Skandal wokół Shein. Francuski rząd zapowiada działania regulacyjne

Francja wszczęła postępowanie w sprawie zawieszenia działalności internetowego sprzedawcy odzieży Shein do czasu, aż firma dostosuje się do francuskiego prawa – poinformowało Ministerstwo Finansów. Decyzja kładzie się cieniem na otwarciu pierwszego sklepu Shein w paryskim domu towarowym Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV).

Publikacja: 05.11.2025 17:43

Foto: Daniel Perron / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Urszula Lesman

Decyzja związana jest z niedawnym skandalem dotyczącym sprzedaży przez Shein lalek erotycznych o wyglądzie dzieci. Shein oświadczył, że ukarał sprzedawców odpowiedzialnych za ofertę i wprowadził całkowity zakaz sprzedaży takich produktów – informuje Reuters.

„Z polecenia premiera rząd wszczyna postępowanie w celu zawieszenia działalności Shein na tak długo, jak będzie to konieczne, aż platforma wykaże przed władzami, że cała jej zawartość jest zgodna z naszymi przepisami” – poinformowało w oświadczeniu Ministerstwo Finansów.

Shein tymczasowo zawiesza działalność swojego marketplace’u we Francji

Rzecznik Shein powiedział agencji Reuters, że firma pilnie szuka kontaktu z władzami w sprawie zawieszenia działalności. W oświadczeniu Shein poinformował też, że tymczasowo zawiesza działalność swojego marketplace’u we Francji – krok ten, jak podkreślono, był planowany jeszcze przed komunikatem ministerstwa.

Tego samego dnia przed domem towarowym BHV zebrała się grupa protestujących z transparentami „Wstydź się, Shein”, gdy internetowy gigant fast fashion otwierał swój pierwszy sklep stacjonarny w atmosferze ostrej krytyki wobec swojego modelu biznesowego opartego na taniej produkcji.

Pierwszy sklep stacjonarny Shein w Paryżu

Sklep Shein, zajmujący 1000 metrów kwadratowych na szóstym piętrze BHV, wywołał sprzeciw ze strony polityków, w tym burmistrz Paryża Anne Hidalgo, a także detalistów, którzy twierdzą, że model biznesowy Shein daje mu nieuczciwą przewagę i przyczynia się do upadku francuskich ulic handlowych.

Shein, który wysyła ubrania bezpośrednio z chińskich fabryk do klientów w 150 krajach świata, został zaproszony do współpracy przez Société des Grands Magasins (SGM) – firmę zarządzającą domem towarowym BHV, która liczy, że obecność Shein przyciągnie młodszych klientów i ożywi handel dzięki doświadczeniu platformy w e-commerce.

Francja zakaże reklamowania Shein?

Francja reaguje na działalność Shein wyjątkowo ostro i może zakazać firmie reklamowania się w kraju w ramach przygotowywanej ustawy ograniczającej działalność tzw. „ultraszybkiej mody”, wymierzonej w platformy wprowadzające na rynek ponad 1000 nowych produktów dziennie.

„Od dwóch lat walczymy z Shein i widok tej marki, która otwiera się w historycznym budynku symbolizującym francuski przemysł tekstylny, to prowokacja nie do przyjęcia” – powiedziała Reutersowi posłanka Anne-Cécile Violland, autorka ustawy przeciwko fast fashion.

Źródło: rp.pl

