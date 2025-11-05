Decyzja związana jest z niedawnym skandalem dotyczącym sprzedaży przez Shein lalek erotycznych o wyglądzie dzieci. Shein oświadczył, że ukarał sprzedawców odpowiedzialnych za ofertę i wprowadził całkowity zakaz sprzedaży takich produktów – informuje Reuters.

„Z polecenia premiera rząd wszczyna postępowanie w celu zawieszenia działalności Shein na tak długo, jak będzie to konieczne, aż platforma wykaże przed władzami, że cała jej zawartość jest zgodna z naszymi przepisami” – poinformowało w oświadczeniu Ministerstwo Finansów.

Shein tymczasowo zawiesza działalność swojego marketplace’u we Francji

Rzecznik Shein powiedział agencji Reuters, że firma pilnie szuka kontaktu z władzami w sprawie zawieszenia działalności. W oświadczeniu Shein poinformował też, że tymczasowo zawiesza działalność swojego marketplace’u we Francji – krok ten, jak podkreślono, był planowany jeszcze przed komunikatem ministerstwa.