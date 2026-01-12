Aktualizacja: 12.01.2026 12:02 Publikacja: 12.01.2026 11:18
Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.
MLP Group dynamicznie zwiększa skalę działalności, osiągając rekordowe poziomy w obszarze leasingu. Na najlepszy w historii wynik złożyło się podpisanie 56 umów najmu. Struktura popytu jednoznacznie wskazuje na rosnącą atrakcyjność portfela Grupy. W 2025 roku Grupa pozyskała 39 nowych najemców, niemal dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim, co potwierdza zdolność Grupy do skutecznego przyciągania firm poszukujących nowoczesnych, elastycznych i dobrze zlokalizowanych powierzchni logistycznych. Pozostała część transakcji dotyczyła przedłużeń umów z dotychczasowymi najemcami.
Doskonałe wyniki leasingowe przełożyły się bezpośrednio na istotną poprawę parametrów operacyjnych portfela. Efektem wysokiej aktywności leasingowej był spadek wskaźnika pustostanów do 4,5%*, z poziomu 8% na koniec września 2025 r. Średni ważony okres najmu wydłużył się natomiast do około 7,8 roku*, co dodatkowo wzmacnia stabilność i przewidywalność przepływów pieniężnych Grupy.
– Pozostajemy optymistycznie nastawieni do warunków rynkowych, szczególnie w świetle bardzo dobrych wyników osiągniętych w drugiej połowie 2025 roku. W 2025 roku zanotowaliśmy rekordowy rezultat leasingowy na poziomie 363,2 tys. mkw. oraz obniżyliśmy wskaźnik pustostanów do 4,5%. Potwierdza to skuteczność naszej strategii rozwoju na kluczowych rynkach europejskich oraz odzwierciedla antycykliczny, długoterminowy model wzrostu biznesu MLP Group. W 2026 roku będziemy dalej przyspieszać rozwój na rynkach core w Europie, w szczególności w Monachium, Hamburgu, Wiedniu, Warszawie i Wrocławiu - mówi Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.
W 2026 roku MLP Group planuje uruchomienie kolejnych projektów w Polsce, m.in. we Wrocławiu, Rzeszowie, Warszawie i Poznaniu, przy jednoczesnej kontynuacji ekspansji na rynkach zagranicznych, w szczególności w Niemczech i Austrii. Grupa przygotowuje się do rozpoczęcia inwestycji w Monachium, Hamburgu oraz w rejonie Düsseldorfu, a także zabezpiecza kolejne grunty w Hamburgu i Monachium z myślą o realizacji projektów w drugiej połowie 2026 roku.
MLP Group prowadzi działalność w Polsce, Niemczech, Austrii i Rumunii, koncentrując się na rozwoju parków logistycznych klasy A, zarówno w segmencie city logistics, jak i dużych obiektów magazynowo-przemysłowych. Wszystkie projekty realizowane są zgodnie z najwyższymi standardami ESG, ze szczególnym naciskiem na efektywność energetyczną, niskoemisyjność oraz długoterminową wartość dla najemców i inwestorów.
