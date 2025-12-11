Jak wynika z badania Instytutu Pollster dla „Super Expressu”, znaczna część społeczeństwa wskazuje na pogorszenie warunków życia w ciągu ostatnich dwóch lat. 40 proc. respondentów deklaruje, że żyje im się gorzej niż przed objęciem rządów przez koalicję.

Reklama Reklama

Brak zmian zauważa 37 proc. badanych, a poprawę 17 proc. Kolejne 6 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Oczekiwania wobec rządu Donalda Tuska: poprawa warunków życia priorytetem

W badaniu CBOS dla „Dziennika Gazety Prawnej” Polacy wskazują, czego oczekują od gabinetu Tuska w drugiej połowie kadencji. Najczęściej powtarzającym się priorytetem jest poprawa warunków życia - obejmująca wzrost dochodów, stabilizację cen oraz lepszą dostępność ochrony zdrowia. Tę potrzebę wskazało 40,1 proc. respondentów.

Drugą najczęściej wymienianą kategorią jest bezpieczeństwo, szczególnie w kontekście rosyjskich działań hybrydowych oraz nielegalnej migracji. Ten obszar wskazało 22 proc. badanych.