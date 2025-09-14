Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

UniCredit grozi sprzedażą udziałów w Commerzbanku. W grze bank spoza UE

Prezes UniCredit, Andrea Orcel, powiedział, że włoski bank może rozważyć sprzedaż swojego udziału w niemieckim Commerzbanku na rzecz banku spoza Unii Europejskiej, jeśli pojawi się dobra oferta, którą zaakceptowaliby akcjonariusze.

Publikacja: 14.09.2025 10:17

Prezes UniCredit Andrea Orcel grozi sprzedażą udziałów w Commerzbanku

Prezes UniCredit Andrea Orcel grozi sprzedażą udziałów w Commerzbanku

Foto: Francesca Volpi/Bloomberg

Urszula Lesman

W ciągu ostatniego roku UniCredit zbudował 26-procentowy pakiet akcji niemieckiego pożyczkodawcy i naciskał na fuzję, której Commerzbank się sprzeciwia. Państwo niemieckie posiada 12-procentowy udział w banku, a rząd w Berlinie również sprzeciwia się ewentualnemu przejęciu.

Czytaj więcej

Andrea Orcel, dyrektor generalny UniCredit
Banki
Prezes UniCredit: Po przejęciu Commerzbanku zwolnienia będą „znaczące”

UniCredit grozi sprzedażą swoich udziałów w Commerzbanku poza UE

Orcel powiedział w rozmowie z gazetą „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, że jeśli akcjonariusze nie byliby już zadowoleni z inwestycji w Commerzbank, UniCredit mógłby sprzedać udziały z zyskiem. „Co by się stało, gdyby bank spoza UE zaoferował najwięcej za nasze akcje? Wtedy musiałbym przyjąć tę ofertę z obowiązku wobec moich akcjonariuszy” – powiedział Orcel „FAZ”. „Czy bym tego chciał? Niekoniecznie, od roku staram się stworzyć silniejszy bank w Europie” – dodał Andrea Orcel, przyznając jednocześnie, że ostatecznie górę wezmą zasady rynkowe.

Czytaj więcej

Commerzbank
Banki
Commerzbank mocno oszczędza. 3300 pracowników w Niemczech straci pracę

UniCredit od lat chce przejąć niemiecki Commerzbank

Andrea Orcel od lat dąży do przejęcia Commerzbanku. Na konferencji bankowej we Frankfurcie nad Menem na początku września ogłosił, że włoski UniCredit będzie posiadał „około 30 procent” udziałów w Commerzbanku do końca roku.

Reklama
Reklama

Dla Orcela więcej akcji oznacza również więcej „praw i wpływów”. Jeśli Commerzbank nie rozwinie się tak, jak liczy UniCredit, to nadal rozważa on możliwość zasiadania w radzie nadzorczej niemieckiego banku.

Czytaj więcej

Commerzbank
Banki
Unicredit otrzymał zgodę na przejęcie dużego pakietu akcji Commerzbanku

Potencjalne stanowisko w radzie nadzorczej Commerzbanku dla przedstawiciela UniCredit nie jest dobrze odbierane we Frankfurcie. Prezes Commerzbanku, Bettina Orlopp, wypowiedziała się przeciwko tej opcji – przypomina dziennik „Handelsblatt”.

Niedawno także amerykański gigant bankowy Morgan Stanley zwiększył swój udział w Commerzbanku. Amerykański bank prawie podwoił swój udział, osiągając 5,19 procent.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Unicredit Commerzbank

W ciągu ostatniego roku UniCredit zbudował 26-procentowy pakiet akcji niemieckiego pożyczkodawcy i naciskał na fuzję, której Commerzbank się sprzeciwia. Państwo niemieckie posiada 12-procentowy udział w banku, a rząd w Berlinie również sprzeciwia się ewentualnemu przejęciu.

UniCredit grozi sprzedażą swoich udziałów w Commerzbanku poza UE

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
WIBOR w centrum sporu. Co czeka kredytobiorców po opinii rzecznika TSUE?
Banki
WIBOR w centrum sporu. Co czeka kredytobiorców po opinii rzecznika TSUE?
Opinia TSUE w sprawie WIBOR. Banki mogą odetchnąć z ulgą?
Banki
Opinia TSUE w sprawie WIBOR. Banki mogą odetchnąć z ulgą?
Sektor finansowy jest coraz częściej atakowany przez cyberprzestępców
Banki
Cyberincydent w PKO BP. Etyczny haker wskazał lukę w zabezpieczeniach?
Prezes BGK Mirosław Czekaj
Banki
Prezes BGK: Będzie nowy wehikuł do finansowania obronności
Incydent w PKO BP. Czyje dane ujawniono?
Banki
Incydent w PKO BP. Czyje dane ujawniono?
Reklama
Reklama
e-Wydanie