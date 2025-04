Zaginione dzieła sztuki z Polski. Trop urywa się w Niemczech

W 1939 roku ostatni właściciele, Stanisław Sierakowski i Helena z Lubomirskich, zostali zamordowani przez Niemców, a ich kolekcja przewieziona do Gdańska na polecenie SS-Untersturmführera Johannesa Dettenberga. W 1943 r. zbiory muzealne zostały przeniesione do Turyngii oraz do Hamburga. Te, które zostały na Pomorzu, po wojnie trafiły do Warszawy i zostały rozdzielone pomiędzy dwa muzea oraz przekazane do dekoracji ministerstw i innych urzędów. Pewna część kolekcji została także rozszabrowana.



W kolekcji Sierakowskich z Waplewa były m.in. dzieła Dürera‚ Tycjana‚ Tintoretta‚ Rubensa‚ Bruegla‚ Rafaela.

Czy Instytut Pileckiego nadal będzie prowadził badania nad skradzionymi dobrami kultury?

„Badania proweniencyjne należą do zadań wyspecjalizowanej jednostki w MKiDN. W ramach reformy Instytutu Pileckiego, projekty prowadzone przez jego oddziały zostaną włączone w szersze przedsięwzięcia badawcze i popularyzatorskie, wyznaczane i realizowane w centrali Instytutu Pileckiego w Warszawie” – odpowiedział nam zespół prasowy Instytutu (odpowiedź nie została podpisana imiennie). Czytamy dalej w odpowiedzi: „Pozwoli to lepiej wykorzystywać zasoby i środki Instytutu, ograniczy spontaniczne podejmowanie decyzji w reakcji na aktualne wydarzenia i pozwoli na planowanie działań, w oparciu o długoterminowy program działalności IP. Do tematów, które będą podejmowane w przyszłości w sposób planowy i systematyczny, należeć będą na przykład tzw. reparacje popoczdamskie [ustalone na konferencji poczdamskiej w 1945 r., m.in. dla państw z bloku sowieckiego – uwaga red.] i rewindykacja zagrabionych dóbr kultury. Przewidywane jest zatem pogłębione podjęcie tego tematu, ale dopiero po przyjrzeniu się dotychczasowym działaniom, w tym dysponowaniu środkami finansowymi”.