Stopy kapitalizacji pozostają na podwyższonym poziomie, jednak nadchodzi ich kompresja, szczególnie w przypadku parków handlowych, co znajduje uzasadnienie w obniżkach stóp procentowych w Polsce i Europie.

– Sektor retail, a zwłaszcza parki handlowe, może być pierwszym segmentem nieruchomości komercyjnych, który odnotuje ten trend. W najbliższym czasie spodziewane są transakcje większych portfeli parków o wartości sięgającej nawet 100 mln euro, a także pojawienie się nowych graczy inwestycyjnych, w tym podmiotów z regionu CEE oraz inwestorów krajowych, co może otworzyć nowe, atrakcyjne możliwości także dla centrów handlowych – prognozuje Agnieszka Kołat z JLL.

Autorzy raportu zaznaczają, że udział e-commerce w Polsce w całkowitej sprzedaży utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 10 proc. – Świadczy to o silnym przywiązaniu konsumentów do tradycyjnych form zakupów, podobnie jak we Włoszech czy Hiszpanii – mówią. - Uspokojenie tempa wzrostu e-handlu obserwuje się także w reszcie Europy. Jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, po odczuwalnym spowolnieniu w 2023 roku i niewielkiej kompresji w 2024, rynek powrócił na ścieżkę wzrostu, co potwierdzają kwietniowe dane GUS o dodatniej dynamice rok do roku. Sprzedaż detaliczna w Polsce jest dziś znacznie bardziej przewidywalna. Odnotowujemy jedynie sezonowe wahania.