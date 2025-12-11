Rzeczpospolita
Ekonomia
Bruksela pod presją, kredyty Polaków i bariery handlowe w UE

Bruksela rozważa złagodzenie zakazu aut spalinowych, Polacy wciąż zaciągają mało kredytów, a Christine Lagarde ostrzega, że bariery handlowe w UE dławią rozwój gospodarczy. Ceny srebra notują rekordy.

Publikacja: 11.12.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Unijny zakaz aut spalinowych pod presją

Komisja Europejska przesunęła publikację pakietu wsparcia dla motoryzacji na 16 grudnia, reagując na presję producentów i część państw członkowskich. Wśród możliwych zmian znajdują się zgody na sprzedaż hybryd plug-in oraz aut na paliwa syntetyczne neutralne pod względem CO₂. Kontrowersje budzi też obowiązek elektryfikacji flot firmowych od 2030 r., któremu sprzeciwia się m.in. branża leasingowa.

Polacy zaciągają mało kredytów

Zadłużenie sektora prywatnego w Polsce sięgnie 31,2 proc. PKB – to jeden z najniższych poziomów w Europie. Dla porównania w Finlandii przekracza 175 proc., a w wielu krajach strefy euro 130 proc.. Choć niski poziom długu może być postrzegany jako bezpieczny, ekonomiści – w tym Kamil Sobolewski – podkreślają, że dobrze wykorzystany kredyt wspiera wzrost gospodarczy.

Bariery handlowe w UE ograniczają konkurencyjność

Christine Lagarde apeluje o usunięcie wewnętrznych barier handlowych, które według EBC działają jak 110 proc. taryfa na usługi i 60 proc. na towary w obrocie między krajami UE. Jej zdaniem drastycznie obniża to innowacyjność, inwestycje i tempo wzrostu europejskiej gospodarki.

Srebro z kolejnym historycznym rekordem

Cena srebra przekroczyła 61 dol. za uncję, rosnąc w tym roku o ponad 110 proc.. Rynek napędzają deficyty podaży, oczekiwania na obniżki stóp procentowych w USA oraz wysoki popyt przemysłowy związany z transformacją energetyczną. Rekordowy poziom przekroczyła również miedź, wspierana przez amerykański import i rozwój centrów danych.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

