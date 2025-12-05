Aktualizacja: 05.12.2025 22:24 Publikacja: 05.12.2025 21:42
Foto: Stéphane Ouzounoff / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
– Nasz klient jest ofiarą spisku – medialnego, politycznego, a powiedziałabym nawet: dyskryminacyjnego traktowania – powiedziała przed sądem Julia Bombardier, jedna z dwóch adwokatek reprezentujących Shein.
Shein znalazł się w centrum skandalu we Francji po tym, jak krajowy urząd ochrony konsumentów odkrył na platformie zakazane rodzaje broni oraz lalki o charakterze seksualnym przypominające dzieci. W odpowiedzi rząd w Paryżu podjął działania, by zawiesić działalność platformy – i to akurat w dniu otwarcia jej pierwszego sklepu w stolicy – przypomina agencja.
Pełnomocnik francuskiego rządu, Renaud Le Gunehec, rozpoczął rozprawę, domagając się od Shein wdrożenia szeregu środków, które zapewnią, że produkty sprzedawane na stronie będą zgodne z prawem. Wycofał się jednak z wcześniejszej rządowej propozycji pełnego, trzymiesięcznego zawieszenia platformy.
Le Gunehec argumentował, że Shein musi wprowadzić na swojej stronie mechanizmy kontrolne – m.in. weryfikację wieku i filtry – aby uniemożliwić dostęp nieletnim do treści pornograficznych. Zażądał, by sąd nakazał dalsze zawieszenie marketplace’u Shein do czasu, aż firma przedstawi dowody takich zabezpieczeń francuskiemu regulatorowi komunikacji Arcom.
Shein wyłączył swój marketplace – miejsce, gdzie produkty zamieszczają zewnętrzni sprzedawcy – 5 listopada, po tym, jak władze odkryły nielegalne oferty. Część strony sprzedająca odzież marki Shein pozostaje jednak dostępna.
Kami Haeri, drugi prawnik reprezentujący Shein, argumentował, że żądania państwa są bezprzedmiotowe, skoro marketplace został już zawieszony. Stwierdził także, że Arcom nie ma jurysdykcji wobec platform, określając oczekiwania rządu jako „nieproporcjonalne” i „w ogóle niezgodne z prawem”.
Państwo powołuje się na artykuł 6.3 francuskiej ustawy o gospodarce cyfrowej, który daje sędziemu prawo nakazać środki zapobiegające szkodom wynikającym z treści publikowanych online.
Wśród działań francuskiego rządu znalazła się kontrola 200 tys. paczek Shein na lotnisku Charles de Gaulle w ciągu 24 godzin – według władz 80 proc. produktów okazało się niezgodnych z obowiązującymi przepisami.
Bombardier próbowała podważyć te ustalenia, twierdząc, że „po prostu niemożliwe” jest skontrolowanie takiej liczby przesyłek w jeden dzień.
Rozprawa wciąż trwa, a decyzja sądu ma zostać ogłoszona 19 grudnia.
W oświadczeniu paryska prokuratura stwierdziła, że trzymiesięczne zawieszenie mogłoby zostać uznane za „nieproporcjonalne” według orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeśli Shein udowodni, że zakończył sprzedaż wszelkich nielegalnych produktów.
Jednocześnie prokuratura poparła żądanie rządu, by Shein przedstawił dowody działań podjętych w celu wyeliminowania takich towarów ze sprzedaży.
Francuskie postępowanie wpisuje się w szersze europejskie dochodzenia wobec chińskich gigantów Shein i Temu w ramach unijnego Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA), co odzwierciedla obawy związane z bezpieczeństwem konsumentów, sprzedażą nielegalnych produktów i nieuczciwą konkurencją – przypomina Reuters.
W USA prokurator generalny Teksasu, Ken Paxton, poinformował w poniedziałek, że bada, czy Shein naruszył przepisy stanowe dotyczące nieetycznych praktyk pracy oraz sprzedaży niebezpiecznych produktów konsumenckich.
