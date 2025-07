Ok. 1,8 mld euro (7,7 mld zł) sięgnęła wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce w I połowie 2025 r. – wynika z szacunków CBRE. To o 4,3 proc. mniej niż rok wcześniej. W samym II kwartale ulokowano ponad 1 mld euro wobec 0,7 mld w I kwartale.

– Druga połowa roku to tradycyjnie bardziej intensywny okres niż pierwsze półrocze, dlatego spodziewamy się wzrostu aktywności inwestorów na rynku nieruchomości komercyjnych – ocenia Przemysław Felicki, dyrektor w dziale rynków kapitałowych w CBRE.

Polscy inwestorzy kupili biura za 157 mln euro

Sytuację rynkową wykorzystuje rodzimy kapitał. W I półroczu jego udział w wartości transakcji sięgnął 14 proc., mowa więc o ćwierć miliarda euro, prawie 1,1 mld zł. Zawarto 21 transakcji.

– Rok wcześnie udział rodzimego kapitału wynosił 11,1 proc. Wzrost udziału to optymistyczny trend, ale trzeba pamiętać, że taki odsetek to cały czas mało w porównaniu do wyników osiąganych przez naszych sąsiadów – mówi Felicki.