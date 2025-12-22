Sytuacja gospodarcza nie sprzyja rządowi. Ulgi podatkowe i transfery przed wyborami w 2022 roku przyczyniły się do najwyższej inflacji w Europie, która w szczytowym momencie przekraczała 25 proc. Choć inflacja spadła w listopadzie do poziomu mieszczącego się w celu banku centralnego (2–4 proc.), skutki wcześniejszego skoku cen są nadal odczuwalne.

Reklama Reklama

Z badań Eurobarometru wynika, że rosnące koszty życia pozostają największym problemem Węgrów. Jednocześnie przeciętne wynagrodzenie na Węgrzech należy do najniższych w UE, a wydatki na emerytury również plasują się na końcu unijnej stawki.

Dodatkowe świadczenie emerytalne, skierowane do 2,4 mln emerytów (ponad jedna czwarta elektoratu), ma kosztować budżet około 454 mln dolarów w przyszłym roku. W kolejnych latach koszt będzie rósł wraz z pełnym wdrożeniem programu.

Sondaże na Węgrzech. Tisza zwiększa przewagę nad Fideszem

Według sondażu ośrodka 21 Research Centre rozwiązanie to przyniosło Fideszowi chwilowy wzrost poparcia wśród seniorów, jednak w grudniu partia ponownie straciła punkt procentowy, podczas gdy opozycyjna partia Tisza umocniła swoją przewagę.