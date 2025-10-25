Od pandemii Covidu pięć lat temu ceny nad Dunajem skoczyły o 50 proc. Kino czy restauracja stały się dla wielu Węgrów nieosiągalnym luksusem, a państwo z braku przypływów z VAT nie ma jak utrzymać na przyzwoitym poziomie infrastruktury. Tym bardziej, że Komisja Europejska w oczekiwaniu na przywrócenie rządów prawa wstrzymała wypłatę 19 mld euro z Funduszu Odbudowy.

Orbán postawił na przyciągnięcie producentów aut elektrycznych i baterii

Orbán liczył, że przekształci kraj w czołowy ośrodek produkcji aut elektrycznych i baterii. W Debreczynie na wschodzie kraju pojawiła się chińska fabryka tych ostatnich koncernu CATL, w Szegedzie zakłady uruchomił wywodzący się także z Chin potentat BYD. Ale sprzedaż elektryków w całej Unii szwankuje, więc zamiast rosnąć, także produkcja baterii elektrycznych na Węgrzech z roku na rok spada w tempie 20 proc. To doprowadziło do paradoksalnej sytuacji, w której Fidesz i jego sojusznicy w Parlamencie Europejskim z jednej strony zwalczają Zielony Ład, ale z drugiej obawiają się, że szefowa unijnej egzekutywy Ursula von der Leyen przesunie planowany do tej pory na 2035 r. moment zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych.

Na fali tej gospodarczej mizerii szybuje w sondażach Peter Magyar i jego ugrupowanie Tisza. Zdaniem Politico ma 45 proc. poparcia wobec 41 proc. dla Fideszu Orbána. Magyar ma szczególnie wysokie poparcie wśród osób poniżej 40. roku życia, tych z wykształceniem wyższym i mieszkańców Budapesztu.

– Nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte, trzeba zachować ostrożność – ostrzega jednak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Morton Gergely, redaktor naczelny HVG, ostatniego znaczącego tygodnika kraju, który zachował niezależność od władz. – Orbán może uruchomić ogromne środki finansowe, sięgnąć po nacisk administracyjny, byle utrzymać władzę. Tak zrobił w 2023 r. Recep Erdogan w Turcji i wbrew oczekiwaniom wygrał wybory. Nasza sytuacja jest podobna. To nie będą uczciwe wybory, choć nie spodziewam się, aby przy samym liczeniu głosów doszło do fałszerstw – dodaje.

21 października węgierski parlament przedłużył na kolejne pół roku stan nadzwyczajny wprowadzony jeszcze w czasach Covidu. To oznacza, że będzie on obowiązywał w trakcie wyborów, bo premier zapowiedział, że odbędą się w pierwszym możliwym terminie. To daje Orbánowi możliwość dalszego rządzenia w drodze dekretów, ale także wprowadzenia choćby zakazu zgromadzeń. Dużo wcześniej przywódca Fideszu tak zmienił podział na okręgi wyborcze, aby mieć i tu przewagę. Jego ugrupowanie jest szczególnie silne na wsi.

Poglądy Magyara wpisują się częściowo w politykę prowadzoną przez obecnego szefa rządu, jak choćby w sprawie migracji. Zapowiada jednak, że przywróci poprawne relacje z Brukselą i doprowadzi do odblokowania 19 mld euro dotacji. Obiecuje, że dzięki wielkim inwestycjom i przewidywalnej polityce przywróci przyzwoite tempo wzrostu gospodarczego. Przede wszystkim jednak Tisza zapowiada rozliczenie afer korupcyjnych w kręgach władzy. Orbán zbudował system, w którym około 1/3 mieszkańców może liczyć na korzystne dotacje czy ulgi podatkowe. Reszta ludności żyje jednak w trudnych warunkach. Klan wokół premiera zbił ogromne majątki na zamówieniach rządowych czy przejęciu własności publicznej.