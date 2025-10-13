Aktualizacja: 13.10.2025 12:49 Publikacja: 13.10.2025 12:13
Park handlowy Ozimska Park Opole
Foto: mat.prasowe
Sektor centrów handlowych w Polsce analizuje firma doradcza JLL. Z analiz wynika, że na rynku coraz mocniej rozpychają się parki handlowe. W latach 2019-24 takich obiektów powstało aż 339 – o łącznej powierzchni ponad 1,6 mln mkw. Czy to już zmierzch klasycznych centrów handlowych?
JLL podaje, że w Polsce działa nieco ponad 400 centrów handlowych, które oferują prawie 10 mln mkw., to ok. 60 proc. całkowitych zasobów nowoczesnych powierzchni handlowych. – Najwięcej centrów działa w dużych aglomeracjach. Liderem pozostaje Warszawa – wskazuje JLL.
– Średnie nasycenie powierzchnią centrów handlowych w skali kraju to ok. 270 mkw. na 1 tys. mieszkańców. Rynek ma jednak punktowy charakter, dlatego wybrane obszary, szczególnie te zurbanizowane, charakteryzują się dużo wyższym wskaźnikiem. Z drugiej strony, największe pod względem dostępnej powierzchni rynki wcale nie charakteryzują się najwyższym nasyceniem – zaznaczają autorzy raportu.
Czy polski rynek centrów handlowych jest przesycony? – Trudno mówić o przesyceniu, bo każdy rynek ma swoją chłonność, specyfikę, inną lokalizację i zasobność lokalnych konsumentów. Dla przykładu jeden z najwyższych wskaźników nasycenia powierzchnią centrów handlowych cechuje Legnicę (ponad 850 mkw. na 1 tys. mieszkańców). Warto jednak zauważyć, że jest to miasto stosunkowo bogate, z jego oferty handlowej chętnie korzystają też nasi sąsiedzi zza zachodniej i południowej granicy – mówi Maciej Kotowski, ekspert JLL.
Pomimo bardzo ostrej w ostatnich latach konkurencji parków handlowych i centrów convenience, wskaźnik pustostanów w centrach handlowych jest niski, co świadczy o stosunkowo dobrym wynajęciu obiektów.
– Średni poziom wynajęcia centrów handlowych w ośmiu największych polskich aglomeracjach przekracza 97 proc., co jest świetnym wynikiem. Wskaźnik ten nieznacznie wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem – podkreślają autorzy raportu. – Co istotne, udział niewynajętej powierzchni utrzymuje stosunkowo zbliżony poziom bez względu na aglomerację, wahając się od ok. 1,5 proc. w Szczecinie do 4 proc. we Wrocławiu. Centra handlowe to „żywe organizmy”, gdzie tenant-mix stale ewoluuje, stąd niewielkie różnice dla poszczególnych miast. Jak pokazuje praktyka, w większości centrów o ugruntowanej pozycji wolne lokale szybko znajdują nowych najemców.
Czytaj więcej
W Polsce powstaje 599,5 tys. mkw. powierzchni handlowej. Ponad połowa zasili najmniejsze miejscow...
– Oczywiście zdarzają się przypadki obiektów, gdzie wskaźnik przekroczył nawet 20 proc. i tu można mówić o kłopotach. W dużej części są to starsze niewielkie centra, których format i standard nie wytrzymują próby czasu. Są to jednak pojedyncze przypadki. Te obiekty z dużym prawdopodobieństwem w niedługiej przyszłości będą musiały zmienić swoją funkcję – przewiduje Maciej Kotowski. – Z kolei dla części centrów, które straciły pojedynczych najemców podczas pandemii i bezpośrednio po niej, kołem ratunkowym była ekspansja tzw. niespożywczych sieci dyskontowych, jak np. Pepco, Dealz, Action czy Tedi, które decydowały się na otwarcie sklepu w tradycyjnej galerii, często nawet na piętrze, gdzie zazwyczaj ruch jest zdecydowanie niższy. Nierzadko szansą na wykorzystanie niewynajętej przestrzeni jest przeznaczenie jej na funkcje usługowe i rozrywkowe, np. centra medyczne, siłownie, sale zabaw dla dzieci i młodzieży, kluby bilardowe czy szkoły tańca – wyjaśnia Maciej Kotowski z JLL.
W tym roku nie zostało otwarte żadne nowe centrum handlowe. Uruchomione zostało natomiast jedno centrum typu outlet w Krakowie. Jak podaje JLL, od początku 2021 r. oddano do użytku siedem obiektów w formacie tradycyjnej galerii handlowej o łącznej powierzchni 104 tys. mkw. To Karuzela Kołobrzeg, Galeria Bawełnianka w Bełchatowie, Galeria Starówka w Lesznie, Sekunda Jędrzejów, Galeria Odyseja w Brzesku, Gwarek Jastrzębie i Hosso Żary.
Na początku sierpnia w budowie było tylko 38 tys. mkw. – to powierzchnia rozbudowywanych i modernizowanych siedmiu obiektów handlowych. Dziś nie powstaje ani jedna nowa galeria handlowa.
Czytaj więcej
Ekspansja parków handlowych, fala modernizacji nieruchomości, powrót dużych inwestycji. Rynek nie...
– Możliwe jest wznowienie budowy Galerii Podhalańskiej, jednak data ewentualnego otwarcia pozostaje nieznana – wskazują autorzy raportu JLL. – Rozbudowywane są Pogoria w Dąbrowie Górniczej, Tkalnia w Pabianicach, Bonarka w Krakowie, Galerie Hosso w Policach i Świebodzinie, Piekary w Legnicy oraz Swoja Olimpia we Wrocławiu. W planach są dwie inwestycje jednego inwestora Ceetrus (Nhood) – Wilanów Park Warsaw (wspólnie z Apsys, 50 tys. mkw. GLA) i Projekt Góraszka (40 tys. mkw.).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sektor centrów handlowych w Polsce analizuje firma doradcza JLL. Z analiz wynika, że na rynku coraz mocniej rozpychają się parki handlowe. W latach 2019-24 takich obiektów powstało aż 339 – o łącznej powierzchni ponad 1,6 mln mkw. Czy to już zmierzch klasycznych centrów handlowych?
Wzrostu sprzedaży mieszkań spodziewa się 43,1 proc. deweloperów. Ponad 80 proc. deklaruje, że nie planuje zmian...
Firmy powinny jak najszybciej przygotować się na nadchodzące zmiany podatkowe (i nie tylko), w szczególności now...
W III kwartale zainteresowanie mieszkaniami z rynku wtórnego wzrosło o 7 proc. Stabilizowały się ceny głównie dw...
Choć statystyki sprzedaży nowych mieszkań mogą być nieco zawyżone ze względu na nowe strategie deweloperów, to j...
Platforma pośrednicząca w najmie krótkoterminowym domów, apartamentów i pokoi oszacowała, że polscy gospodarze w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas