców przekonał do tego emir Kataru Tamim bin Hamad as-Sani.

Pierwsza wojna Donalda Trumpa. Wsparł Izrael Beniamina Netanjahu w atakach na Iran

Co do Izraela i Iranu – to nietypowa wojna (trwała w dniach 13-25 czerwca) w kontekście przypisywania sobie mediacyjnych zasług w jej zakończeniu. Bo wzięły w niej udział Stany Zjednoczone, wspierając izraelskiego sojusznika. To pierwsza wojna Trumpa.

Można by powiedzieć, że pasuje ona do decyzji amerykańskiego prezydenta podjętej niecałe trzy miesiące później, czyli przemianowania Departamentu Obrony w Departament Wojny (powrotu do nazwy obowiązującej do 1947 roku).