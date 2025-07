Wracając do geopolityki – to, co się dzieje na Ukrainie ma znaczenie. W tej chwili na Węgrzech zagranicznych inwestorów można policzyć na palcach jednej ręki. Przed wojną inwestowano tam 1,5 mld euro, dziś 300 mln euro, w tym roku spodziewane jest odbicie – ale do 500 mln. Pierwsza strona „Wall Street Journal” czy „Financial Timesa” na Zachodzie dużo znaczy, a Wiktor Orban regularnie pojawia się tam z wypowiedziami zniechęcającymi inwestorów. Tymczasem długoterminowe fundamenty rynku biurowego są stabilne – jest popyt na nowoczesne powierzchnie, gdzie będzie chciała pracować wykształcona kadra.

Skoro jesteśmy przy polityce, za nami gorące wybory prezydenckie, wygrał kandydat, który nie jest entuzjastycznie nastawiony do UE, bliżej mu do Donalda Trumpa. Te wybory mają znaczenie?

Rozmawiamy teraz o finansowaniu projektów w Polsce z bankami austriackimi i niemieckimi, to w ogóle nie jest przedmiot rozmowy. Mieliśmy osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy razem z prezydentem z tego obozu, a gospodarka wręcz grzała – większe znaczenie miały pandemia i rosyjska agresja na Ukrainę.

Skoro jesteście ramieniem wykonawczym DRFG, to co planujecie w samej Polsce?

Będziemy rozwijać asset management w segmencie biurowym. Chcemy kupować biurowce – po pierwsze takie, których wartość można podnieść przez modernizację i dostosowanie do współczesnych standardów. Po drugie takie, które można skonwertować – np. na mieszkania. Widzimy kilka potencjalnych nieruchomości w Warszawie i nie tylko.

Patrzymy też na rynek logistyczny – to nigdy nie była nasza domena, ale DRFG ma takie aktywa. Rozważamy zakup gotowych nieruchomości albo realizację własnych projektów deweloperskich. Co prawda to segment mocno powiązany z niemiecką gospodarką i widać spowolnienie, głównie na ścianie zachodniej. Niemniej Polska ma cały czas tę przewagę, że można mieć tu magazyn szybko i relatywnie tanio. Szybko – bo samorządy stwarzają dogodne warunki dla inwestorów, a jeśli ktoś narzeka na procedury związane z pozwoleniami, niech spróbuje budować w Czechach. Taniej – bo czynsze są u nas niższe nie tylko niż na Zachodzie, ale właśnie u południowych sąsiadów. To oczywiście wyzwanie dla deweloperów, więc sztuką jest znaleźć naprawdę tani grunt.

Nie skupiamy się tylko na Polsce, bo duże możliwości widzimy na rynkach rozwijających się, gdzie sytuacja jest podobna jak w Polsce czy na Węgrzech 15 lat temu – to Bułgaria czy Bałkany.