Dla kogo deweloperzy budują w śródmieściu

Oferta deweloperów idzie w kierunku mniejszych metraży, choć zmiany są stopniowe – mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE.

Publikacja: 18.02.2026 00:00

Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE

Foto: mat.prasowe

Aneta Gawrońska

Ile dziś musi mieć rodzina na duże wielopokojowe mieszkanie? O taki lokal jest najłatwiej na obrzeżach?

W Warszawie kupno od dewelopera dużego, przynajmniej czteropokojowego mieszkania, bez wykończenia, to przeciętny koszt rzędu 1,9 mln zł. W ścisłym centrum będzie to raczej 3-4 mln zł, a w jednostkowych przypadkach mówimy o ponad 10 mln zł.

Jednak poza Śródmieściem, nawet w centralnych dzielnicach, można znaleźć ofertę wielopokojowych mieszkań wycenionych poniżej 2 mln zł, najczęściej kosztem oferowanej powierzchni. Na obrzeżach miasta najtańsze mieszkania czteropokojowe dostępne są już nawet za ok. 700 tys. zł.

Niższa cena jest w tych przypadkach nie tylko wynikiem mniejszej ceny za metr kwadratowy, ale i bardzo ograniczonych metraży. Najtańsze czteropokojowe mieszkania mają zaledwie ok. 60 mkw. Większe, ok. 80-90 mkw. to już częściej wydatek od ok. 900 tys. do 1 mln zł.

Ofert dużych mieszkań jest relatywnie mało, mieszkania czteropokojowe i większe to w Warszawie mniej niż 13 proc. całkowitej oferty. Dostępne są nie tylko na obrzeżach, ale też w centralnych rejonach miasta.

A jak jest w innych miastach?

W Krakowie nowe mieszkania czteropokojowe i większe mają porównywalny udział w ofercie deweloperskiej jak w Warszawie, ale ich przeciętna cena jest znacznie mniejsza – to 1,4 mln zł. Również w tym mieście największe mieszkania w ścisłym centrum mają ceny całkowite rzędu kilku, czy nawet -  w jednostkowych przypadkach, kilkunastu mln zł.

Jednak już w rejonie II obwodnicy można znaleźć wielopokojowe mieszkania w cenach poniżej 2 mln zł. Najtańsze mieszkania w Krakowie z co najmniej czterema pokojami mają podobne ceny jak ich warszawskie odpowiedniki. Oferta mieszkań po cenach poniżej 700 tys. zł jest bardzo ograniczona, choć w tej cenie można znaleźć lokale o powierzchni 80-90 mkw., nie tylko ok. 60 mkw.

Podobnie jest we Wrocławiu. Tu największe, czteropokojowe i większe mieszkania to ok. 11 proc. oferty, a ich przeciętna cena jest porównywalna z ceną w Krakowie. Najdroższe apartamenty są tańsze niż w Krakowie czy Warszawie. Ich cena rzadko przekracza 10 mln zł. Mimo to rodzina poszukująca dużego mieszkania w ścisłym centrum Wrocławia musi najczęściej liczyć się z wydatkiem rzędu ponad 2 mln zł, choć w obszarze ograniczonym śródmiejską obwodnicą można znaleźć spory wybór mieszkań wielopokojowych w cenie poniżej 2 mln zł, a czasem nawet poniżej 1 mln zł (zwykle kosztem bardzo ograniczonej powierzchni).

W Gdańsku czy Gdyni przeciętna cena mieszkań wielopokojowych (co najmniej czteropokojowych) jest wyższa niż w Krakowie czy Wrocławiu, sięga 1,6 i 1,7 mln zł odpowiednio. Z drugiej strony łatwiej tu znaleźć mieszkanie wielopokojowe o cenie nawet poniżej 600 tys. zł (ponownie, kosztem bardzo małego metrażu). W Gdańsku mieszkania z co najmniej czterema pokojami stanowią niespełna 12 proc. oferty, a w Gdyni – niemal 15 proc.

W Poznaniu mieszkania wielopokojowe kosztują przeciętnie 1,3 mln zł i stanowią 11 proc. oferty. Nawet w ścisłym centrum Poznania można znaleźć nowe wielopokojowe mieszkania po cenie poniżej 2 mln zł.

Dla kogo deweloperzy budują i będą budować w centrach miast? W śródmieściach brakuje gruntów, więc powstają tam drogie mieszkania.

W centrach miast powstają bardzo zróżnicowane nieruchomości, co zależy od możliwości zabudowy danego terenu. Oferta loftów na terenach poprzemysłowych czy apartamentów w rewitalizowanych kamienicach w mniejszym stopniu pasuje do preferencji rodzin, podobnie jak oferta niedużych mieszkań zlokalizowanych przy centrach biznesowych.

Duże apartamenty w centrach miast są zaś często projektowane jako przestrzenie o charakterze reprezentacyjnym lub luksusowe inwestycje. Jednak w większości miast już w niewielkiej odległości od centrum można znaleźć wielopokojowe mieszkania, które są odpowiednie dla rodzin. Często nieco lepsza cena uzyskiwana jest kosztem bardzo małego metrażu.

Rodzina dysponująca budżetem rzędu 1,5-2 mln zł w każdym z największych miast znajdzie wielopokojowe mieszkanie niezbyt oddalone od centrum miasta, ale już budżet rzędu 1 mln zł wyraźnie ogranicza dostępne oferty oraz ich metraż.

Jak zmienia się struktura oferty deweloperów? 

Oferta deweloperów idzie w kierunku mniejszych metraży, choć zmiany są stopniowe. W największych miastach widać malejący udział w ofercie mieszkań trzypokojowych i większych na rzecz dwupokojowych. Widoczny jest trend oferowania jak największej liczby pokoi na małej przestrzeni, nawet czteropokojowych mniejszych niż 60 mkw. Trend ten dotyczy jednak przede wszystkim segmentu popularnego. W segmencie luksusowym nadal dostępne są lokale o powierzchniach sięgających stu kilkudziesięciu metrów kwadratowych.

