Donaldowi Tuskowi brakuje determinacji

Problem ma jeszcze jeden poziom. Przeciwko ekspozycji opowiedział się koalicjant – Władysław Kosiniak-Kamysz. „Wystawa w Muzeum Gdańska »Nasi chłopcy« dotycząca mieszkańców Pomorza Gdańskiego służących w armii III Rzeszy nie służy polskiej polityce pamięci. Nasi chłopcy, żołnierze i cywile, Polacy, bronili Ojczyzny przed nazistowskimi Niemcami do ostatniej kropli krwi. To oni są bohaterami i to im należą się miejsca na wystawach” – napisał na platformie społecznościowej X wicepremier, minister obrony narodowej i lider PSL. Odpowiedziało mu wielu oburzonych internautów: albo dzieląc się rodzinnymi historiami, albo odsyłając do pracy w kierowanym przez niego resorcie. Może ludowcy mają chrapkę na kulturę po rekonstrukcji rządu?

Jak zareaguje Donald Tusk? W zeszłym roku Władysław Kosiniak-Kamysz, podobnie jak PiS, krytykował decyzję o cofnięciu zmian wprowadzanych do wystawy stałej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przez Nawrockiego. Donald Tusk wtedy się ugiął, wiedząc, że politycznie usuwanie – dodanego wbrew zasadom obowiązującym na wystawach narracyjnych – portretu Pileckiego politycznie się nie opłaca. Swoją drogą: liberalni historycy protestowali jakby ciszej, kiedy ich ulubiony premier naruszał w ten sposób autonomię kultury.

To Tusk stworzył (do protokołu: w mojej ocenie bardzo dobre) Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a ono – podarowane mu przez Piotra Glińskiego – stworzyło politycznie Karola Nawrockiego. Podczas gdy w kampanii PiS odwoływał się do zmian, które tam wprowadzał, nie słyszałam, aby premier bronił instytucji. Cytował freak fightera Jacka Murańskiego, ale nie mówił o Muzeum. Chcę przez to pokazać istotną różnicę między PiS a Platformą: Kaczyński w 2019 r. wpisał nawet utrzymanie prawicowego kursu w tej instytucji do programu, podczas gdy Tuskowi brakuje determinacji. Ba, prezes PiS atakował wystawę stałą w 2008 roku – na poziomie koncepcji, obiecując wyborcom jej przejęcie.