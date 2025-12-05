Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zarzuty zostały postawione francuskiemu rządowi przez prawników Shein?

Jakie działania podjął francuski rząd wobec platformy Shein?

Jakie są główne argumenty prawników Shein przed francuskim sądem?

Jakie są potencjalne konsekwencje prawne dla Shein we Francji?

– Nasz klient jest ofiarą spisku – medialnego, politycznego, a powiedziałabym nawet: dyskryminacyjnego traktowania – powiedziała przed sądem Julia Bombardier, jedna z dwóch adwokatek reprezentujących Shein.

Reklama Reklama

Shein ma problemy we Francji

Shein znalazł się w centrum skandalu we Francji po tym, jak krajowy urząd ochrony konsumentów odkrył na platformie zakazane rodzaje broni oraz lalki o charakterze seksualnym przypominające dzieci. W odpowiedzi rząd w Paryżu podjął działania, by zawiesić działalność platformy – i to akurat w dniu otwarcia jej pierwszego sklepu w stolicy – przypomina agencja.

Pełnomocnik francuskiego rządu, Renaud Le Gunehec, rozpoczął rozprawę, domagając się od Shein wdrożenia szeregu środków, które zapewnią, że produkty sprzedawane na stronie będą zgodne z prawem. Wycofał się jednak z wcześniejszej rządowej propozycji pełnego, trzymiesięcznego zawieszenia platformy.