Branża chemiczna, która dostarcza kluczowych materiałów dla całej gospodarki, zmaga się obecnie z poważnymi problemami. Portal WNP rozmawiał na ten temat z Kamilem Majczakiem, prezesem grupy Qemetica podczas konferencji EEC Trends, prologu Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Branża chemiczna bije na alarm. Mniej regulacji i wyrównanie szans

Firma Qemetica jest drugim pod względem wielkości producentem sody kalcynowanej w Europie i największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz soli warzonej. Jej prezes, Kamil Majczak, w rozmowie z portalem WNP potwierdza obawy branży. Głównymi przyczynami problemów są jego zdaniem droga energia, nadmierne obciążenia regulacyjne i rosnąca konkurencja spoza Unii Europejskiej.

– Należy pragmatycznie spojrzeć na sytuację. Tańszego gazu nie będziemy mieć, ale nie musimy dokładać kolejnych regulacji, które ograniczają benefity wspólnego, unijnego rynku. Musimy dodać więcej realizmu do naszych planów. W przeciwnym razie tego przemysłu, dającego niezależność gospodarczą, będzie coraz mniej w Europie – podkreśla Kamil Majczak, prezes grupy Qemetica w rozmowie z portalem WNP.

