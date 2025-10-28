Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku Grupa Wyszehradzka faktycznie przestała istnieć. Polska przyjęła twardą postawę wobec Moskwy, podczas gdy Budapeszt obrał odwrotny kurs.

Ewentualny nowy sojusz wyszehradzki liczyłby więc trzech, a nie czterech członków. Donald Tusk należy do najbardziej proukraińskich przywódców w UE i nie zamierza współpracować z Viktorem Orbánem. Robert Fico i Andrej Babiš natomiast w dużej mierze podzielają poglądy Orbána. Obaj apelują o dialog z Moskwą zamiast presji gospodarczej, a Babiš był wielokrotnie krytykowany za sceptycyzm wobec dalszego wspierania Kijowa. Czeski minister spraw zagranicznych ostrzegł nawet, że Babiš może stać się „marionetką Orbána” przy stole Rady Europejskiej.

Na razie jednak trudno mówić o realnym sojuszu. Fico, choć ponownie został premierem w 2023 roku, nie zacieśnił jeszcze formalnej współpracy z Budapesztem, a Babiš wciąż nie utworzył rządu po ostatnich wyborach.

Węgry szukają sojuszników w Brukseli i Parlamencie Europejskim

Według Balázsa Orbána działania Budapesztu wykraczają poza Radę Europejską. Partia Fidesz, należąca do prawicowej grupy Patrioci za Europą, chce rozbudować swoje wpływy w Parlamencie Europejskim. Doradca węgierskiego premiera wymienił jako potencjalnych partnerów ugrupowania Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, skrajnie prawicową grupę Europa Suwerennych Narodów, a nawet „niektóre ugrupowania lewicowe”.

Jego zdaniem wkrótce także główne siły polityczne, w tym Europejska Partia Ludowa, mogą odwrócić się od przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, co zniszczyłoby centrową większość w PE. – Odbudowa Grupy Wyszehradzkiej trwa. Mamy trzecią co do wielkości frakcję w Parlamencie Europejskim, sieć think tanków działających w Brukseli i partnerów po obu stronach Atlantyku – przekonywał Orbán.