W związku z trudną sytuacją w rosyjskim sektorze metalurgicznym Aleksiej Sientiurin, prezes i dyrektor wykonawczy Rosyjskiego Stowarzyszenia Hutniczego, zwrócił się 12 lutego do rządu Rosji o odroczenie hutom płatności podatku od wydobycia kopalin i akcyzy na stal, co mogłoby przynieść firmom oszczędności rzędu 15 mld rubli (690 mln zł).

Huty Rosji chcą zwolnień podatkowych

Przedstawiciele rosyjskich firm metalurgicznych skarżyli się na fatalną sytuację na spotkaniu pod przewodnictwem wicepremiera Aleksandra Nowaka, które odbyło się 12 lutego. Sientiurin zaproponował tam również zwolnienie nowych projektów metalurgicznych z akcyzy na trzy lata, wprowadzenie zachęt dla elektrometalurgów, wprowadzenie akcyzy na importowaną stal, obniżenie dopłaty eksportowej do stawek przewozów kolejowych oraz zamrożenie opłat za oddziaływanie na środowisko.

Jednak według źródła Forbesa, przedstawiciel ministerstwa finansów sprzeciwił się większości tych propozycji, powołując się na „potrzebę uzupełnienia budżetu”, czyli pieniędzy na wojnę.

„Stanowisko ministerstwa finansów skutecznie blokuje ważne inicjatywy, a ministerstwo pracy twierdzi, że nie ma masowych zwolnień i wszystko jest stabilne. Specyfika naszego przemysłu jest jednak taka, że gdy ludzie zaczną zwalniać, będzie za późno na reakcję. A to są bezpośrednie zagrożenia społeczne w miastach, gdzie dominuje jeden przemysł” – zauważyło źródło Forbesa.