Aktualizacja: 28.11.2025 08:23 Publikacja: 28.11.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Podczas Bielik Summit ogłoszono, że InPost obejmuje mecenat strategiczny nad Fundacją SpeakLeash rozwijającą model Bielik AI. Rafał Brzoska podkreśla, że firma wniesie nie tylko finansowanie, ale także wsparcie organizacyjne i eksperckie. Wokół Bielika powstała rada biznesowa, a start-upy realizują już „agendę AI” InPostu. Bielik 3.0 ma stać się modelem wielojęzykowym i wejść na rynki zagraniczne. W projekt zaangażowali się także m.in. Google, EY oraz beyond.pl, co wzmacnia pozycję polskiej AI w Europie Środkowo–Wschodniej.
Raport „InfoKredyt” ZBP wskazuje, że Polska ma najwyższy udział kredytów zagrożonych (NPL) w Unii Europejskiej. Przyczyną jest m.in. słaby wzrost akcji kredytowej, duży udział pożyczek konsumpcyjnych oraz wciąż problematyczne kredyty frankowe, gdzie NPL przekracza 12 proc. Jednocześnie jakość portfela stopniowo się poprawia — w dekadę wskaźnik NPL spadł z ponad 7 do poniżej 4 proc. Eksperci oceniają jednak, że pole do poprawy wciąż jest duże.
Bank Rosji informuje o wyraźnym pogorszeniu sytuacji przedsiębiorstw. Wzrost złych długów i kłopoty ze spłatą zobowiązań wynikają z wysokich stóp procentowych i hamującej gospodarki. Dodatkowo spadki cen rosyjskiej ropy od początku listopada przekroczyły 20 proc. Bank centralny utrzymuje, że system finansowy pozostaje stabilny, choć rośnie liczba gospodarstw domowych mających problemy ze spłatą kredytów.
Financial Times ujawnił, że chińskie giganty technologiczne — m.in. ByteDance i Huawei — trenują modele AI poza Chinami, korzystając z centrów danych w Azji Południowo–Wschodniej. Pozwala im to używać najnowszych chipów Nvidii, których eksport do Chin został ograniczony przez USA. Mechanizm obchodzenia sankcji prawdopodobnie spotka się z reakcją Waszyngtonu oraz państw goszczących takie centra.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
