Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki wpływają na decyzję o zakupie lub wynajmie mieszkania

W których miastach najem mieszkań jest najbardziej opłacalny

Jakie są różnice w kosztach najmu w różnych miastach Polski

Jak wysokie są koszty najmu mieszkań czteropokojowych w porównaniu do średnich wynagrodzeń?

Mieszkanie kupić czy wynająć? – Odpowiedź nie jest jednoznaczna, zależy od wielu czynników – indywidualnych potrzeb, sytuacji życiowej, możliwości finansowych, a przede wszystkim lokalizacji, która na rynku nieruchomości ma kluczowe znaczenie – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert Grupy Morizon-Gratka. – Prosta matematyka pozwala jednak zweryfikować to, co często pozostaje jedynie w sferze domysłów, czyli relację pomiędzy czynszem a ceną zakupu porównywalnego mieszkania.

Reklama Reklama

Okresowe wahania stawek najmu

Z najnowszych analiz Grupy Morizon-Gratka wynika, że w długiej perspektywie najem najbardziej opłaca się w Krakowie i Gdańsku. Z kolei zakup mieszkania jest najbardziej korzystny w Łodzi. Takie wnioski płyną z zestawienia cen i stawek najmu mieszkań.

– Z analizy ofert najmu mieszkań publikowanych w serwisach Morizon.pl i Gratka.pl wynika, że średnie stawki czynszów netto (czyli bez mediów i opłat administracyjnych) od wielu miesięcy utrzymują się na bardzo stabilnych poziomach. Dotyczy to przede wszystkim najpopularniejszych segmentów rynku, czyli mieszkań jedno- i dwupokojowych – mówi Marcin Drogomirecki.