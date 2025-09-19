Jakie cele stawia sobie mBank

– No cóż, inwestorzy zwykle doceniają ambitne strategie, ale najważniejsza jest przecież ich realizacja – komentuje jeden z analityków. Warto tu dodać, że w ostatnim roku niemal wszystkie duże banki przedstawiły nowe plany rozwoju, w tym PKO BP, Pekao, Millennium, Alior Bank czy Citi Handlowy. Wkrótce powinniśmy poznać strategię ING BBSK, a za kilka miesięcy także – Santandera BP, choć tu trzeba poczekać na dokonanie się przejęcia przez Erste Group.

Wracając do mBanku, jako główny cel operacyjny stawia on sobie zdobycie co najmniej 10 proc. udziałów w kluczowych produktach – zarówno kredytowych, jak i depozytowych – na rynku detalicznym i korporacyjnym. Obecnie te udziały sięgają od 7,9 do 10 proc. w zależności od produktu.

Najwięcej do odrobienia mBank ma w przypadku kredytów dla klientów detalicznych (ogółem obecnie to 7,9 proc.). W szczególności chodzi tu o kredyty gotówkowe, bo w przypadku kredytów hipotecznych obecnie udział wynosi ok. 8,4 proc. Z kolei najmniejszy dystans do celu dzieli mBank w depozytach przedsiębiorstw, bo już obecnie mowa o 10-proc. udziale.

Koniec sagi frankowej już bliski?

– Istotne zwiększenie tzw. market share to kluczowy punkt strategii i jednocześnie bardzo ambitne zadanie – ocenia nasz rozmówca. – Czy uda się osiągnąć ten cel? Z jednej strony mBank po zakończeniu sagi frankowej może wzmocnić swoje kapitały i rzeczywiście mocniej wyjść z ofertą na rynek kredytowy. Z drugiej strony, konkurencja nie śpi i tak łatwo nie odda pola walki o klientów – zauważa analityk.

Problem kredytów CHF rzeczywiście był dla mBanku ogromnym obciążeniem. Od 2018 roku łączna wartość rezerw na ryzyko prawne hipotecznych kredytów walutowych wyniosła aż 17,7 mld zł, z czego szacunkowo nawet 12,7 mld zł trafiło już do frankowiczów (tj. zostało wykorzystane na pokrycie kosztów prawomocnych wyroków sądowych oraz ugód zawartych z kredytobiorcami). Władze mBanku już jakiś czas temu zapowiedziały, że 2025 r. może być ostatnim rokiem wysokich kosztów sagi frankowej, począwszy od 2026 r., nie będą stanowiły więc obciążenia dla funduszy własnych.