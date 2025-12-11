Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Mychajło Podolak: Rosja nie ma zasobów ani możliwości, aby działać w jakimkolwiek innym kierunku niż Europa

Czy możliwa jest dalsza walka Ukrainy o suwerenność, bez pomocy Stanów Zjednoczonych? – Nie mogą one wycofać swojego wsparcia dla Europy i Ukrainy – ocenia Mychajło Podolak, doradca szefa Biura Prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego.

Publikacja: 11.12.2025 11:21

Mychajło Podolak

Mychajło Podolak

Foto: Biuro Prezydenta Ukrainy

Jakub Mikulski

Czytaj więcej

Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1387

W rozmowie z Onetem, na pytanie, czy obecna dynamika rozmów pokojowych może doprowadzić do zakończenia wojny w przyszłym roku, Podolak odpowiada pytaniem o gotowość Rosji do rezygnacji z działań militarnych. – Czy drapieżnik, który uwielbia zabijać, jest gotowy zrezygnować z kluczowego sensu swojego życia? – zastanawia się i dodaje, że Rosja, dla której „wojna jest sposobem na przetrwanie we współczesnym globalnym świecie”, nie jest gotowa „zrezygnować z tego, co czyni ją globalnym graczem”. – Rosja będzie nadal eskalować, będzie nadal stosować elementy nacisku: szantaż, wojnę, cyberprzestępczość, strajki itd., aby potwierdzić swoją podmiotowość – tłumaczy.

W wywiadzie pojawia się wątek roli USA w procesie pokojowym. Podolak opisuje Amerykę jako „globalnego moderatora”, podkreślając, iż Stany Zjednoczone „uważają, że jeśli szybko zakończą tę wojnę, zyskają dodatkowe punkty reputacyjne” i „pomoże im to w prowadzeniu negocjacji, na przykład w zakresie redystrybucji globalnych wpływów”. Tymczasem, zdaniem Podolaka, to Stary Kontynent lepiej rozumie charakter działań Rosji i to, że „nie jest ona partnerem biznesowym Europy, ale potencjalnym wrogiem”. 

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump: 82 proc. Ukraińców chce porozumienia pokojowego. Kiedy będą wybory?

Podolak zwraca uwagę, że obecne działania USA wpływają na podejście Europy, która „zdaje sobie sprawę, że w oparciu o nową strategię bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i tak będzie musiała przebudować własną architekturę bezpieczeństwa”. – Europa zainwestowała wiele w poprawę poziomu życia, edukację itp. Ale teraz będzie musiała również inwestować w potencjał obronny. I rozumie, że nie da się zbudować potencjału obronnego od podstaw – mówi, deklarując, że Ukraina „może stać się fundamentem tej architektury”. 

Reklama
Reklama

– Rosja publicznie deklaruje i swoimi działaniami potwierdza, że będzie nieustannie atakować kontynent europejski – stwierdza ukraiński polityk, oceniając, że „Rosja nie ma zasobów ani możliwości, aby działać w jakimkolwiek innym kierunku”. – Kierunek środkowoazjatycki, gdzie Rosja dominowała przez pewien czas, jest dziś zdominowany przez Chiny. Gdzie jeszcze może się udać Rosja? Na Bliski Wschód? Tam nie ma już Rosji jako samodzielnego gracza: są grupy terrorystyczne zorientowane na Rosję, ale to zupełnie inny poziom wpływów – tłumaczy. 

Czytaj więcej

dr hab. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Polityka
„Rzecz w tym”: Świat według Trumpa – Ameryka odizolowana, Europa na peryferiach, Rosja poza radarem

– Stąd prowokacje wobec Europy. Tym bardziej że Europa nadal nie reaguje na przykład na te same ataki symulacyjne dronów, cyberataki, drony zwiadowcze, które krążą nad zakładami zbrojeniowymi. Dlatego Rosja uważa, że właśnie w tym kierunku może kontynuować eskalację. Tak w skrócie wyglądają te negocjacje – podsumowuje. 

Presja czy zwrot polityki? Mychajło Podolak o sygnałach z USA

Czy możliwa jest dalsza walka Ukrainy o suwerenność, bez wsparcia Stanów Zjednoczonych? Na pytanie o potencjalne zmniejszenie zaangażowania Ameryki, w tym o retorykę Donalda Trumpa, Podolak stwierdza, że prezydent USA „używa publicznej retoryki, żeby wywrzeć pewną presję – presję przygotowawczą”, tymczasem „z amerykańskimi partnerami można współpracować konstruktywnie, opierając się na faktach.”

– Co do Stanów Zjednoczonych z perspektywy przyszłości: nie mogą one wycofać swojego wsparcia dla Europy i Ukrainy – komentuje Podolak. – Nie można wycofać się z umowy o bezpieczeństwie między USA a Europą, ponieważ po II wojnie światowej przyjęły one pewne prawnie wiążące zobowiązania dotyczące ram bezpieczeństwa. (...) Dlatego wymiana informacji wywiadowczych, dostaw, sprzedaż broni – to wszystko pozostanie – zapewnia. I zaznacza, iż „jest mało prawdopodobne, aby amerykańscy producenci broni dobrowolnie zrezygnowali z istotnej części rynku na rzecz czegoś niejasnego”. – Dzięki takiemu rynkowi jak europejski, gdzie istnieje wysoka siła nabywcza, oni zarabiają. I nie wyobrażam sobie, co musiałoby się wydarzyć, aby dobrowolnie zmniejszyli swój udział – dodaje. I deklaruje, że Ukraina potrzebuje „nie doraźnego zawieszenia broni, ale uniemożliwienia kolejnych etapów wojny”. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Mychajło Podolak
Kadr z nagrania ilustrującego zajęcie tankowca przez USA
Konflikty zbrojne
Wenezuela oskarża USA o kradzież tankowca i piractwo
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Administracja Trumpa naciska na Zełenskiego. Usłyszał kolejny „ostateczny termin”
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Leon Komornicki o strategii bezpieczeństwa USA: Też bym tak robił
Zełenski zdradził, kiedy przedstawi USA ukraińską wersję planu pokojowego
Konflikty zbrojne
Zełenski zdradził, kiedy przedstawi USA ukraińską wersję planu pokojowego
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Generał Leon Komornicki, ekspert w sprawach geopolityki, obronności i gospodarki
Konflikty zbrojne
Gen. Leon Komornicki: Potrzebujemy suwerenności strategicznej
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama