Po rosyjskim ostrzale Odessy interweniować musieli strażacy
Szef administracji obwodu odeskiego Ołeh Kiper oznajmił, że region doświadczył jednego z największych ataków powietrznych Rosjan. „W nocy uszkodzone zostały obiekty cywilne oraz infrastruktury energetycznej i przemysłowej” – przekazał.
Rano Kiper informował, że w regionie doszło do pożarów, a uszkodzone zostały budynki administracyjne i elementy systemu energetycznego. „Ratownicy pracują nad usuwaniem skutków. W niektórych rejonach regionu odnotowano przerwy w dostawie prądu” – zaznaczył w mediach społecznościowych.
Pierwsze doniesienia z obwodu odeskiego mówiły, że w regionie tym nikt nie zginął, a dwie osoby odniosły obrażenia. Później ukraińska Prokuratura Generalna przekazała, że ranne zostały trzy osoby, zaś informacje o stratach w infrastrukturze cywilnej są zbierane. Gubernator obwodu apelował do mieszkańców, by nie lekceważyli ogłaszanych alarmów powietrznych.
Rosyjski atak skomentował w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Wszystkie niezbędne służby pracują nad przywróceniem dostaw prądu i wody w naszych społecznościach, które ucierpiały w wyniku nocnego ataku rosyjskiego. Główny cios ponownie spadł na nasz sektor energetyczny, na południu i w obwodzie odeskim” – napisał w serwisie Telegram.
Zełenski dodał, że w całym kraju uszkodzonych zostało ponad dziesięć obiektów cywilnych, a tysiące rodzin w obwodach kirowohradzkim, mikołajowskim, odeskim, sumskim, charkowskim, chersońskim i czernihowskim pozbawione są dostaw prądu. We wpisie czytamy, że Rosjanie atakowali cele także w obwodach dniepropietrowskim i czerkaskim. Łącznie wojska rosyjskie użyły do ataku ponad 450 dronów uderzeniowych i 30 pocisków różnego typu, przekazał Zełenski.
„Ważne, żeby wszyscy teraz widzieli, co robi Rosja. Każdy krok, jaki (Rosjanie – red.) podejmują w ramach terroru przeciwko naszemu narodowi, wszystkie ataki, ponieważ to na pewno nie oznacza zawieszenia wojny. Oni nadal chcą zniszczyć nasze państwo, zadać nam jak najwięcej cierpienia” – kontynuował ukraiński prezydent.
Podkreślił, że Ukraina potrzebuje wsparcia „we wszystkim, co pomoże chronić życie i zakończyć wojnę”. W tym kontekście wymienił m.in. wzmocnienia obrony powietrznej oraz zwiększenie zdolności Ukrainy do rażenia celów w głębi Rosji.
„Aby wszystkie nasze wysiłki dyplomatyczne przyniosły efekty, musimy wywrzeć presję na agresora, aby zakończył wojnę, którą rozpoczął. Dziękuję wszystkim, którzy to rozumieją i są gotowi pomóc” – zakończył Zełenski.
Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko podał, że w wyniku ataku na całej Ukrainie ponad milion gospodarstw domowych zostało pozbawionych dostaw prądu. Według przekazanych przez niego danych, w całym kraju pięć osób zostało rannych.
Premier Ukrainy Julia Swyrydenko oświadczyła, że był to jeden z największych ataków na Odessę w trwającej od 2022 r. wojnie. Zaznaczyła, że doszło do przerw w dostawach prądu i wody w liczącym milion mieszkańców mieście. Szefowa ukraińskiego rządu poinformowała, że rozpoczęto prace naprawcze, a szpitale i inne placówki krytyczne korzystają z alternatywnych źródeł zasilania.
Strażacy gaszą pożar, do którego doszło w Odessie w wyniku rosyjskiego ostrzału
O skali ataku poinformowało dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy. Według tego źródła, wieczorem, w nocy i nad ranem Rosjanie użyli 495 środków napadu powietrznego: 465 dronów, w tym ok. 270 typu Szahid, czterech pocisków hipersonicznych Kindżał, pięciu pocisków balistycznych Iskander-M/KN-23, pięciu pocisków manewrujących Iskander-K oraz 16 pocisków manewrujących Kalibr. Ukraińska obrona powietrzna miała zneutralizować 417 bezzałogowców i 13 rakiet, zaś uderzenia ośmiu pocisków i 33 dronów odnotowano w 18 lokalizacjach.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
