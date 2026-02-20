W 2025 r. oddano w Polsce 590 tys. mkw. powierzchni handlowej, z czego 90 proc. to parki handlowe – podaje firma doradcza CBRE.

Rekordowy był IV kwartał, na co zwracają uwagę analitycy BNP Paribas Real Estate Poland. Z raportu tej firmy wynika, że ostatni kwartał ubiegłego roku na rynku nieruchomości handlowych zapisał się jako najlepszy od dekady. Na rynek trafiło wtedy 326 tys. mkw. powierzchni handlowej, o 63 proc. więcej rok do roku i ponaddwukrotnie więcej niż kwartał wcześniej. – Głównym motorem rozwoju były ponownie parki handlowe – potwierdzają eksperci BNP Paribas Real Estate Poland.

Największy obiekt otwarty w IV kwartale to S1Dąbrovia w Dąbrowie Górniczej. Obiekt o powierzchni ponad 17 tys. mkw. wybudowała firma Saller. Otwarto też takie parki jak Targowa w Lubartowie (15 tys. mkw.), S1 Tarnowskie Góry (15 tys. mkw.) i Brama Jury w Zawierciu (14 tys. mkw.). Zasoby handlowe powiększył również nowy obiekt Agata Meble w Olsztynie (16 tys. mkw.).

Handel w dużych i małych miastach

Dane BNP Paribas Real Estate Poland wskazują, że tempo inwestycji na rynku handlowym nie słabnie. Pod koniec 2025 r. w budowie było ok. 610 tys. mkw. powierzchni obejmującej zarówno nowe obiekty (462 tys. mkw.), jak i modernizacje oraz rozbudowy starszych nieruchomości (148 tys. mkw.).