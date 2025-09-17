Jak donosi Washington Post, wielomiesięczne negocjacje Stanów Zjednoczonych z Chinami w sprawie bankierki Wells Fargo, Chenyue Mao, zakończyły się sukcesem. Anonimowe źródła dziennika poinformowały, że dyrektorka amerykańskiego holdingu usług finansowych z siedzibą w San Francisco może już wrócić do USA po tym, jak chińskie władze wydały zakaz opuszczania przez nią kraju. Jeden z informatorów Washington Post wyjawił, że Mao wyjechała już z Chin.

Reklama Reklama

Nieoficjalne donosy o uwolnieniu bankierki Wells Fargo pojawiły się tuż po rozmowach amerykańskich i chińskich urzędników w Madrycie w sprawie porozumienia handlowego. Jak poinformował po spotkaniu prezydent USA Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social, negocjacje poszły „bardzo dobrze” i osiągnięto również porozumienie w sprawie „pewnej” firmy, którą młodzi ludzie w USA „bardzo chcieli uratować”.

Jak podejrzewają amerykańskie media, chodzi zapewne o TikToka, któremu grozi usunięcie ze Stanów Zjednoczonych, jeśli jego chiński właściciel ByteDance nie sprzeda amerykańskich udziałów. Trump zakończył wpis zapowiedzią, że w piątek będzie rozmawiał z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, a relacje obu krajów „pozostają bardzo silne”.

Chiny zniosły zakaz opuszczenia kraju przez Chenyue Mao, bankierkę Wells Fargo?

Nie wiadomo, czy to w trakcie poniedziałkowych negocjacji przedstawiciele Białego Domu zawarli porozumienie ze stroną chińską w sprawie zniesienia zakazu opuszczenia kraju przez Chenyue Mao, czy stanowiło to część odrębnych rozmów.