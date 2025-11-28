11 min. 37 sek.

InPost wspiera polską AI, słabe kredyty w Polsce i kłopoty rosyjskich firm

InPost obejmuje mecenat nad Bielik AI, raport ZBP pokazuje najgorszą jakość kredytów w UE, a Bank Rosji alarmuje o rosnących złych długach. Chiński biznes obchodzi ograniczenia USA dzięki zagranicznym centrom danych.

InPost inwestuje w polską sztuczną inteligencję

Podczas Bielik Summit ogłoszono, że InPost obejmuje mecenat strategiczny nad Fundacją SpeakLeash rozwijającą model Bielik AI. Rafał Brzoska podkreśla, że firma wniesie nie tylko finansowanie, ale także wsparcie organizacyjne i eksperckie. Wokół Bielika powstała rada biznesowa, a start-upy realizują już „agendę AI” InPostu. Bielik 3.0 ma stać się modelem wielojęzykowym i wejść na rynki zagraniczne. W projekt zaangażowali się także m.in. Google, EY oraz beyond.pl, co wzmacnia pozycję polskiej AI w Europie Środkowo–Wschodniej.

Polska ma najgorszą jakość portfela kredytowego w UE

Raport „InfoKredyt” ZBP wskazuje, że Polska ma najwyższy udział kredytów zagrożonych (NPL) w Unii Europejskiej. Przyczyną jest m.in. słaby wzrost akcji kredytowej, duży udział pożyczek konsumpcyjnych oraz wciąż problematyczne kredyty frankowe, gdzie NPL przekracza 12 proc. Jednocześnie jakość portfela stopniowo się poprawia — w dekadę wskaźnik NPL spadł z ponad 7 do poniżej 4 proc. Eksperci oceniają jednak, że pole do poprawy wciąż jest duże.