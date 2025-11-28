Aktualizacja: 28.11.2025 10:50 Publikacja: 28.11.2025 10:03
Galeria Krakowska
Foto: Dominika Zarzycka / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Analitycy oczekiwali wzrostu cen w listopadzie o 2,6 proc. rok do roku i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca.
Inflacja CPI w listopadzie wyniosła 2,4 proc. rdr - flash szacunek GUS
Foto: PAP Biznes
Więcej informacji wkrótce
