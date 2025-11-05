Aktualizacja: 05.11.2025 18:08 Publikacja: 05.11.2025 17:43
Francja wszczęła postępowanie w sprawie zawieszenia działalności internetowego sprzedawcy odzieży Shein
Foto: Daniel Perron / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
Decyzja związana jest z niedawnym skandalem dotyczącym sprzedaży przez Shein lalek erotycznych o wyglądzie dzieci. Shein oświadczył, że ukarał sprzedawców odpowiedzialnych za ofertę i wprowadził całkowity zakaz sprzedaży takich produktów – informuje Reuters.
„Z polecenia premiera rząd wszczyna postępowanie w celu zawieszenia działalności Shein na tak długo, jak będzie to konieczne, aż platforma wykaże przed władzami, że cała jej zawartość jest zgodna z naszymi przepisami” – poinformowało w oświadczeniu Ministerstwo Finansów.
Rzecznik Shein powiedział agencji Reuters, że firma pilnie szuka kontaktu z władzami w sprawie zawieszenia działalności. W oświadczeniu Shein poinformował też, że tymczasowo zawiesza działalność swojego marketplace’u we Francji – krok ten, jak podkreślono, był planowany jeszcze przed komunikatem ministerstwa.
Tego samego dnia przed domem towarowym BHV zebrała się grupa protestujących z transparentami „Wstydź się, Shein”, gdy internetowy gigant fast fashion otwierał swój pierwszy sklep stacjonarny w atmosferze ostrej krytyki wobec swojego modelu biznesowego opartego na taniej produkcji.
Sklep Shein, zajmujący 1000 metrów kwadratowych na szóstym piętrze BHV, wywołał sprzeciw ze strony polityków, w tym burmistrz Paryża Anne Hidalgo, a także detalistów, którzy twierdzą, że model biznesowy Shein daje mu nieuczciwą przewagę i przyczynia się do upadku francuskich ulic handlowych.
Shein, który wysyła ubrania bezpośrednio z chińskich fabryk do klientów w 150 krajach świata, został zaproszony do współpracy przez Société des Grands Magasins (SGM) – firmę zarządzającą domem towarowym BHV, która liczy, że obecność Shein przyciągnie młodszych klientów i ożywi handel dzięki doświadczeniu platformy w e-commerce.
Francja reaguje na działalność Shein wyjątkowo ostro i może zakazać firmie reklamowania się w kraju w ramach przygotowywanej ustawy ograniczającej działalność tzw. „ultraszybkiej mody”, wymierzonej w platformy wprowadzające na rynek ponad 1000 nowych produktów dziennie.
„Od dwóch lat walczymy z Shein i widok tej marki, która otwiera się w historycznym budynku symbolizującym francuski przemysł tekstylny, to prowokacja nie do przyjęcia” – powiedziała Reutersowi posłanka Anne-Cécile Violland, autorka ustawy przeciwko fast fashion.
