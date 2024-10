Jerzy Haszczyński: Walka o atomowe tabu. Pokojowy Nobel trafiony jak rzadko

Prawie 80 lat temu w Hiroszimie i Nagasaki zginęło około 120 tysięcy ludzi, drugie tyle zmarło potem, w wyniku oparzeń czy wskutek napromieniowania. Współczesna broń nuklearna, co podkreślił przyznający pokojową nagrodę Nobla Komitet, ma „dalece większą siłę zniszczenia”. Co to znaczy? – to właśnie temat do tych rozważań.