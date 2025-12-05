Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Shein kontratakuje. Chińska platforma oskarża francuski rząd o „spisek” i „krucjatę”

Prawnicy Shein oskarżyli Francję o to, że prowadzi „krucjatę” wymierzoną w chińską platformę internetową, podczas rozprawy w paryskim sądzie dotyczącej działań rządu przeciwko nielegalnym produktom sprzedawanym na stronie – informuje Reuters.

Publikacja: 05.12.2025 21:42

Shein kontratakuje. Chińska platforma oskarża francuski rząd o „spisek” i „krucjatę”

Foto: Stéphane Ouzounoff / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Urszula Lesman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zarzuty zostały postawione francuskiemu rządowi przez prawników Shein?
  • Jakie działania podjął francuski rząd wobec platformy Shein?
  • Jakie są główne argumenty prawników Shein przed francuskim sądem?
  • Jakie są potencjalne konsekwencje prawne dla Shein we Francji?

– Nasz klient jest ofiarą spisku – medialnego, politycznego, a powiedziałabym nawet: dyskryminacyjnego traktowania – powiedziała przed sądem Julia Bombardier, jedna z dwóch adwokatek reprezentujących Shein.

Shein ma problemy we Francji

Shein znalazł się w centrum skandalu we Francji po tym, jak krajowy urząd ochrony konsumentów odkrył na platformie zakazane rodzaje broni oraz lalki o charakterze seksualnym przypominające dzieci. W odpowiedzi rząd w Paryżu podjął działania, by zawiesić działalność platformy – i to akurat w dniu otwarcia jej pierwszego sklepu w stolicy – przypomina agencja.

Czytaj więcej

Unia Europejska zamierza walczyć z nielegalną chińską konkurencją
Regulacje Ue
Unia Europejska zamierza walczyć z nielegalną chińską konkurencją

Pełnomocnik francuskiego rządu, Renaud Le Gunehec, rozpoczął rozprawę, domagając się od Shein wdrożenia szeregu środków, które zapewnią, że produkty sprzedawane na stronie będą zgodne z prawem. Wycofał się jednak z wcześniejszej rządowej propozycji pełnego, trzymiesięcznego zawieszenia platformy.

Reklama
Reklama

Le Gunehec argumentował, że Shein musi wprowadzić na swojej stronie mechanizmy kontrolne – m.in. weryfikację wieku i filtry – aby uniemożliwić dostęp nieletnim do treści pornograficznych. Zażądał, by sąd nakazał dalsze zawieszenie marketplace’u Shein do czasu, aż firma przedstawi dowody takich zabezpieczeń francuskiemu regulatorowi komunikacji Arcom.

Shein wyłączył swój marketplace – miejsce, gdzie produkty zamieszczają zewnętrzni sprzedawcy – 5 listopada, po tym, jak władze odkryły nielegalne oferty. Część strony sprzedająca odzież marki Shein pozostaje jednak dostępna.

Prawnicy Shein: oczekiwania rządu są niezgodne z prawem

Kami Haeri, drugi prawnik reprezentujący Shein, argumentował, że żądania państwa są bezprzedmiotowe, skoro marketplace został już zawieszony. Stwierdził także, że Arcom nie ma jurysdykcji wobec platform, określając oczekiwania rządu jako „nieproporcjonalne” i „w ogóle niezgodne z prawem”.

Państwo powołuje się na artykuł 6.3 francuskiej ustawy o gospodarce cyfrowej, który daje sędziemu prawo nakazać środki zapobiegające szkodom wynikającym z treści publikowanych online.

Czytaj więcej

Od 1 stycznia we Francji obowiązuje zakaz reklamy ekspresowych produktów modowych oraz promowania fi
Moda
Francja chce karać za negatywne skutki ekspresowej mody. Trwają prace nad ustawą

Wśród działań francuskiego rządu znalazła się kontrola 200 tys. paczek Shein na lotnisku Charles de Gaulle w ciągu 24 godzin – według władz 80 proc. produktów okazało się niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

Reklama
Reklama

Bombardier próbowała podważyć te ustalenia, twierdząc, że „po prostu niemożliwe” jest skontrolowanie takiej liczby przesyłek w jeden dzień.

Rozprawa wciąż trwa, a decyzja sądu ma zostać ogłoszona 19 grudnia.

Co musi zrobić Shein, by prokuratura się wycofała?

W oświadczeniu paryska prokuratura stwierdziła, że trzymiesięczne zawieszenie mogłoby zostać uznane za „nieproporcjonalne” według orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeśli Shein udowodni, że zakończył sprzedaż wszelkich nielegalnych produktów.

Jednocześnie prokuratura poparła żądanie rządu, by Shein przedstawił dowody działań podjętych w celu wyeliminowania takich towarów ze sprzedaży.

Czytaj więcej

Problem z chińskimi serwisami jak Temu, AliExpress czy Shein narasta od dwóch lat
Handel
Temu, Shein i AliExpress pod lupą UE. Branża e-commerce domaga się zmian

Francuskie postępowanie wpisuje się w szersze europejskie dochodzenia wobec chińskich gigantów Shein i Temu w ramach unijnego Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA), co odzwierciedla obawy związane z bezpieczeństwem konsumentów, sprzedażą nielegalnych produktów i nieuczciwą konkurencją – przypomina Reuters.

Reklama
Reklama

W USA prokurator generalny Teksasu, Ken Paxton, poinformował w poniedziałek, że bada, czy Shein naruszył przepisy stanowe dotyczące nieetycznych praktyk pracy oraz sprzedaży niebezpiecznych produktów konsumenckich.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Francja Handel Technologie E-commerce E-handel Handel detaliczny Shein
Niedziele handlowe w grudniu 2025. Kiedy sklepy będą otwarte?
Handel
Niedziele handlowe w grudniu 2025: Kiedy będzie można zrobić świąteczne zakupy?
Sklep Versace w centrum handlowym Galleria Vittorio Emanuele w Mediolanie
Handel
Stało się – Prada ogłosiła, że przejęła rodzimego rywala Versace. „Transakcja dekady”
Polacy chętnie wydawali pieniądze w Black Friday
Handel
Black Friday jednak nie rozczarował, Polacy ruszyli na zakupy. Zwłaszcza online
Świetny pomysł czy powrót PRL? O przejęcie Carrefoura przez państwo zapytaliśmy biznes
Handel
Świetny pomysł czy powrót PRL? O przejęcie Carrefoura przez państwo zapytaliśmy biznes
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Sklep Pumy w Herzogenaurach
Handel
Problemy Pumy: chińscy giganci sportowi mogą przejąć markę
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama