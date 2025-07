Nadciąga polityczny armagedon: Konfederacja i Razem zastąpią PiS i PO

Prof. Przemysław Sadura i Sławomir Sierakowski, autorzy raportów socjologiczno-społecznych, opublikowali po wyborach prezydenckich nową pracę – nie tylko na temat przyczyn porażki Rafała Trzaskowskiego i sukcesu Karola Nawrockiego, ale i konsekwencji decyzji Polaków dla kształtu sceny politycznej w najbliższych latach.

Zwycięstwo Nawrockiego nie było przypadkiem. Sztab Trzaskowskiego zignorował zmiany

Metodami sondażu i wywiadów grupowych, autorzy pogłębionego badania „Nowy duopol obali ten system”, opublikowanego przez Instytut Krytyki Politycznej dowiedli, że zwycięstwo Karola Nawrockiego nie było dziełem przypadku, szczęścia czy cudu nad urną, ale zmieniających się nastrojów społecznych.

„W wyborach prezydenckich koncentracja na bieżących wydarzeniach zmyliła polityków wspierających Rafała Trzaskowskiego, podczas gdy to nie tyle udana kampania wyborcza, ile zachodzące od dłuższego czasu procesy społeczne wyniosły na tron niemal anonimowego kandydata, jakim był do niedawna Karol Nawrocki. Symptomatyczne, że murowany faworyt przegrał z początkującym politykiem, do tego, wydawało się, skompromitowanym” – czytamy we wstępie raportu. Autorzy odwołują się do swojej wcześniejszej szeroko komentowanej pracy „Ukryty kryzys władzy” – opublikowana na rocznicę utworzenia rządu Donalda Tuska pokazywała pokazywała złe nastroje wśród wyborców koalicji rządowej, którzy są rozczarowani brakiem pomysłu na zrealizowanie czołowych obietnic, „co skutkowało demobilizacją i dezercją kluczowych grup wyborców (młodzieży i młodych kobiet)”. Problemem był też spadek zaufania do rządu, widoczny szczególnie w elektoratach Lewicy i Trzeciej Drogi, oraz idąca za tym ich demobilizacja. Skończyło się w efekcie tym, że zwolennikom obecnej koalicji rządowej zabrakło motywacji, za co Rafał Trzaskowski zapłacił porażką.