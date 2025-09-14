W ciągu ostatniego roku UniCredit zbudował 26-procentowy pakiet akcji niemieckiego pożyczkodawcy i naciskał na fuzję, której Commerzbank się sprzeciwia. Państwo niemieckie posiada 12-procentowy udział w banku, a rząd w Berlinie również sprzeciwia się ewentualnemu przejęciu.

UniCredit grozi sprzedażą swoich udziałów w Commerzbanku poza UE

Orcel powiedział w rozmowie z gazetą „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, że jeśli akcjonariusze nie byliby już zadowoleni z inwestycji w Commerzbank, UniCredit mógłby sprzedać udziały z zyskiem. „Co by się stało, gdyby bank spoza UE zaoferował najwięcej za nasze akcje? Wtedy musiałbym przyjąć tę ofertę z obowiązku wobec moich akcjonariuszy” – powiedział Orcel „FAZ”. „Czy bym tego chciał? Niekoniecznie, od roku staram się stworzyć silniejszy bank w Europie” – dodał Andrea Orcel, przyznając jednocześnie, że ostatecznie górę wezmą zasady rynkowe.

UniCredit od lat chce przejąć niemiecki Commerzbank

Andrea Orcel od lat dąży do przejęcia Commerzbanku. Na konferencji bankowej we Frankfurcie nad Menem na początku września ogłosił, że włoski UniCredit będzie posiadał „około 30 procent” udziałów w Commerzbanku do końca roku.