Donald Tusk
Jak wynika z badania Instytutu Pollster dla „Super Expressu”, znaczna część społeczeństwa wskazuje na pogorszenie warunków życia w ciągu ostatnich dwóch lat. 40 proc. respondentów deklaruje, że żyje im się gorzej niż przed objęciem rządów przez koalicję.
Brak zmian zauważa 37 proc. badanych, a poprawę 17 proc. Kolejne 6 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
W badaniu CBOS dla „Dziennika Gazety Prawnej” Polacy wskazują, czego oczekują od gabinetu Tuska w drugiej połowie kadencji. Najczęściej powtarzającym się priorytetem jest poprawa warunków życia - obejmująca wzrost dochodów, stabilizację cen oraz lepszą dostępność ochrony zdrowia. Tę potrzebę wskazało 40,1 proc. respondentów.
Drugą najczęściej wymienianą kategorią jest bezpieczeństwo, szczególnie w kontekście rosyjskich działań hybrydowych oraz nielegalnej migracji. Ten obszar wskazało 22 proc. badanych.
Trzecim priorytetem jest rozliczenie poprzedniego rządu Zjednoczonej Prawicy – tę potrzebę deklaruje 11 proc. ankietowanych.
Ocena rządu Donalda Tuska
Profil odpowiedzi zmienia się w zależności od sympatii politycznych. Wyborcy Lewicy najczęściej wskazują poprawę życia codziennego (37,9 proc.), bezpieczeństwo (19,5 proc.) oraz rozliczenia rządów PiS (19,5 proc.).
Respondenci o poglądach centrowych akcentują przede wszystkim poprawę warunków życia (38,3 proc.), a na drugim miejscu bezpieczeństwo, które w tej grupie zyskuje większe znaczenie (27,9 proc.). Pojawia się także oczekiwanie ograniczenia deficytu państwa (11,9 proc.).
Z kolei wyborcy prawicowi również na pierwszym miejscu stawiają poprawę warunków życia (42 proc.), a następnie kwestie związane z bezpieczeństwem (22,6 proc.).
Sondaż Instytutu Pollster dla „Super Expressu” przeprowadzono w dniach 6–7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.
Sondaż CBOS przeprowadzono metodą CATI w dniach 1–3 grudnia 2025 roku na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej.
