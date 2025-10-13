Sektor centrów handlowych w Polsce analizuje firma doradcza JLL. Z analiz wynika, że na rynku coraz mocniej rozpychają się parki handlowe. W latach 2019-24 takich obiektów powstało aż 339 – o łącznej powierzchni ponad 1,6 mln mkw. Czy to już zmierzch klasycznych centrów handlowych?

Czy polski rynek jest przesycony galeriami handlowymi

JLL podaje, że w Polsce działa nieco ponad 400 centrów handlowych, które oferują prawie 10 mln mkw., to ok. 60 proc. całkowitych zasobów nowoczesnych powierzchni handlowych. – Najwięcej centrów działa w dużych aglomeracjach. Liderem pozostaje Warszawa – wskazuje JLL.

– Średnie nasycenie powierzchnią centrów handlowych w skali kraju to ok. 270 mkw. na 1 tys. mieszkańców. Rynek ma jednak punktowy charakter, dlatego wybrane obszary, szczególnie te zurbanizowane, charakteryzują się dużo wyższym wskaźnikiem. Z drugiej strony, największe pod względem dostępnej powierzchni rynki wcale nie charakteryzują się najwyższym nasyceniem – zaznaczają autorzy raportu.

Czy polski rynek centrów handlowych jest przesycony? – Trudno mówić o przesyceniu, bo każdy rynek ma swoją chłonność, specyfikę, inną lokalizację i zasobność lokalnych konsumentów. Dla przykładu jeden z najwyższych wskaźników nasycenia powierzchnią centrów handlowych cechuje Legnicę (ponad 850 mkw. na 1 tys. mieszkańców). Warto jednak zauważyć, że jest to miasto stosunkowo bogate, z jego oferty handlowej chętnie korzystają też nasi sąsiedzi zza zachodniej i południowej granicy – mówi Maciej Kotowski, ekspert JLL.