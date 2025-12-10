PFR pokazał strategię na kolejne 5 lat. Zakłada solidny wzrost wartości aktywów

Aktualizacja: 10.12.2025 17:05 Publikacja: 10.12.2025 16:54
Piotr Matczuk, prezes PFR
Foto: pfr.pl
Do tej pory Grupa PFR, w skład której wchodzą państwowe instytucje rozwoju, a więc Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAiH), KUKE oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), działała w oparciu o strategię z 2021 r. Strategia ta nie przystaje jednak do obecnych wyzwań. Odpowiedzią na nie ma być nowa strategia na lata 2026–2030.
– Chcemy angażować się w projekty, które pomogą Polsce zrealizować jej ambicje gospodarcze – mówił Piotr Matczuk, prezes PFR, w czasie środowej prezentacji nowej strategii Grupy PFR.
Podczas prac nad nową strategią jej autorzy zdefiniowali osiem kluczowych wyzwań przed którymi, stoi dziś Polska. Zaliczyli do nich zmianę paradygmatu międzynarodowych relacji gospodarczych, demografię, bezpieczeństwo energetyczne, cyfryzację i AI, produktywność, konkurencyjność i bezpieczeństwo geopolityczne. Odpowiedzią na te wyzwania mają być strategiczne kierunki działań PFR: odporność gospodarcza i obronna, innowacyjność oraz autonomia technologiczna kraju, międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, długoterminowe bezpieczeństwo finansowe Polaków i transformacja energetyczna.
Wdrażając Strategię 2026–2030, Grupa PFR zamierza kontynuować model ścisłej współpracy w ramach Team Poland. Tłumaczy, że celem jest nie tylko rozwój przedsiębiorstw na różnych etapach ich działalności, od start-upów po duże spółki, ale także wzmocnienie pozycji Polski jako jednej z 20 największych gospodarek świata. – Strategia ma być narzędziem długofalowego budowania odporności i konkurencyjności polskiej gospodarki, odpowiadającym zarówno na wyzwania współczesności, jak i przyszłości – przekonuje Grupa PFR.
Czytaj więcej
W części aktywów strategicznych, ważnych dla Polski, będziemy stosowali dłuży horyzont inwestycyj...
Grupa chce być partnerem pierwszego wyboru dla inwestorów, którzy chcą realizować swoje projekty w naszym kraju. – Chcemy, żeby w pierwszej kolejności przychodzili do nas – mówił w środę prezes Matczuk.
Do 2025 r. PFR zainwestował w rozwój polskiej gospodarki niemal 20 mld zł. Współfinansował m.in. rozwój Terminala Baltic Hub w Gdańsku, największego głębokowodnego terminala kontenerowego na Morzu Bałtyckim. Wsparł rozwój PESA Bydgoszcz, lidera polskiego rynku produkcji pojazdów szynowych, obecnego na torach krajów Europy i Azji. Wspierał też przejęcie przez Grupę Trend (właściciela radomskiej huty szkła) niemieckiej firmy Gala Group, jednego z wiodących europejskich producentów świec zapachowych. Zainwestował także w WB Electronics, największą prywatną spółkę sektora obronnego w Polsce, która jest liderem w produkcji i integracji zaawansowanych systemów dowodzenia, łączności oraz bezzałogowych systemów powietrznych.
Nowa strategia zakłada, że w zależności od koniunktury rynkowej (od której, między innymi, zależy wycena inwestycji) oraz poziomu dokapitalizowań wartość inwestycji, którymi zarządza PFR może wzrosnąć z dzisiejszych 24 mld zł do 43 mld zł w 2030 r., czyli o 79 proc. – Wzrost wartości będzie wynikał zarówno ze wzrostu wyceny aktywów, którymi zarządzamy, jak i inwestowania oraz reinwestowania środków w realizację strategicznych kierunków działania PFR – zaznaczają autorzy strategii.
Czytaj więcej
Inwestycje w infrastrukturę, przemysł, energetykę, w tym w OZE, ale też PPK i być może atom znala...
Tłumaczą, że celem działań Grupy PFR jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego w oparciu o inwestycje o strategicznym znaczeniu, wsparcie rozwoju polskich firm i uodpornienie gospodarki na wstrząsy zewnętrzne. Jednym z priorytetów inwestycyjnych będzie przemysł obronny i dual-use, czyli działania, które mają przynieść równocześnie korzyści cywilne i wojskowe. Grupa zaznacza ponadto, że budowanie gospodarki opartej na wysokiej wartości dodanej zależy od wzrostu innowacyjności, dlatego priorytetem inwestycyjnym PFR są inwestycje w nowoczesne technologie oraz wzrost liczby polskich firm technologicznych, a także wsparcie efektywnego ekosystemu innowacji. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.
– Zwiększenie obecności i udziału polskich firm na rynkach zagranicznych wymaga nakładów inwestycyjnych i systemowego wsparcia – czytamy w strategii Grupy PFR. Dlatego priorytetem PFR jest rozwój instrumentów wspierających ekspansję zagraniczną polskich firm , realizowany we współpracy z innymi instytucjami rozwoju z Grupy PFR, działającymi pod wspólnym szyldem Team Poland.
Autorzy strategii zauważają ponadto, że rozwój rynku kapitałowego umożliwia większe nakłady inwestycyjne, w tym na inwestycje podwyższonego ryzyka. Przekonują, że w związku z tym konieczne jest upowszechnienie oszczędzania długoterminowego oraz stabilizacja rynku mieszkaniowego, które zapewnią bezpieczeństwo finansowe obywateli. – W Pracowniczych Planach Kapitałowych, których funkcjonowanie nadzoruje PFR, oszczędza dziś ponad 4 mln osób, a wartość zgromadzonych w tym programie aktywów to już ponad 43 mld zł. Chcemy ten program nadal popularyzować i upowszechniać. Szacujemy, że pod koniec horyzontu nowej strategii wartość aktywów PPK przekroczy 100 mld zł – mówił w środę Mariusz Jaszczyk, wiceprezes PFR do spraw finansów i rozwoju.
– Konkurencyjność polskiej gospodarki zależy między innymi od bezpieczeństwa dostaw i niskich kosztów energii – przekonywał Mikołaj Raczyński, wiceprezes PFR do spraw inwestycji. I tłumaczył, że dlatego PFR jako kluczowe identyfikuje inwestycje w odnawialne źródła energii, technologie wytwarzania, przesyłania i magazynowania energii, wsparcie rozwoju infrastruktury energetycznej z udziałem polskich firm w łańcuchu wartości (tzw. local content).
Od chwili powstania PFR opierał finansowanie działalności na dokapitalizowaniach ze Skarbu Państwa. W kolejnych latach pozostanie to ważnym źródłem finansowania działalności Funduszu. Źródłem finansowania PFR są też przychody z działalności operacyjnej i finansowej (dywidendy, odsetki itp.).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nasza redakcja uhonorowała firmy z Listy 2000, wyróżniając liderów polskiego biznesu w trudnym roku 2024. Kapitu...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Bruksela zgadza się na finansowanie polskiego atomu w Choczewie, ekonomiści alarmują o ryzykach dla finansów pub...
Wprowadzanie nowych rozwiązań, także w oparciu o propozycje pracowników, pomaga zwiększać bezpieczeństwo i obniż...
Inwestycje i stabilność to jedyna droga ucieczki przed pułapką stagnacji. W obliczu rosnących wydatków budżetowy...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
W prestiżowej oprawie, z udziałem czołowych postaci polskiego biznesu i świata nauki „Rzeczpospolita” uhonorował...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas