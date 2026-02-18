Ile dziś musi mieć rodzina na duże wielopokojowe mieszkanie? O taki lokal jest najłatwiej na obrzeżach?

W Warszawie kupno od dewelopera dużego, przynajmniej czteropokojowego mieszkania, bez wykończenia, to przeciętny koszt rzędu 1,9 mln zł. W ścisłym centrum będzie to raczej 3-4 mln zł, a w jednostkowych przypadkach mówimy o ponad 10 mln zł.

Reklama Reklama

Jednak poza Śródmieściem, nawet w centralnych dzielnicach, można znaleźć ofertę wielopokojowych mieszkań wycenionych poniżej 2 mln zł, najczęściej kosztem oferowanej powierzchni. Na obrzeżach miasta najtańsze mieszkania czteropokojowe dostępne są już nawet za ok. 700 tys. zł.

Niższa cena jest w tych przypadkach nie tylko wynikiem mniejszej ceny za metr kwadratowy, ale i bardzo ograniczonych metraży. Najtańsze czteropokojowe mieszkania mają zaledwie ok. 60 mkw. Większe, ok. 80-90 mkw. to już częściej wydatek od ok. 900 tys. do 1 mln zł.

Ofert dużych mieszkań jest relatywnie mało, mieszkania czteropokojowe i większe to w Warszawie mniej niż 13 proc. całkowitej oferty. Dostępne są nie tylko na obrzeżach, ale też w centralnych rejonach miasta.

A jak jest w innych miastach?

W Krakowie nowe mieszkania czteropokojowe i większe mają porównywalny udział w ofercie deweloperskiej jak w Warszawie, ale ich przeciętna cena jest znacznie mniejsza – to 1,4 mln zł. Również w tym mieście największe mieszkania w ścisłym centrum mają ceny całkowite rzędu kilku, czy nawet - w jednostkowych przypadkach, kilkunastu mln zł.