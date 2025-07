Z kolei po zeszłorocznych dużych transakcjach widać, że to jest cały czas bardzo atrakcyjny segment dla inwestorów lokujących w nieruchomościach.

Również rynek magazynowy jest w fazie hamowania po gwałtownym wzroście. Czy tu też potencjał się wyczerpał, dogoniliśmy zachodnie rynki?

Jeśli chodzi o nasycenie, to cały czas jest potencjał. W przeliczeniu na mieszkańca w Polsce przypada 0,5 mkw. magazynu, a w Niemczech 1,2 mkw. Nasz rynek to dziś około 36 mln mkw., gdyby nasycenie było podobne do tego w Niemczech, mówimy o całkowitym zasobie rzędu 55-60 mln mkw.

Rzeczywiście, rynek nieco spowolnił. Polska, jak inne dojrzałe rynki, jest uzależniona od tego, co się dzieje w światowych gospodarkach, w łańcuchu dostaw na poziomie globalnym, ważna jest sytuacja w Niemczech. Pustostany nieco wzrosły, w tej branży czas realizacji inwestycji jest stosunkowo krótki, więc deweloperzy dość szybko reagują na zmiany i dziś nowych budów jest znacznie mniej. Rynek zaczyna się też specjalizować i dywersyfikować. Już jest na tyle dojrzały, że mamy lokalizacje bardziej pożądane, gdzie pustostanów jest naprawdę niewiele i lokalizacje mniej centralne, które mają wyższy udział pustostanów.

Czy takie trendy jak nearshoring, przenoszenie działalności z Azji do Europy, czy rozwój ściany wschodniej w związku z perspektywą odbudowy Ukrainy – to tylko hasła, czy silniki, które mogą napędzać rynek?

To nie są tylko hasła, jednak proces przeniesienia produkcji z Azji nie dzieje się z dnia na dzień, to kilka lat planowania, w związku z tym jeszcze nie widzimy tak dużych efektów.

Sama produkcja nieco się skurczyła w całym popycie. W strukturze najemców magazynów jest duży udział logistyków. Mamy też duży udział handlu, sięgający 40 proc.. – z tego powodu rozwija się trochę więcej magazynów specjalistycznych: cross-docków, chłodni czy SBU (small business unit).

Poza tymi trzema tradycyjnymi filarami rynku nieruchomości komercyjnych mamy dość młody, rozwijający się rynek living: PRS-y i prywatne akademiki. Czy pani zdaniem tempo rozwoju jest adekwatne? Wydawało się, że lata 2022, 2024, kiedy popyt indywidualnych nabywców na mieszkania się mocno zmniejszył, były okienkiem dla inwestorów instytucjonalnych...

Tempo rozwoju rynku PRS jest mniejsze niż zakładaliśmy jeszcze rok, półtora roku temu. Zakładaliśmy, że całkowity zasób w perspektywie najbliższych pięciu lat sięgnie 60 tys., ale zweryfikowaliśmy tę prognozę do 50 tys. Duża część projektów, które były w przygotowaniu, boryka się po prostu z kwestiami regulacyjnymi, planistycznymi, nie wszystko spina się w Excelu – i to zniechęca wielu deweloperów do tego segmentu. Natomiast przestrzeń wzrostu jest jeszcze znaczna. PRS to około 2 proc. całych zasobów mieszkaniowych w Polsce, a popyt jest ogromny.