– To realny wariant rozwoju wypadków, chociaż wszystko będzie zależało od sytuacji w 2026 r., latem lub jesienią przyszłego roku – mówi nam osoba z rządu, gdy pytamy o to, czy za kilka lub kilkanaście miesięcy Donald Tusk faktycznie ustąpi miejsca komuś innemu na fotelu szefa rządu i skupi się na zarządzaniu partią oraz przygotowaniach do kolejnych wyborów. A taki przedział czasowy – maksimum rok czasu – wyłania się właśnie na podstawie rozmów ze źródłami „Rzeczpospolitej”.