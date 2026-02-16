Dania z najwyższym PIT w UE. Jak wypada Polska?

Z danych Tax Foundation wynika, że najwyższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w UE wynosi 60,5 proc. i obowiązuje w Danii. W siedmiu krajach Unii stawki PIT przekraczają 50 proc., m.in. we Francji, Austrii czy Belgii. W Polsce średnia stawka podatku dochodowego wynosi 36 proc., czyli poniżej unijnej średniej wynoszącej 38,5 proc. Dane o podatkach w UE ponownie rozpalają dyskusję o konkurencyjności systemów fiskalnych i presji podatkowej w Europie.

Stellantis zwiększa produkcję diesli w Europie

Agencja Reuters poinformowała, że Stellantis planuje wprowadzić na europejski rynek co najmniej siedem modeli z silnikiem diesla, które pierwotnie miały być oferowane wyłącznie jako benzynowe lub hybrydowe. Chodzi m.in. o popularne modele, jak Peugeot 308. Powodem jest słabszy od oczekiwań popyt na samochody elektryczne w Europie. Decyzja może oznaczać korektę strategii transformacji energetycznej w motoryzacji i pokazuje, że rynek wciąż nie jest gotowy na pełną elektryfikację.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.