PFR pokazał strategię na kolejne 5 lat. Zakłada solidny wzrost wartości aktywów

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kluczowe wyzwania zdefiniowane przez Grupę PFR w nowej strategii na lata 2026-30?

Jakie strategiczne kierunki działania zostały przewidziane dla wzmocnienia pozycji gospodarki polskiej?

Jakie inwestycje planuje realizować Grupa PFR, aby przyspieszyć rozwój gospodarczy Polski?

Jak ma się rozwijać wartość zarządzanych inwestycji przez PFR do 2030 roku?

Jakie są plany związane z rynkiem kapitałowym i oszczędnościami w ramach nowej strategii PFR?

Do tej pory Grupa PFR, w skład której wchodzą państwowe instytucje rozwoju, a więc Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAiH), KUKE oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), działała w oparciu o strategię z 2021 r. Strategia ta nie przystaje jednak do obecnych wyzwań. Odpowiedzią na nie ma być nowa strategia na lata 2026–2030.

Tak wygląda nowa strategia

– Chcemy angażować się w projekty, które pomogą Polsce zrealizować jej ambicje gospodarcze – mówił Piotr Matczuk, prezes PFR, w czasie środowej prezentacji nowej strategii Grupy PFR.

Podczas prac nad nową strategią jej autorzy zdefiniowali osiem kluczowych wyzwań przed którymi, stoi dziś Polska. Zaliczyli do nich zmianę paradygmatu międzynarodowych relacji gospodarczych, demografię, bezpieczeństwo energetyczne, cyfryzację i AI, produktywność, konkurencyjność i bezpieczeństwo geopolityczne. Odpowiedzią na te wyzwania mają być strategiczne kierunki działań PFR: odporność gospodarcza i obronna, innowacyjność oraz autonomia technologiczna kraju, międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, długoterminowe bezpieczeństwo finansowe Polaków i transformacja energetyczna.