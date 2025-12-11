Rzeczpospolita
Dwa lata rządów Donalda Tuska. Polacy mówią, jak im się żyje i czego oczekują

W sobotę 13 grudnia mijają dwa lata od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska, tworzonego przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę (Polskę 2050 i PSL) oraz Nową Lewicę. Najnowsze sondaże pokazują, że oceny tego okresu są mieszane, a jednocześnie Polacy formułują jasne oczekiwania wobec gabinetu na dalszą część kadencji.

Publikacja: 11.12.2025 08:01

Przemysław Malinowski

Jak wynika z badania Instytutu Pollster dla „Super Expressu”, znaczna część społeczeństwa wskazuje na pogorszenie warunków życia w ciągu ostatnich dwóch lat. 40 proc. respondentów deklaruje, że żyje im się gorzej niż przed objęciem rządów przez koalicję.

Brak zmian zauważa 37 proc. badanych, a poprawę 17 proc. Kolejne 6 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi. 

Oczekiwania wobec rządu Donalda Tuska: poprawa warunków życia priorytetem

W badaniu CBOS dla „Dziennika Gazety Prawnej” Polacy wskazują, czego oczekują od gabinetu Tuska w drugiej połowie kadencji. Najczęściej powtarzającym się priorytetem jest poprawa warunków życia - obejmująca wzrost dochodów, stabilizację cen oraz lepszą dostępność ochrony zdrowia. Tę potrzebę wskazało 40,1 proc. respondentów.

Drugą najczęściej wymienianą kategorią jest bezpieczeństwo, szczególnie w kontekście rosyjskich działań hybrydowych oraz nielegalnej migracji. Ten obszar wskazało 22 proc. badanych.

Trzecim priorytetem jest rozliczenie poprzedniego rządu Zjednoczonej Prawicy – tę potrzebę deklaruje 11 proc. ankietowanych.

Oczekiwania Polaków różnią się w zależności od poglądów

Profil odpowiedzi zmienia się w zależności od sympatii politycznych. Wyborcy Lewicy najczęściej wskazują poprawę życia codziennego (37,9 proc.), bezpieczeństwo (19,5 proc.) oraz rozliczenia rządów PiS (19,5 proc.).

Respondenci o poglądach centrowych akcentują przede wszystkim poprawę warunków życia (38,3 proc.), a na drugim miejscu bezpieczeństwo, które w tej grupie zyskuje większe znaczenie (27,9 proc.). Pojawia się także oczekiwanie ograniczenia deficytu państwa (11,9 proc.).

Z kolei wyborcy prawicowi również na pierwszym miejscu stawiają poprawę warunków życia (42 proc.), a następnie kwestie związane z bezpieczeństwem (22,6 proc.).

Sondaż Instytutu Pollster dla „Super Expressu”  przeprowadzono w dniach 6–7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.

Sondaż CBOS przeprowadzono metodą CATI w dniach 1–3 grudnia 2025 roku na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej.

Źródło: rp.pl

