Rzeczpospolita
Ekonomia
11 min. 37 sek.

InPost wspiera polską AI, słabe kredyty w Polsce i kłopoty rosyjskich firm

InPost obejmuje mecenat nad Bielik AI, raport ZBP pokazuje najgorszą jakość kredytów w UE, a Bank Rosji alarmuje o rosnących złych długach. Chiński biznes obchodzi ograniczenia USA dzięki zagranicznym centrom danych.

Publikacja: 28.11.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

InPost inwestuje w polską sztuczną inteligencję

Podczas Bielik Summit ogłoszono, że InPost obejmuje mecenat strategiczny nad Fundacją SpeakLeash rozwijającą model Bielik AI. Rafał Brzoska podkreśla, że firma wniesie nie tylko finansowanie, ale także wsparcie organizacyjne i eksperckie. Wokół Bielika powstała rada biznesowa, a start-upy realizują już „agendę AI” InPostu. Bielik 3.0 ma stać się modelem wielojęzykowym i wejść na rynki zagraniczne. W projekt zaangażowali się także m.in. Google, EY oraz beyond.pl, co wzmacnia pozycję polskiej AI w Europie Środkowo–Wschodniej.

Czytaj więcej

Rafał Brzoska, Sebastian Kulczyk i Jan Krzysztof Bielecki mają pomóc w rozwoju polskiego modelu języ
Biznes
Bielik zyskuje potężnych sponsorów. Polska AI idzie za granicę

Polska ma najgorszą jakość portfela kredytowego w UE

Raport „InfoKredyt” ZBP wskazuje, że Polska ma najwyższy udział kredytów zagrożonych (NPL) w Unii Europejskiej. Przyczyną jest m.in. słaby wzrost akcji kredytowej, duży udział pożyczek konsumpcyjnych oraz wciąż problematyczne kredyty frankowe, gdzie NPL przekracza 12 proc. Jednocześnie jakość portfela stopniowo się poprawia — w dekadę wskaźnik NPL spadł z ponad 7 do poniżej 4 proc. Eksperci oceniają jednak, że pole do poprawy wciąż jest duże.

Rosyjskie firmy z rosnącymi problemami finansowymi

Bank Rosji informuje o wyraźnym pogorszeniu sytuacji przedsiębiorstw. Wzrost złych długów i kłopoty ze spłatą zobowiązań wynikają z wysokich stóp procentowych i hamującej gospodarki. Dodatkowo spadki cen rosyjskiej ropy od początku listopada przekroczyły 20 proc. Bank centralny utrzymuje, że system finansowy pozostaje stabilny, choć rośnie liczba gospodarstw domowych mających problemy ze spłatą kredytów.

Czytaj więcej

Kreml sięga po dodruk, by zasypać dziurę w finansach
Budżet i podatki
Rosja uruchomiła dodruk rubli. Ma zasypać rekordową dziurę w budżecie

Chiński biznes omija amerykańskie obostrzenia

Financial Times ujawnił, że chińskie giganty technologiczne — m.in. ByteDance i Huawei — trenują modele AI poza Chinami, korzystając z centrów danych w Azji Południowo–Wschodniej. Pozwala im to używać najnowszych chipów Nvidii, których eksport do Chin został ograniczony przez USA. Mechanizm obchodzenia sankcji prawdopodobnie spotka się z reakcją Waszyngtonu oraz państw goszczących takie centra.

Czytaj więcej

Klastry centrów danych przeżywają boom w Singapurze, napędzany chińskim popytem
Globalne Interesy
Chińskie firmy sprytnie omijają sankcje USA. Nie muszą już przemycać chipów

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

Źródło: rp.pl

InPost inwestuje w polską sztuczną inteligencję

