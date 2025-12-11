Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1387 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W środę Ukraina przekazał...

W rozmowie z Onetem, na pytanie, czy obecna dynamika rozmów pokojowych może doprowadzić do zakończenia wojny w przyszłym roku, Podolak odpowiada pytaniem o gotowość Rosji do rezygnacji z działań militarnych. – Czy drapieżnik, który uwielbia zabijać, jest gotowy zrezygnować z kluczowego sensu swojego życia? – zastanawia się i dodaje, że Rosja, dla której „wojna jest sposobem na przetrwanie we współczesnym globalnym świecie”, nie jest gotowa „zrezygnować z tego, co czyni ją globalnym graczem”. – Rosja będzie nadal eskalować, będzie nadal stosować elementy nacisku: szantaż, wojnę, cyberprzestępczość, strajki itd., aby potwierdzić swoją podmiotowość – tłumaczy.

W wywiadzie pojawia się wątek roli USA w procesie pokojowym. Podolak opisuje Amerykę jako „globalnego moderatora”, podkreślając, iż Stany Zjednoczone „uważają, że jeśli szybko zakończą tę wojnę, zyskają dodatkowe punkty reputacyjne” i „pomoże im to w prowadzeniu negocjacji, na przykład w zakresie redystrybucji globalnych wpływów”. Tymczasem, zdaniem Podolaka, to Stary Kontynent lepiej rozumie charakter działań Rosji i to, że „nie jest ona partnerem biznesowym Europy, ale potencjalnym wrogiem”.

Podolak zwraca uwagę, że obecne działania USA wpływają na podejście Europy, która „zdaje sobie sprawę, że w oparciu o nową strategię bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i tak będzie musiała przebudować własną architekturę bezpieczeństwa”. – Europa zainwestowała wiele w poprawę poziomu życia, edukację itp. Ale teraz będzie musiała również inwestować w potencjał obronny. I rozumie, że nie da się zbudować potencjału obronnego od podstaw – mówi, deklarując, że Ukraina „może stać się fundamentem tej architektury”.