Europa stawia na niezależność, Polacy znikają z sieci, podatki dochodowe w UE

Europa mówi o strategicznej autonomii, Polacy masowo korzystają z prawa do bycia zapomnianym, a Stellantis zwiększa produkcję diesli. Sprawdzamy też podatki w UE, decyzje EBC i zmiany w indeksie MSCI Poland.

Publikacja: 16.02.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Europa buduje niezależność po konferencji w Monachium

Podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium wybrzmiał mocny sygnał o potrzebie wzmocnienia europejskiej autonomii strategicznej. prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił konieczność budowy niezależnego systemu bezpieczeństwa, deklarując gotowość do dzielenia się potencjałem odstraszania jądrowego. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział trwałe zwiększenie wydatków na zbrojenia oraz inwestycje w przemysł i nowe technologie. Z kolei sekretarz stanu USA Marco Rubio próbował tonować nastroje i uspokajać europejskich partnerów. W tle pozostaje pytanie: czy za deklaracjami pójdą realne decyzje budżetowe i przemysłowe?

Polacy coraz częściej korzystają z prawa do bycia zapomnianym

Z raportu „Google Transparency 2025” wynika, że Polacy złożyli w ubiegłym roku ponad 24 tys. wniosków o usunięcie linków z wyszukiwarki. To znaczący wzrost rok do roku. Polska zajmuje siódme miejsce w UE pod względem liczby zgłoszeń w ramach prawa do bycia zapomnianym. Ponad 90 proc. wniosków składają osoby prywatne, ale rośnie aktywność firm, instytucji publicznych i polityków. Najczęściej chodzi o usuwanie nieprawdziwych informacji z serwisów społecznościowych i baz danych. Eksperci wskazują, że rozwój sztucznej inteligencji może dodatkowo zwiększyć skalę problemu dezinformacji i naruszeń prywatności.

Dania z najwyższym PIT w UE. Jak wypada Polska?

Z danych Tax Foundation wynika, że najwyższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w UE wynosi 60,5 proc. i obowiązuje w Danii. W siedmiu krajach Unii stawki PIT przekraczają 50 proc., m.in. we Francji, Austrii czy Belgii. W Polsce średnia stawka podatku dochodowego wynosi 36 proc., czyli poniżej unijnej średniej wynoszącej 38,5 proc. Dane o podatkach w UE ponownie rozpalają dyskusję o konkurencyjności systemów fiskalnych i presji podatkowej w Europie.

Stellantis zwiększa produkcję diesli w Europie

Agencja Reuters poinformowała, że Stellantis planuje wprowadzić na europejski rynek co najmniej siedem modeli z silnikiem diesla, które pierwotnie miały być oferowane wyłącznie jako benzynowe lub hybrydowe. Chodzi m.in. o popularne modele, jak Peugeot 308. Powodem jest słabszy od oczekiwań popyt na samochody elektryczne w Europie. Decyzja może oznaczać korektę strategii transformacji energetycznej w motoryzacji i pokazuje, że rynek wciąż nie jest gotowy na pełną elektryfikację.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

