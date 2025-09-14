Aktualizacja: 14.09.2025 10:32 Publikacja: 14.09.2025 10:17
Prezes UniCredit Andrea Orcel grozi sprzedażą udziałów w Commerzbanku
Foto: Francesca Volpi/Bloomberg
W ciągu ostatniego roku UniCredit zbudował 26-procentowy pakiet akcji niemieckiego pożyczkodawcy i naciskał na fuzję, której Commerzbank się sprzeciwia. Państwo niemieckie posiada 12-procentowy udział w banku, a rząd w Berlinie również sprzeciwia się ewentualnemu przejęciu.
Orcel powiedział w rozmowie z gazetą „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, że jeśli akcjonariusze nie byliby już zadowoleni z inwestycji w Commerzbank, UniCredit mógłby sprzedać udziały z zyskiem. „Co by się stało, gdyby bank spoza UE zaoferował najwięcej za nasze akcje? Wtedy musiałbym przyjąć tę ofertę z obowiązku wobec moich akcjonariuszy” – powiedział Orcel „FAZ”. „Czy bym tego chciał? Niekoniecznie, od roku staram się stworzyć silniejszy bank w Europie” – dodał Andrea Orcel, przyznając jednocześnie, że ostatecznie górę wezmą zasady rynkowe.
Andrea Orcel od lat dąży do przejęcia Commerzbanku. Na konferencji bankowej we Frankfurcie nad Menem na początku września ogłosił, że włoski UniCredit będzie posiadał „około 30 procent” udziałów w Commerzbanku do końca roku.
Dla Orcela więcej akcji oznacza również więcej „praw i wpływów”. Jeśli Commerzbank nie rozwinie się tak, jak liczy UniCredit, to nadal rozważa on możliwość zasiadania w radzie nadzorczej niemieckiego banku.
Potencjalne stanowisko w radzie nadzorczej Commerzbanku dla przedstawiciela UniCredit nie jest dobrze odbierane we Frankfurcie. Prezes Commerzbanku, Bettina Orlopp, wypowiedziała się przeciwko tej opcji – przypomina dziennik „Handelsblatt”.
Niedawno także amerykański gigant bankowy Morgan Stanley zwiększył swój udział w Commerzbanku. Amerykański bank prawie podwoił swój udział, osiągając 5,19 procent.
